黨內互打？江和樹疑嗆陳智菡「搶鏡頭害阿北」秒刪文　10字回應了

▲民眾黨立院黨團主任陳智菡。（圖／記者屠惠剛攝）

記者閔文昱／綜合報導

台北地院日前裁定民眾黨前主席柯文哲以7000萬交保，並限制出境、出海與住居，然而遭高院在今（12日）撤銷交保裁定發回更裁，理由之一是柯文哲交保後，竟與具證人身分的民眾黨立院黨團主任陳智菡、北市議員陳宥丞一同搭車，疑違反「不得接觸證人」規定。消息一出，民眾黨中央委員、中市議員江和樹發文痛批「不要因為搶鏡頭而犧牲柯文哲」，隨後又火速刪文，引發外界臆測。

民眾黨台中市議員江和樹今天在臉書發文，直言「不要因為搶鏡頭而犧牲柯文哲，證人不能接觸柯文哲有那麼困難嗎？」雖未指名道姓，但不少人解讀矛頭指向陳智菡。他更表示，「我相信柯粉只是此刻的心情很複雜。」貼文一出，引發外界熱議，但不到10分鐘就遭刪除。

▲民眾黨前主席柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

儘管江和樹刪文，截圖已在網路流傳，部分支持者批評他「內部開戰」、「根本幫助綠營」，留言直嗆「刪文刪屁」、「最會搶鏡頭的不就是你」。同時，大批小草也湧入陳智菡臉書灌爆留言，怒喊「妳害慘阿北！」不過陳智菡10日受訪時澄清，「第一，我沒有被列在證人清單上；第二，一切由律師團依法來處理。」

面對爭議延燒，江和樹稍早再度發文回應，強調「發文是感性，收回是理性」。

針對柯文哲交保案發回地院更裁，高院裁定強調，檢察官抗告理由「非無理由」，才決定撤銷交保並發回北院。

▼江和樹發文已被網友備份瘋傳。（圖／翻攝自臉書）