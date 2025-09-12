　
國際

美海軍學院傳槍響「全面封鎖」！　被開除前學員闖入開火

▲▼ 美國海軍學院（US Naval Academy）馬里蘭州安納波利斯（Annapolis）分校驚傳槍擊案，一名遭退學的前學員持槍闖入校園開火，校方立即啟動全面封鎖程序 。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國海軍學院啟動全面封鎖程序 。（圖／達志影像／美聯社，下同。）

記者吳美依／綜合報導

美國馬里蘭州安納波利斯（Annapolis）的美國海軍學院（US Naval Academy）驚傳槍擊案，一名遭退學的前學員持槍闖入校園開火，校方立即啟動全面封鎖程序。

《福斯新聞》引述多名消息人士指出，這名前學員攜帶武器重返校園，在容納4000多名學員的班克羅夫特大樓（Bancroft Hall）開火，現場傳出槍聲。一名校園官員透露，「槍手偽裝成軍警身分來敲門」。

目前已有1名傷患被醫療直升機緊急送醫，另有多人正在接受傷勢評估。海軍學院副學員指揮官福爾曼上尉（Capt. David Forman）在內部電子郵件中證實，一名現任學員誤將執法人員視為威脅，與之交火後受傷，目前情況穩定，正在接受醫療照護。

▲▼ 美國海軍學院（US Naval Academy）馬里蘭州安納波利斯（Annapolis）分校驚傳槍擊案，一名遭退學的前學員持槍闖入校園開火，校方立即啟動全面封鎖程序 。（圖／達志影像／美聯社）

一名海軍官員證實，海軍學院正處於封鎖狀態，海軍部長費蘭（John Phelan ）已獲悉狀況，並且持續從海軍犯罪調查局（NCIS）和海軍學院領導層獲得最新消息。

一名五角大廈官員也證實事件，並稱國防部正與海軍一起密切監測情勢發展。此外，國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）也已聽取相關簡報。

安納波利斯海軍支援司令部（Naval Support Activity Annapolis）發言人勒馬爾中尉（Lt. Naweed Lemar）說明，出於謹慎考量已對該基地實施封鎖，正與地方執法部門協調應對這起威脅事件。

更多新聞
路透社/易普索（Reuters/Ipsos）最新民調顯示，美國總統川普強勢擴大行政權力的做法，已讓大多數美國民眾感到不安，包括試圖掌控經濟，派遣軍隊進入城市打擊犯罪等。

槍擊案安納波利斯海軍學院校園封鎖美國

