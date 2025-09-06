江啟臣率團赴歐出席故宮特展開幕　會晤多國國會首長深化國會外交

▲立法院副院長江啟臣。（圖／記者李毓康攝）



記者崔至雲／台北報導

立法院副院長江啟⾂為執⾏國會外交公務 ，今（6日）率立院代表團前往歐洲，將出席國立故宮博物院與捷克國家博物館合作之「故宮⽂物百選及其故事」特展開幕式，並順訪英國、愛爾蘭、荷蘭等國，拜訪國會、智庫，參訪僑台商企業，實質深化雙邊關係。

江啟臣表示，自2022年9月故宮與捷克國家博物館締結姊妹館以來，雙方交流日益密切，「故宮文物百選及其故事」特展是台捷雙邊關係友好之實質展現。為促成此特展，雙邊行政部門不斷就策展進行協調，捷克國會也給予大力支持，去（2024）年4月捷克國會通過「國家文物保護法」修正案，提供司法免扣押保障條款，確保故宮文物赴國外展出、展覽期間及展後歸運安全無虞；同年7月江副院長與「中華民國與捷克國會友好聯誼會」會長萬美玲共同率團赴捷克實地考察展場，舉辦座談會商討此案，經由多方努力，共同促成這場故宮百週年的國際文化盛事。

近年歐洲國家重視印太區域安全、台海兩岸情勢，各國國會議員相繼組團訪台，歐洲國會友我力量不斷，江啟臣此行訪歐也將會晤多位國會副議長，如今（2025）年7月甫來訪之愛爾蘭眾議院副議長麥基尼士（John McGuinness），英國上議院副議長福克納勛爵(Lord Faulkner)、捷克參議院首席副議長德拉霍斯（Jiří Drahoš）、眾議院副議長巴圖謝克（Jan Bartošek）等。期盼透過國會外交訪問，延續雙邊良好互動，鞏固與各國之友好合作關係，並針對近期國際情勢與各國交換意見，深化雙邊情誼，協助經貿合作、文化交流等各領域皆能有更進一步的合作與發展。

