社會 社會焦點 保障人權

嘉義奉天宮爆內部糾紛！總務會後當街遭毆　犯嫌竟是董事孫子

記者翁伊森、黃資真／嘉義報導

嘉義縣新港奉天宮常務董事暨總務黃烟樹，日前在開完董事會後，遭陌生男子嗆聲「飯可以多吃，話不要亂講」，當場被揍了2拳，造成黃受有輕微腦震盪，而這名犯案男子正是奉天宮另名董事的孫子。黃烟樹發聲明表示將對男子提告外，也直指奉天宮至今未表達任何關心，令他十分心寒。

▲▼ 嘉義新港奉天宮爆發糾紛，董事當街遭另名董事的孫子毆打。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

▲嘉義新港奉天宮爆發糾紛，董事當街遭另名董事的孫子毆打。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

門口監視器畫面中可以看見，身穿粉衣的黃烟樹開完會後準備離去，一名戴口罩男子卻突然出現，指著黃的臉罵了幾句後，出手毆打其頭部便逕自離去，事發突然，黃根本毫無頭緒。

▲▼ 嘉義新港奉天宮爆發糾紛，董事當街遭另名董事的孫子毆打。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

▲黃烟樹左邊太陽穴被揍，造成輕微腦震盪。

警方表示，本案發生在5日下午5時許，獲報黃姓男子在新港鄉中山路上遭他人徒手毆打，犯案後隨即駕車逃離現場，循線追查後於晚間查緝犯嫌到案，全案詢後依傷害罪嫌函請嘉義地檢署偵辦。

據了解，這名犯嫌正是奉天宮另名董事馬文麟的孫子，因不滿黃在會議上的發言，會後刻意擋住他的去路，毆人前更怒嗆「飯可以多吃，話不要亂講」，行徑相當囂張；馬文麟事後受訪，談到雙方的恩怨情緒十分激動，他認為「不能為反對而反對」，對於孫子行為也表示「我覺得打得很爽！替我出氣」。

▲▼ 嘉義新港奉天宮爆發糾紛，董事當街遭另名董事的孫子毆打。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

▲毆人犯嫌為董事馬文麟的孫子。

對此，黃烟樹也發表5點聲明，指出他是現任新港奉天宮常務董事暨總務組長，且擔任過其他職務等服務長達26年。他認為因近日自己在董事會中，多次針對廟務經費使用及相關決策提出質疑，引發他人不滿，因而被當街襲擊，造成左側太陽穴受傷並出現輕微腦震盪。

黃烟樹聲明全文如下：

一、會議爭議

本人多次於董事會中，對部分出國交流行程提出質疑。這些行程包括澳門、上海、韓國、泰國，甚至綠島、澎湖、媽祖等地，皆以「宗教交流」為名，實際卻大量動用信眾捐獻之款項。
僅以去年赴綠島為例，總花費達新台幣 235 萬元；近期規劃赴韓國，每人費用約 3.5 萬元，總支出逾 80 萬元，其中奉天宮即負擔 67 萬元。此等開支與信眾「敬神護廟」之初衷相去甚遠。


二、利益輸送疑慮

起因為之前某次會議召開前，董事馬瑞俊曾私下拜訪本人，提出以奉天宮名義，與味丹（製瓶）及金門高粱（裝酒）聯名販售高粱酒的計畫，並希望本人於會議中不要加以阻擋。
然而，正式會議時，該提案卻由董事長何達煌之弟及一名蕭姓人士提出，令我深感莫名其妙。會後我追問馬瑞俊為何情況有此轉變，他坦言：若無何達煌之弟主導，此案不可能過關，因此只能讓其與他人合股承辦。

此事傳至何達煌耳中後，他不僅未解釋，反而語帶恐嚇，聲稱其弟「並不從事這種小生意」，若讓其知道相關質疑，將會非常不悅，並強調其弟性格不好，甚至揚言要讓其弟親自找我。此舉已使本人感受到極大壓力與威脅。

三、威脅與恐嚇

自此之後，我即陸續接獲警告。有新科監事親自到我家中，轉述何達煌之弟多次於返鄉時點名提及本人，他認為可能對我不利，並勸我主動前去道歉。我深感不解：身為合法董事，依法行使職責，有何需要道歉之理？

四、人身遭受攻擊

今日會議中，我亦正式提出，董事若因履職而感人身威脅，理應獲得保障，甚至應建立保險機制。不料眾人僅以「講開就好」輕輕帶過。
會議結束下樓之際，竟有一名年輕男子駕駛跑車趨前，當場揮拳擊中我左側太陽穴，並辱罵：「飯可以多吃，話不要亂講」，隨即駕車離去。此舉已對本人造成身心重大衝擊。

五、立場聲明

本人一生行事光明磊落，未曾與人結怨。今日之遭遇，唯一可循之源頭，正是因本人堅持要求廟務透明，揭露不當之舉。
為免信眾憂慮，並維護個人安全，本人即日起不排除提出辭任奉天宮常務董事一職，並已著手準備司法告訴，交由法律嚴正處理。

本人在此向十方信眾、各友宮廟宇鄭重致歉，惟正義與公道必須彰顯，廟務之清明更不可因暴力與恐嚇而噤聲。
令人失望的是，事發至今，奉天宮未曾派出任何代表表達關心或慰問。難道因為是參與廟務而遭受攻擊，宮廟就可以置之不理？難道廟方對其人員的人身安全，毫無責任與維護之義務？

此等冷漠態度，實在令人心寒。

