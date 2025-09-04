「故宮加菲貓」遠征歐洲　「大貓小貓」組合前進捷克國家博物館

▲故宮大貓〈清人狻猊圖〉將在歐洲捷克國家博物館展出。（圖／國立故宮博物院）

記者林育綾／綜合報導

國立故宮博物院將於9月11日起，在捷克國家博物館盛大推出「故宮文物百選及其故事」特展，開幕倒數一周，故宮今（4日）搶先公開展覽亮點，由故宮院長蕭宗煌、總策展人余佩瑾副院長，共同推薦「大貓小貓」雙萌組合，其中小貓〈墨玉貓〉被形容為是「故宮加菲貓」，大貓則是獅子筆墨畫〈清人狻猊圖〉，即將圈粉歐洲觀眾。

故宮院長蕭宗煌特別推薦〈清人狻猊圖〉前往捷克國家博物館展出，所謂「狻猊」，其實是古代對獅子的稱呼，詞源來自印度語系或梵語，經由西域傳入中國。由於古人罕見真實獅子，畫家多以想像揮灑筆墨。

〈清人狻猊圖〉畫中描繪雄獅伏於水岸巨木下，頭頂鬃毛，瞠目咧嘴，既有王者氣勢，又帶點古怪幽默。有趣的是，東方視獅子為吉祥瑞獸，捷克則以雙尾獅作為國徽象徵，代表堅毅與勇氣。藉由這幅院藏〈清人狻猊圖〉，讓東西方獅王在布拉格相遇，為台捷文化交流增添豐富趣味。

▲故宮小貓〈墨玉貓〉，又被形容是「故宮加菲貓」，將在歐洲捷克國家博物館展出。（圖／國立故宮博物院）

故宮捷克展總策展人、余佩瑾副院長則推薦喵星人代表〈墨玉貓〉，還形容是「故宮加菲貓」。這件玉雕小貓原藏於乾隆皇帝〈外出楠木摺疊百什件桌〉中，便於皇帝隨行賞玩。

〈墨玉貓〉作品體態渾圓，單手可握，黝黑皮色其實為人工染色，貓咪臀部隱約可見原始的青白玉質。從眼睛、鼻子、臉頰、臀部到肉球，全身圓滾滾的模樣，童趣十足，彷彿正靜靜蜷伏等待主人。

余佩瑾同時分享策展幕後小故事，在捷克首都布拉格經常可見貓的身影，作家卡夫卡也曾在其作品中探討過貓。當捷克策展團隊來台交流時，還特地尋訪體驗台灣的貓咪咖啡廳，可見喵星人魅力無遠弗屆，而這件古代玉貓，也巧妙連結台捷兩地共同的生活趣味。