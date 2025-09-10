LABUBU首來族！參展「萌翻」北京服貿會　泡泡瑪特潮玩最大亮點

▲ 泡泡瑪特「首次」參展京服貿會，LABUBU、星星人成為首來族，全場最亮點 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

2025年中國國際服務貿易交易會（以下簡稱服貿會）今天9月10日至14日在北京首鋼園舉行。今年展會「首次」迎來潮流文化品牌泡泡瑪特參與，帶來旗下知名IP LABUBU與星星人等一系列展出，現場瞬間成為人氣打卡地，不少民眾拍照打卡，搶買周邊商品，成為服貿會「超級可愛」的大亮點。

2025年北京服貿會今天9月10日至14日在首鋼園區舉辦，以「數智領航，服貿煥新」為主題，70多個國家和國際組織設展辦會，澳洲首次擔任主賓國，將組建參展以來最大規模的展團。各省區市均參展參會，安徽省擔任主賓省，近2000家企業擬線下參展，包括近500家世界500強和國際行業龍頭企業，覆蓋27個服務貿易前30強國家和地區參加。

▲ 泡泡瑪特IP「星星人」在門口迎賓 。（圖／記者任以芳攝）

《東森新媒體ETtoday》前往一號主場館，服貿會首日，大陸最夯得泡泡瑪特「首次」參展，寄主才走到門口立刻感受潮玩界的「頂流」IP的可愛氛圍，超大的星星人迎賓，門口擺放紅到全球的LABUBU展示區，各類可愛造型，有大有小色彩繽紛，吸引不少逛展民眾注意，甚至來參展人員也搶拍照。

現場工作人員也非常緊張，一直高喊「不准觸碰！只能拍照喔」，現場有如追星會，甚至還有不少大男生也賣萌與LABUBU合影，特別打造的限定裝置吸引不少參展觀眾與產業人員駐足拍照，甚至現場保安小姐姐也抽空來拍照，看到媒體人員還不好意思說，「我們在工作不能上鏡頭。」

▲ LABUBU不只大陸民眾喜歡，甚至是港澳台，甚至紅到全世界 。（圖／記者任以芳攝）

展台除了有巨型LABUBU藝術裝置，還同步推出限量周邊，包括限量餅乾賣118元（單位：人民幣，同下），換算不到500元台幣，限量巧克力保質一年，一支28元冰淇淋，讓粉絲在視覺、味覺上都能感受到滿滿驚喜。限量甜品一度供不應求，一天賣出上百支，甚至排隊人潮一波波來，成為服貿會的「隱藏爆款」。

除了LABUBU，泡泡瑪特旗下另一人氣角色「星星人」也在本屆服貿會「首次」大規模展出。以「星星人」為主題的大型戶外裝置藝術成為拍照熱點，許多人拿著「星星人」造型冰淇淋拍照，小心翼翼把雙胞胎造型冰品分開，好多來逛展小姐姐幾乎人手一支來打卡上傳社交平台。

▲不少參展、逛展民眾特地來打卡拍照LABUBU、星星人，冰淇淋日賣數百支 。（圖／記者任以芳攝）

來自北京季小姐說，「我是無意間逛到，這邊展廳人氣很旺，我自己非常喜歡LABUBU，買了限量餅乾，還買了一支其他IP的冰淇淋，口感很好味道很濃郁。」

談到LABUBU長得很寵萌，季小姐說，「LABUBU不是突然成功，靠時間沈澱積累才火爆，而且不斷迭代造型，非常可愛，我也是後知後覺，因為女兒關係我才跟著喜歡。」

來參展的陳小姐接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，「LABUBU就是十分可愛，我女兒很喜歡，家裡收藏很多，放在電視牆上，正好來參展就來逛展位。」

▲泡泡瑪特上半年營收138.8億元，同比增長204.4% 。（圖／記者任以芳攝）

據了解，泡泡瑪特甜品屋「首次」亮相服貿會，將IP形象與創意甜點相融合，出動展示旗下其他IP潮玩，像是MOLLY系列，旗下多款IP臻藏款MEGA（大尺寸产品），還有爆款毛绒玩偶人在現場戶互動。該品牌將在朝陽展區構建國風美學空間，展示旗下多款融合非遺技藝與傳統文化元素的IP産品。

泡泡瑪特這次參展不僅是潮玩企業「首次」深度融入服貿會，也是大陸新消費文化在國際展會上展現的一次全新嘗試，除了人工智能科技，潮流文化也成為本屆服貿會的新亮點，從潮玩到甜品，從裝置藝術到文化融合，LABUBU與星星人正以其獨特魅力，刷新大眾對「潮流文化」的理解。

公開資料顯示，泡泡瑪特上半年營收138.8億元，同比增長204.4%，經調整淨利潤47.1億元，同比增長362.8%，旗下13大藝術家IP收入破億。泡泡瑪特也積極擴張以IP為核心，探索毛絨、甜點、珠寶等諸多創意表達與全新業態，進攻全球消費。

▼ 泡泡瑪特首次參展服貿會，LABUBU、星星人受歡迎 。（圖／記者任以芳攝）