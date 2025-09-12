　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

為參選黨魁向陳冲請益　鄭麗文：將邀出任「財經發展戰略總指導」

▲▼國民黨主席參選人鄭麗文請益之旅之二復興崗23期年會 季麟連陪同-鄭麗文 。（圖／記者黃克翔攝）

▲國民黨主席參選人鄭麗文 。（圖／記者黃克翔攝）

記者崔至雲／台北報導

國民黨主席參選人鄭麗文今（12日）上午前往拜會前行政院長陳冲，她並當場宣示，治國就是國民黨的最大強項，未來自己擔任黨主席，要重拾國民黨的優勢，因此未來將邀請陳冲出任「財經發展戰略總指導」，籌組「影子內閣」與立院黨團協同作戰。

鄭麗文今天拜會前行政院長陳冲時表示，過去她擔任行政院發言人，陳冲是長官，她在行政院工作期間學到非常多的東西，陳冲尊重憲政的高度與格局，這正是民進黨政府最缺乏的東西，也是今天她要向陳冲請益的原因。

鄭麗文指出，治國就是國民黨最大強項，如果未來她擔任黨主席，希望陳冲可以出任「財經發展戰略總指導」，為台灣的困境與危機提出解方，找到出路。

鄭麗文也說，她當上主席會籌組「影子內閣」與立法院黨團協同作戰，針對每一個部會業務提出專業的政策主張，監督民進黨政府、指出民進黨執政的缺失問題，更希望讓台灣的政黨競爭回歸良性與政策競爭，台灣不能再內耗空轉下去。

鄭麗文說，對於明年地方選舉，她也要為台灣的區域發展提出戰略藍圖與政策白皮書，這都是國民黨中央黨部必須要做的工作。

陳冲則表示，過去鄭麗文擔任行政院發言人時，可以快速把複雜問題向社會說明。現在台灣需要一些改變，在數位時代，每5年、10年的變化要比過去100年的變化還多，不能再抱殘守缺；在變化太快的時代中必須動態思考，掌握問題核心，而鄭麗文有自己的想法。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
550 1 8028 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
啦啦隊長「大庭廣眾換衣服」！超兇上圍被拍 友驚：這18禁吧
爆賴清德私下找人喬財劃法　黃國昌：就是潘孟安
勾踐「臥薪嘗膽」隱忍12年復國　考古證據現世！
水塔腐屍！身高175體格壯碩　上身赤裸穿七分褲
午後雷雨擴大　下周三後可能有「熱帶系統」
水塔腐屍爛到臉部難辨識！屍臭味爆衝...水質濁黃
赴日注意！東京「破紀錄」暴雨　JR站淪洗車機

