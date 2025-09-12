　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黨內互打？江和樹疑開嗆陳智菡「搶鏡頭犧牲柯文哲」　10字回應了

▲▼醫師蘇偉碩舉辦 監委指鹿為馬 司法打手圖利誰 記者會 陳佩琪 出席 陳智菡。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民眾黨立院黨團主任陳智菡。（圖／記者屠惠剛攝）

記者閔文昱／綜合報導

台北地院日前裁定民眾黨前主席柯文哲以7000萬交保，並限制出境、出海與住居，然而遭高院在今（12日）撤銷交保裁定發回更裁，理由之一是柯文哲交保後，竟與具證人身分的民眾黨立院黨團主任陳智菡、北市議員陳宥丞一同搭車，疑違反「不得接觸證人」規定。消息一出，民眾黨中央委員、中市議員江和樹發文痛批「不要因為搶鏡頭而犧牲柯文哲」，隨後又火速刪文，引發外界臆測。

民眾黨台中市議員江和樹今天在臉書發文，直言「不要因為搶鏡頭而犧牲柯文哲，證人不能接觸柯文哲有那麼困難嗎？」雖未指名道姓，但不少人解讀矛頭指向陳智菡。他更表示，「我相信柯粉只是此刻的心情很複雜。」貼文一出，引發外界熱議，但不到10分鐘就遭刪除。

▲▼台北地院審理京華城案，庭訊結束柯文哲離開北院。（圖／記者李毓康攝）

▲民眾黨前主席柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

儘管江和樹刪文，截圖已在網路流傳，部分支持者批評他「內部開戰」、「根本幫助綠營」，留言直嗆「刪文刪屁」、「最會搶鏡頭的不就是你」。同時，大批小草也湧入陳智菡臉書灌爆留言，怒喊「妳害慘阿北！」不過陳智菡10日受訪時澄清，「第一，我沒有被列在證人清單上；第二，一切由律師團依法來處理。」

面對爭議延燒，江和樹稍早再度發文回應，強調「發文是感性，收回是理性」。

針對柯文哲交保案發回地院更裁，高院裁定強調，檢察官抗告理由「非無理由」，才決定撤銷交保並發回北院。

▼江和樹發文已被網友備份瘋傳。（圖／翻攝自臉書）

▲江和樹發文已被網友備份瘋傳。（圖／翻攝自臉書）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
550 1 8028 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
他「慘賠1650萬」財富歸零　專家點3大致命錯誤
賴清德宣布：已開放貝里斯白蝦進口
吳宗憲放話「包大紅包」給Lulu、陳漢典！　親揭做一次背後真
滴妹脫了！全身剩泳衣　一彎腰「倒出事業線」
快訊／開出大樂透3.15億　彩券行曝「超旺」關鍵
全恩菲認「大家以為我不跳啦啦隊」　打破沉默訴心聲
台男登七娘山失聯5天　成冰冷遺體

