地方 地方焦點

社工幫籌葬禮費　4年後吃宵夜被員警盯上「真相超感人」

▲▼嘉義社工陳鵬翔在華山東石站服務10年。（圖／翻攝自Facebook／陳鵬翔）

▲嘉義社工陳鵬翔在華山東石站服務10年。（圖／翻攝自Facebook／陳鵬翔）

記者董美琪／綜合報導

嘉義36歲社工陳鵬翔，日前外出買宵夜時，突然發現有名員警盯著自己看，一度還以為自己違規受罰。沒想到，對方先認出他，並詢問是否記得曾幫助過一位單親父親辦理喪禮。陳鵬翔這才想起，眼前的警察正是4年前仍在警專就讀的孩子。當時，為了讓這名學生順利完成學業，他幫忙籌募喪葬費。沒想到，這位受助者已長大成人並成為員警，溫暖感人的相遇，也引起網友4萬多網友按讚。

日前晚間，華山基金會東石愛心天使站社工陳鵬翔在外吃宵夜時，意外遇到一段溫暖又有趣的重逢故事。當時，一名年輕警察一直盯著陳鵬翔看，走上前後小心問道：「你是不是叫鵬翔？」一時間，陳鵬翔還以為自己要出事，心中暗叫：「以為要被抓了！」

沒想到，這名警察正是4年前曾經接受陳鵬翔幫助的單親家庭兒子。當時，他的父親因經濟困難無法負擔喪禮，陳鵬翔出手協助圓滿辦理，沒想到如今這位小男孩已長大成人，並當上警察。

年輕警察感激地不斷謝謝，更留下聯絡方式，陳鵬翔幽默問：「那以後我闖紅燈，是不是可以打給你？」警察堅定地說：「以後你闖紅燈我一定抓爆，但如果有弱勢需要幫忙，一定找我」、「我長大了我也想跟你一起幫助別人」。

最後，這位年輕警察還幫社工付了宵夜錢，讓陳鵬翔笑說：「爽！直接省一餐了！」這段溫馨故事不僅讓人感動，也引起4萬多網友按讚。許多網友看到這段故事後，紛紛表示被溫暖感動，有人留言「看到當年那個小孩有好好長大，你一定很欣慰」、「這就是善意循環，告訴大家今天作的善事終有一天會回饋給自身」、「看到幫過的孩子長大又成長善良的人，真的會欣慰」、「你們兩個都很棒！」

也有人笑說「重點是，交通違規記得打給年輕警察，他會幫您加重罰則」、「現賺一餐」、「早知道飲料點大杯的了」。

在 Threads 查看

 ★文章獲dan60512授權使用報導

09/11 全台詐欺最新數據

550 1 8028 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

嘉義市今(11)日上午7時40分許發生腳踏車騎士遭公車輾斃意外，79歲的黃姓婦人騎腳踏車行經民生南路及垂楊路口時，遭右轉的公車輾過當場死亡，稍早檢警會同法醫進行相驗，黃婦傷勢包含右側腹腰部大面積撕裂傷、右側骨盆及股骨骨折致死。

嘉義老家沒人住電費竟25萬！他見帳單嚇傻

嘉義奉天宮總務當街遭毆　犯嫌是董事孫子

快訊／警匪追逐！連開12槍破窗逮人

