台東關山鯊魚公園驚傳毒蛇出沒　里民「打草驚草」搜尋

近日有台東民眾在關山臉書公開社團「關山漫遊」發文指出，位於中福里的新啟用鯊魚公園疑似出現毒蛇。由於公園設施新穎且交通便利，常有親子家庭及遊客前往遊憩，該訊息公布後立即引發社區關切。

中福社區守望相助隊在里長黃昭仁與社區理事長林進德召集下，於上午動員志工展開逐一檢查，掃視公園角落、草叢、溝渠與其他可能藏匿處所，進行類似「掃雷」的地毯式巡查，務求還給民眾一處安全的遊樂環境。關山鎮公所秘書代表鎮長彭成豐到場慰問並提供飲料，對隊員臨時投入協助表達謝意。

台東縣議員陳宏宗的秘書周福安表示，臉書訊息發布後不少民眾留言指出疑為眼鏡蛇，才請里長協助處理。周福安說明，隨著氣溫回暖，蛇類活動增加，常會在有日照可調節體溫的岩石或樹蔭處出沒，也可能躲藏於水管、落葉堆或石縫等陰暗潮濕處所。

黃昭仁指出，鯊魚公園位於鎮中心、零售市場對面，平時出入人潮眾多，考量孩童安全與社區民眾的疑慮，才會立即號召守望相助隊全面巡查。經隊員仔細檢查後，截至檢查結束未發現蛇跡，初步判定公園短期內無安全疑慮，已恢復對外開放。

關山鎮公所與社區提醒民眾，平時在公園活動應提高警覺，避免在草叢或石縫中隨意伸手；若發現疑似蛇跡或遭遇蛇類，請勿自行捕捉或驚擾，應立即通報里長或相關單位，由專業人員處理，保障自身與他人安全。