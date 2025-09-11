財劃法出包國民黨甩鍋中央　林俊憲笑死：自己拉的屎自己處理

▲民進黨立委林俊憲。（圖／立委林俊憲國會辦公室提供）

國民黨、民眾黨去年12月在國會聯手強推《財劃法》修法，原本宣稱要替地方爭取更多財源，總額增加逾4000億元，卻因公式「分母寫錯」，導致不少縣市拿到的錢不增反減，國民黨卻反控是行政院怠惰黑箱。對此，綠委林俊憲今（11日）大酸，《財劃法》出包，國民黨怎麼好意思講話？笑死人了，亂修一通，「出紕漏叫人家幫你擦屁股，國民黨自己拉的屎自己要處理」。綠委許智傑也說，國民黨應該向全民道歉。

民進黨立委林俊憲表示，《財劃法》出包，國民黨怎麼好意思講話？笑死人了。當時怎麼修法？在立法院強制通過，內容改來改去也不讓民進黨有發表意見的機會，更沒有行政單位參與，現在出了大紕漏卻把過錯推給行政院。

林俊憲指出，什麼叫行政院沒有院版？行政院本來就反對在那時間點修法，主張《財劃法》要經過討論，除了國會跟行政院外，也要有地方政府的意見，必須凝聚共識，「在那邊亂修一通，出紕漏叫人家幫你擦屁股，國民黨自己拉的屎自己要處理」。

民進黨立委許智傑也說，國民黨自己犯的錯，把《財劃法》修得亂七八糟，縣市長還出來開記者會甩鍋中央，這就是當初藍白硬要倉促通過所產生的重大錯誤，國民黨應該向全民道歉，他建議行政院和立法院再重新溝通，重新送合理可行的法案。

民進黨立委賴瑞隆則表示，朱立倫、盧秀燕、蔣萬安把《財劃法》問題甩鍋執政黨，事實上是修法在1小時內提出8個版本，所有人來不及看、行政單位來不及細算，導致錯誤百出，藍白的問題卻全部丟給執政黨是非常不負責任的。

賴瑞隆認為，問題點在於修法過程中本就要充分討論、在委員會內花很多時間討論，跟中央地方討論，聽財政部跟主計總處細算，才能完整算出合理的《財劃法》。結果，藍白急著強行通過，急著把中央的錢搬到地方，重北輕南、重藍輕綠，1小時內提出8個修正動議，在看不清楚什麼版本下強行通過，造成很多錯誤。

賴瑞隆說，行政院在覆議時也提出分子、分母的錯誤，藍白一樣不聽，否決覆議案，藍白不要再甩鍋給執政黨！問題在於藍白國會不聽意見硬通過沒有經過充分討論的法案，才導致後面這麼多問題。

賴瑞隆認為，藍白如果真心認錯就該檢討，朝野坐下來，跟行政機關、地方政府好好談、重新修《財劃法》，不然現在所有行為只是在甩鍋推卸責任，最終責任還是立法院藍白多數，亂修《財劃法》導致的。

