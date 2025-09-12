陳智菡臉書遭灌爆：都你害的！　留言被抓包「青鳥反串」

▲柯文哲的交保裁定被撤銷，高院發回更裁。（圖／記者李毓康攝）



記者柯振中／綜合報導

民眾黨前主席柯文哲因京華城案等案件，在看守所被羈押363天，交保5天後北檢抗告成功，高院12日發回更裁，民眾黨立院黨團主任陳智菡的臉書因此被狂洗「為什麼要害阿北」。不過，隨後也有許多人留言聲稱「為什麼要害阿北」的留言為青鳥反串，支持者們不要上當。

柯文哲8日交保以後，北檢9日便列出5大理由，包含證人尚未調查完畢、交保後疑似接觸證人、對共同被告喊話、隔空串證與輿論操作、應曉薇同樣仍需羈押等，向高院提出抗告。

高院12日則指出，檢察官起訴之被告雖僅有11人，但偵查中所列同案之被告，甚至曾經傳喚、臚列於起訴書中，抑或於本案審理過程中已經傳喚，或尚待交互詰問之證人均繁多，是原裁定內容僅泛指「同案被告」、「證人」，容有範圍未明之疑慮，實有再予詳加界定以便被告2人明確知悉為宜之必要。因此，合議庭認定北檢抗告非無理由，原裁定既有未盡之處，發回原審法院、另為適法之處理。

消息一經曝光，有許多人將矛頭指向陳智菡，不少人到陳的臉書留言狂罵「阿北又被羈押！為什麼要跟阿北接觸」、「阿北又被妳害沒了」、「證人主動接觸阿北，害阿北被送回去土城，送頭送爽沒」、「我就知道是妳！又是妳」等話語。

不過，隨後也有人留言回應，「底下太多鳥了吧，以為搞分化有用啊」、「那些說你讓阿北回去的都是青鳥反串，不要理」、「居然一堆x鳥為柯文哲抱不平」、「很明顯是青鳥反串」，呼籲支持者們不要上當。

而實際點入留言批陳的帳號，能看見不少帳號都是鎖住個人檔案的狀態，有部分則是分享「大罷免大成功」等動態。也有嗆聲陳「不退黨拒投民眾黨」的留言，但留言者的臉書卻寫下「罷免藍委罷起來，噁心冥眾黨等泡沫化」的簽名，政治立場偏綠。