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

台貝關係升級！　賴清德宣布：已開放貝里斯白蝦進口

太平洋島國論壇排除台灣　AIT：感到失望！夥伴國有權參與

黨內互打？江和樹疑嗆陳智菡「搶鏡頭害阿北」秒刪文　10字回應了

AIT：中國曲解二戰文件「論述錯誤」　企圖孤立台灣於國際之外

曾預言命中柯文哲交保！精神科醫師列3理由：阿北不會有事

賴清德餐敘綠委最終場　曝經濟指標呈現不錯「對執政有信心」

兩岸外長同時訪歐引中方不滿　我外交部：互不隸屬是國際公認事實

陳智菡臉書遭灌爆：都你害的！　留言被抓包「青鳥反串」

快訊／柯文哲交保遭撤銷　民眾黨晚間二度回應

快訊／柯文哲7000萬交保遭高院撤銷發回　民進黨回應了

Lulu.陳漢典結婚　到底是不是為了憲哥的錢XD

提前得知陳漢典.Lulu要結婚 吳宗憲直播「笑容藏不住」

【奈米級肉肉】要當李多慧的腰真的太難了

【太危險了】微波木製餐盒起火！店員急滅火

陳漢典.Lulu真的官宣結婚 回顧在大熱門「甜蜜11年」！

【善與愛同框】視障阿嬤靠按摩維生　客人千元送暖她感動不敢收

【直擊暴亂】尼泊爾暴民衝車搶手機　台灣團躲飯店拍下街頭慘況

【等這一天很久了】黑貓逮到機會報復同伴　直接坐紙箱上不讓出來XD

被誤認成Karina　Winter無言笑出來

【余祥銓變攝影師？】扛機器滿場狂跑！滿頭大汗超認真

台貝關係升級！　賴清德宣布：已開放貝里斯白蝦進口

太平洋島國論壇排除台灣　AIT：感到失望！夥伴國有權參與

黨內互打？江和樹疑嗆陳智菡「搶鏡頭害阿北」秒刪文　10字回應了

AIT：中國曲解二戰文件「論述錯誤」　企圖孤立台灣於國際之外

曾預言命中柯文哲交保！精神科醫師列3理由：阿北不會有事

賴清德餐敘綠委最終場　曝經濟指標呈現不錯「對執政有信心」

兩岸外長同時訪歐引中方不滿　我外交部：互不隸屬是國際公認事實

陳智菡臉書遭灌爆：都你害的！　留言被抓包「青鳥反串」

快訊／柯文哲交保遭撤銷　民眾黨晚間二度回應

快訊／柯文哲7000萬交保遭高院撤銷發回　民進黨回應了

全球首例！阿爾巴尼亞「任AI當部長」　保證0貪腐

不務正業的NBA神射　才在美網擔任攝影師沙米特與尼克續約

IWC超強抗震陀飛輪錶全台首曝光　坐鎮台中大遠百新店

公館圓環要拆了　民團、學生高舉「蔣不聽硬幹」走讀殺進車陣抗議

台貝關係升級！　賴清德宣布：已開放貝里斯白蝦進口

高雄廢棄物跨縣存放　屏東南州農地成「垃圾戰場」專案小組逮2人

吳宗憲放話「包大紅包」給Lulu、陳漢典！　親揭做一次背後真相

大樂透獨得3.15億　台中彩券行曝「5尊財神+招財小貓」助旺運勢

2025東盟AI高峰會聚焦未來機遇與挑戰　孫大千受邀主講籲兼顧倫理發展

興達電廠火警全台關注！童子賢：核能與綠能必須共存

【等這一天很久了】黑貓逮到機會報復同伴　直接坐紙箱上不讓出來XD

政治熱門新聞

高市議員特助竟是「美濃大峽谷」盜採地主

快訊／柯文哲7000萬交保遭高院撤銷發回　民進黨回應了

把柯文哲押回去？高院撤銷交保裁定　謝寒冰驚喊：我猜錯了

柯文哲交保撤銷　民眾黨回應了

柯文哲交保5天北檢抗告成功　民眾黨轟高院雙標

陳智菡臉書遭灌爆！留言被抓包「青鳥反串」

陳其邁宣戰砂石幫：一律採取最重罰

台灣民意民調／41.6%民眾覺得柯文哲案是冤獄　過半不滿北檢表現

柯文哲7000萬交保遭高院撤銷　張益贍：陳智菡「主動」同車是原因

爆賴清德私下找人喬財劃法　黃國昌：就是潘孟安

曾預言柯文哲交保！精神科醫：阿北不會有事

傅崐萁想選黨主席？　遭揭根本無參選資格

柯P喊話小草　做好2事就是對他最大的支持

柯文哲交保撤銷！江和樹開嗆陳智菡

更多熱門

相關新聞

柯文哲交保又被撤銷　北院休假2天再開庭引聯想

柯文哲交保又被撤銷　北院休假2天再開庭引聯想

審理京華城、政治獻金等案的台北地院合議庭，上周五（5日）第3度准許柯文哲、應曉薇交保，今（12日）又被高院撤銷發回更裁，重點仍為尚有證人未到案，何以不必防止勾串滅證，高院並以北院先前的延押裁定，質疑北院准許交保「實難謂無前後矛盾」，北院合議庭卻訂下周一（15日）上午才重新開庭調查，留下2天假日空檔，頗值觀察。

「雨刷」被羈押禁見提抗告！高雄高分院駁回

「雨刷」被羈押禁見提抗告！高雄高分院駁回

陳智菡臉書遭灌爆！留言被抓包「青鳥反串」

陳智菡臉書遭灌爆！留言被抓包「青鳥反串」

柯文哲交保撤銷　民眾黨回應了

柯文哲交保撤銷　民眾黨回應了

快訊／柯文哲7000萬交保遭高院撤銷發回　民進黨回應了

快訊／柯文哲7000萬交保遭高院撤銷發回　民進黨回應了

關鍵字：

柯文哲民眾黨高院交保案證人

讀者迴響

熱門新聞

陳漢典出身法律世家！250年超狂家族背景起底

轉錢給自己「帳戶慘被凍結」！行員說話了

陳漢典與LuLu證實有「愛的結晶」

呱吉譴責四叉貓被粉絲嗆　暴怒砸耳機、麥克風

陳漢典「一天對Lulu起幾次色心」羞笑說了

快訊／柯文哲交保抗告　高院發回北院更裁

加熱菸最快10/11上市！國健署核定「8品項、3載具」合法販售

台中女被抱上床性侵「崩潰給保險套」！野男中途拔套：不願就殺妳

高市議員特助竟是「美濃大峽谷」盜採地主

激戰片男主是前夫！32歲台灣臀后「到處做到處拍」

廖宏淵連戰操樂天投手引球迷關注

被當砲友不交往！激戰完女刀刺心儀男　二審獲緩刑

快訊／柯文哲、應曉薇交保發回更裁　高院理由曝

于朦朧墜樓亡6疑點！窗外驚見「大片手指抓痕」

柯文哲7千萬交保遭撤銷！一票罵陳智菡：都妳

更多

最夯影音

更多

Lulu.陳漢典結婚　到底是不是為了憲哥的錢XD

提前得知陳漢典.Lulu要結婚 吳宗憲直播「笑容藏不住」

【奈米級肉肉】要當李多慧的腰真的太難了

【太危險了】微波木製餐盒起火！店員急滅火

陳漢典.Lulu真的官宣結婚 回顧在大熱門「甜蜜11年」！

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面