為參選黨魁向陳冲請益　鄭麗文：將邀出任「財經發展戰略總指導」

▲國民黨主席參選人鄭麗文 。（圖／記者黃克翔攝）



記者崔至雲／台北報導

國民黨主席參選人鄭麗文今（12日）上午前往拜會前行政院長陳冲，她並當場宣示，治國就是國民黨的最大強項，未來自己擔任黨主席，要重拾國民黨的優勢，因此未來將邀請陳冲出任「財經發展戰略總指導」，籌組「影子內閣」與立院黨團協同作戰。

鄭麗文今天拜會前行政院長陳冲時表示，過去她擔任行政院發言人，陳冲是長官，她在行政院工作期間學到非常多的東西，陳冲尊重憲政的高度與格局，這正是民進黨政府最缺乏的東西，也是今天她要向陳冲請益的原因。

鄭麗文指出，治國就是國民黨最大強項，如果未來她擔任黨主席，希望陳冲可以出任「財經發展戰略總指導」，為台灣的困境與危機提出解方，找到出路。

鄭麗文也說，她當上主席會籌組「影子內閣」與立法院黨團協同作戰，針對每一個部會業務提出專業的政策主張，監督民進黨政府、指出民進黨執政的缺失問題，更希望讓台灣的政黨競爭回歸良性與政策競爭，台灣不能再內耗空轉下去。

鄭麗文說，對於明年地方選舉，她也要為台灣的區域發展提出戰略藍圖與政策白皮書，這都是國民黨中央黨部必須要做的工作。

陳冲則表示，過去鄭麗文擔任行政院發言人時，可以快速把複雜問題向社會說明。現在台灣需要一些改變，在數位時代，每5年、10年的變化要比過去100年的變化還多，不能再抱殘守缺；在變化太快的時代中必須動態思考，掌握問題核心，而鄭麗文有自己的想法。

