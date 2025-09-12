李多慧首度全中文演講30分鐘　台下學生感動狂讚：超厲害！

▲李多慧用中文完整演講30分鐘。（圖／翻攝自Instagram／le_dahye，下同）



記者董美琪／綜合報導

在台發展三年的韓國啦啦隊女神李多慧，人氣持續高漲。她不僅熱愛騎車環島，更是首位取得就業金卡的韓籍啦啦隊員，展現在台灣深耕的決心。李多慧今（12日）於花蓮東華大學名人講座上，用中文完整演講30分鐘，完全靠翻譯，令現場觀眾印象深刻。許多網友看後大讚：「中文演講真的超厲害！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

演講主題為「啦啦隊女神李多慧的跨國職涯分享：危機不是結束，而是轉機」，李多慧以自身經歷鼓勵學生勇敢追夢。她談到自己從韓國來到台灣的原因，只為了不留下遺憾，並回顧過去沒有明確目標的日子，「如果不行動，就永遠無法知道自己能走多遠。」她的真誠分享，贏得台下學生熱烈掌聲。

除了演講內容，李多慧也與現場女同學互動，共同舞蹈，展現親和力。活動結束前，她還不忘為學生簽名，親切寵粉的舉動讓現場氣氛溫暖活潑。

李多慧在台灣的努力與成長，許多粉絲都看在眼裡，許多今日到場的學生紛紛狂讚，「謝謝多慧今天的演講，妳是最棒的」、「本人比照片還漂亮」、「李多慧，只有回答問題用韓文」、「第一次在台灣演講，辛苦妳了」、「全程演講都用中文超級強，很有心，聽了很多人生故事，看起來這麼陽光開朗的人，也曾有黑暗憂鬱時期，每一段都有扣為主題危機就是轉機，是很成功的演講，回答大家提問也很用心」。