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

民進黨團幹部仍「六缺一」　柯建銘：庖丁解牛，迎刃而解

財劃法戰場拉到政院！盧秀燕明帶隊北上　將向卓揆據理力爭

藍營財劃法出包怪政院　綠委：國民黨無心成佛政院也不必佛心

為參選黨魁向陳冲請益　鄭麗文：將邀出任「財經發展戰略總指導」

藍白修財劃法大出包　趙少康轟賴清德：怎麼用看笑話的角度？

黃國昌控「藍財劃法出包」因當時修法綠不挺白版本　綠反批不要臉

雙城論壇925登場　蔣萬安證實遞件陸委會申請：四原則進行交流

爆賴清德私下找人喬財劃法　黃國昌：就是潘孟安

柯文哲自由越久白營越亂？　黃國昌嗆「何時內戰過」：自取其辱很可笑

普發1萬加快速度！　立院19日開議、10/3卓揆報告韌性特別預算

Lulu.陳漢典結婚　到底是不是為了憲哥的錢XD

提前得知陳漢典.Lulu要結婚 吳宗憲直播「笑容藏不住」

【奈米級肉肉】要當李多慧的腰真的太難了

【太危險了】微波木製餐盒起火！店員急滅火

陳漢典.Lulu真的官宣結婚 回顧在大熱門「甜蜜11年」！

【善與愛同框】視障阿嬤靠按摩維生　客人千元送暖她感動不敢收

【等這一天很久了】黑貓逮到機會報復同伴　直接坐紙箱上不讓出來XD

Lulu陳漢典結婚！曾連爸媽都湊CP　「大學初見他」互動就超有默契

被誤認成Karina　Winter無言笑出來

【好任性！】休旅闖雪隧封閉車道　遇施工車才變換車道

民進黨團幹部仍「六缺一」　柯建銘：庖丁解牛，迎刃而解

財劃法戰場拉到政院！盧秀燕明帶隊北上　將向卓揆據理力爭

藍營財劃法出包怪政院　綠委：國民黨無心成佛政院也不必佛心

為參選黨魁向陳冲請益　鄭麗文：將邀出任「財經發展戰略總指導」

藍白修財劃法大出包　趙少康轟賴清德：怎麼用看笑話的角度？

黃國昌控「藍財劃法出包」因當時修法綠不挺白版本　綠反批不要臉

雙城論壇925登場　蔣萬安證實遞件陸委會申請：四原則進行交流

爆賴清德私下找人喬財劃法　黃國昌：就是潘孟安

柯文哲自由越久白營越亂？　黃國昌嗆「何時內戰過」：自取其辱很可笑

普發1萬加快速度！　立院19日開議、10/3卓揆報告韌性特別預算

民進黨團幹部仍「六缺一」　柯建銘：庖丁解牛，迎刃而解

國泰資產管理高峰會登場 　集結投資權威三巨頭橡樹資本、PIMCO、BlackRock迎全球變局

啦啦隊長「大庭廣眾換衣服」0遮掩！超兇上圍全被拍 友驚：這18禁吧

瑪格羅比透視裝火辣曲線畢露　完美造型致敬Giorgio Armani

財劃法戰場拉到政院！盧秀燕明帶隊北上　將向卓揆據理力爭

徐乃麟爆小兒子明年結婚　手上長了20多顆瘤　「竟然不會痛」原因曝

東京羽田機場跑道受損！暴雨雷擊112航班延誤　2萬名旅客受影響

大規模越獄1.2萬囚犯在逃！尼泊爾動亂51死　臨時總理人選曝光

藍營財劃法出包怪政院　綠委：國民黨無心成佛政院也不必佛心

教授夫捲性騷怕飯碗不保...設局騙妻假離婚！拒復婚5年後翻車了

被誤認成Karina　Winter無言笑出來

政治熱門新聞

台灣民意民調／41.6%民眾覺得柯文哲案是冤獄　過半不滿北檢表現

陳其邁宣戰砂石幫：一律採取最重罰

柯P喊話小草　做好2事就是對他最大的支持

傅崐萁想選黨主席？　遭揭根本無參選資格

分析柯文哲交保越久「民眾黨內戰越白熱化」　學者曝黃國昌3窘境

普發現金最快10月下旬入帳！　5類人可拿、5管道領取

懶人包／普發1萬要來了！　發放時間、領取資格、方式一次帶你看

台美將達成重大關稅協議　行政院經貿辦證實：有一定進展

「柯文哲的政治豪賭」　游盈隆估北檢抗告成功率

打臉15路諸侯！朱立倫認財劃法公式出包　綠委：藍白拒絕討論的惡果

國民黨團承認財劃法修法出包　許淑華酸：這什麼問政品質？

雙城論壇925登場　蔣萬安率市府團隊二訪上海

尼泊爾暴動國人致電緊急聯絡中心遭甩鍋？　外交部：虛心檢討

藍白修財劃法大出包　趙少康轟賴清德：怎麼用看笑話的角度？

更多熱門

相關新聞

與鄭麗文爭搶軍系票　張亞中急：我是正藍

與鄭麗文爭搶軍系票　張亞中急：我是正藍

國民黨主席10月改選，表態參選的前立委鄭麗文持續拜訪黨內各勢力，昨日在退將季麟連的陪同下，出席復興崗23期年會，積極爭取深藍、軍系支持。孫文學校總校長張亞中今（11日）表示，選舉是自由意志的展現，任何人支持誰，都是他的自由選擇，應當給予尊重。他是「正藍」，堂堂正正的藍，期待有同樣信念的人，「能推我一把、拉我一下，共同救黨。」

鄭麗文批無人聲援黃呂　徐巧芯打臉：是妳沒來

鄭麗文批無人聲援黃呂　徐巧芯打臉：是妳沒來

鄭麗文搶軍系票拚黨主席　「未來高度尊重柯文哲藍白合的態度」

鄭麗文搶軍系票拚黨主席　「未來高度尊重柯文哲藍白合的態度」

日本首相石破茂請辭「為選舉慘敗負責」　自民黨準備重組政權

日本首相石破茂請辭「為選舉慘敗負責」　自民黨準備重組政權

堅持黨主席選舉選到底！　鄭麗文：沒跟任何人有默契

堅持黨主席選舉選到底！　鄭麗文：沒跟任何人有默契

關鍵字：

黨魁陳冲鄭麗文

讀者迴響

熱門新聞

陳漢典出身法律世家！250年超狂家族背景起底

陳漢典與LuLu證實有「愛的結晶」

呱吉譴責四叉貓被粉絲嗆　暴怒砸耳機、麥克風

轉錢給自己「帳戶慘被凍結」！行員說話了

陳漢典「一天對Lulu起幾次色心」羞笑說了

廖宏淵連戰操樂天投手引球迷關注

激戰片男主是前夫！32歲台灣臀后「到處做到處拍」

LuLu閃嫁陳漢典！妹深夜接任務電話1hr內幕

于朦朧墜樓亡6疑點！窗外驚見「大片手指抓痕」

10藝人哀悼《三生三世》于朦朧！

被當砲友不交往！激戰完女刀刺心儀男　二審獲緩刑

《三生三世》于朦朧死訊證實！工作室沉痛發聲

曾問為何不愛Lulu？　陶晶瑩神預言

夜店大亨夏天倫爆婚內出軌！

快訊／GD親口官宣「唱回台灣」！11月連續兩天站上臺北大巨蛋

更多

最夯影音

更多

Lulu.陳漢典結婚　到底是不是為了憲哥的錢XD

提前得知陳漢典.Lulu要結婚 吳宗憲直播「笑容藏不住」

【奈米級肉肉】要當李多慧的腰真的太難了

【太危險了】微波木製餐盒起火！店員急滅火

陳漢典.Lulu真的官宣結婚 回顧在大熱門「甜蜜11年」！

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面