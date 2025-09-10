台鐵國慶車票開賣破11萬張　未付款座位9/12釋出

▲台鐵國慶連假車票已售出11.7萬張。（示意圖／記者呂佳賢攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵國慶連假規劃加開104班列車，今天(10日)凌晨起開賣車票，截至今天上午10時，已賣出11.7萬張，長途自強號目前仍有空位，已訂車票須於2天內付款，逾期未取車票將於9月12日上午9時重新釋出。

台鐵國慶疏運自10月9日起至13日共5天，全線加開各級列車共計104班，其中包含東線實名制列車4班、北半環跨線自強號列車4班、南半環跨線自強號列車6班，今天凌晨0時起開賣車票。

台鐵公司表示，截至今日上午10時止，總計完成7萬674筆、11萬7,369張訂票，訂票過程順利；旅客完成訂票後，需於2日內至台鐵各售票車站、郵局及便利超商取票；或利用「網路信用卡付款購票系統」及台鐵e訂通APP付款購票。逾期未取之車票，將於9月12日上午9時重新釋出。

根據台鐵統計，截至今日上午9時，東部幹線台北往花蓮、台東方向，10月9日至10月10日長途自強號各時段仍有餘位；台東、花蓮往台北方向，10月12日下午13時至18時，長途自強號尚有零星座位；其餘時段仍有餘位。

西部幹線部分，台北往高雄方向，10月9日至10月10日長途自強號各時段仍有餘位；高雄往台北方向，10月12日下午14時以後，長途自強號尚有零星座位；其餘時段仍有餘位。南迴線高雄往台東方向，10月9日至10月10日長途自強號各時段仍有餘位；台東往高雄方向，10月12日長途自強號各時段仍有餘位。

此外，台鐵公司提醒，10月9、10及12日加開實名制列車，將於9月11日0時起開放設籍於花蓮縣、台東縣之現住人口與國民身分證統一編號第1碼為U或V及上開兩者之配偶與直系血親1親等國民訂票。