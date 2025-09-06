堅持黨主席選舉選到底！　鄭麗文：沒跟任何人有默契

▲鄭麗文。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

國民黨主席將改選，國民黨主席朱立倫日前授中評委證書給中廣前董事長趙少康，為主席選舉增添變數。已宣布參選的前立委鄭麗文今（6日）受訪時表示，不管是主席選舉，還是未來各級選舉的提名，國民黨都應該要有公平公開制度，不能因人設事、私相授受，更不能密室交易；她強調，她與任何人都沒有「整合」的默契，沒有私下黨主席、黨內位子的討論。

國民黨主席改選腳步逼近，早已宣布要選的鄭麗文今日強調，「我參選的決心已經說過很多次了，既然盧秀燕決定不參選，我百分之百參選到底，這是對國民黨承諾，也是對歷史承擔」。

至於是否趙少康有談好默契？鄭麗文直言，「沒有！沒這樣默契」，她在表達要參選黨主席後，都有跟趙少康有請益過，主要請益對於國內政治局勢、黨內局勢的看法，所以很單純，「當時已經向趙先生表達我要參選黨主席決心」，「跟任何人都沒有任何默契，更沒有私下有關於黨主席、黨內位子的討論」。

鄭麗文強調，國民黨不要在同一個坑摔倒很多次，國民黨是泱泱大黨，要有大黨風範，也要有大黨的風格，制度是最重要的，遵守制度才能讓大家口服心服，遵守制度才能團結全黨上下，遵守制度才能讓在制度裡勝選的人擁有最大正當性跟發言權。

鄭麗文表示，因此，不管是主席選舉，還是未來各級選舉的提名，都應該要有公平公開制度，黨內如此、藍白合更是如此，制度非常核心、重要，不能因人設事、私相授受，更不能密室交易，「這些都是最要不得的，也是過去國民黨為人詬病的」，「我們要開大門走大路，走最光明透明的這條路」。

她說，雖然有一點小遺憾，公告時程又改了，但已經公告選舉辦法，日程也確定，希望大家透過公開遊戲規則，訴諸選民的認同跟支持，希望產生的主席是得到黨員最高認同的人選，也希望是台灣社會最能接受、最能得到台灣人民支持的黨主席。

「我多次表達中生代戰果輝煌、戰力爆表，而我鄭麗文已經準備好要接棒了！」鄭麗文表示，只要合乎遊戲規則辦法，大家都有權利資格參加選舉，就在公開選舉裡讓政見、政治表現、人品人格由黨員檢驗，由黨員做最後決定，如盧秀燕說的國民黨不可以有欽定、私相授受，「這樣過去的陋習該要徹底改頭換面」。

確認好有具備好參選資格嗎？鄭麗文強調，宣布參選前經過深思熟慮，「我完全百分之百具備參選資格」，準備好所有參選條件，更對國民黨未來如何脫胎換骨、如何站上第一大黨、如何重返執政，「都已經胸有成竹，因此，準備好了不是空話一句」。前黨主席吳敦義任內就是中評委資格，因此百分之百具有參選的資格。

鄭麗文也說，中評委對國民黨來講是榮譽職，也是主席權限，認為對黨有卓越貢獻的人都可以聘請，「但是外界有比較不一樣的揣測，認為修改選舉時程有意給予特定人選有參選主席資格，我再次強調，不希望國民黨是因人設事的政黨」。他說，但有更多「像趙先生、管校長」這麼優異的人才投入對黨務關心，這絕對是好事，也絕對是正面的，有更多人才投入中評委行列是好事。

鄭麗文說，「但就參選黨主席，這點我的決心不變，也絕對不會有什麼搓圓仔湯、私相授受、交換這件事，對我來說是絕無可能，而且我認為國民黨都要避免這樣的事情」。