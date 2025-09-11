　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

財劃法出包國民黨甩鍋中央　林俊憲笑死：自己拉的屎自己處理

▲▼民進黨立委林俊憲。（圖／立委林俊憲國會辦公室提供）

▲民進黨立委林俊憲。（圖／立委林俊憲國會辦公室提供）

記者詹詠淇／台北報導

國民黨、民眾黨去年12月在國會聯手強推《財劃法》修法，原本宣稱要替地方爭取更多財源，總額增加逾4000億元，卻因公式「分母寫錯」，導致不少縣市拿到的錢不增反減，國民黨卻反控是行政院怠惰黑箱。對此，綠委林俊憲今（11日）大酸，《財劃法》出包，國民黨怎麼好意思講話？笑死人了，亂修一通，「出紕漏叫人家幫你擦屁股，國民黨自己拉的屎自己要處理」。綠委許智傑也說，國民黨應該向全民道歉。

民進黨立委林俊憲表示，《財劃法》出包，國民黨怎麼好意思講話？笑死人了。當時怎麼修法？在立法院強制通過，內容改來改去也不讓民進黨有發表意見的機會，更沒有行政單位參與，現在出了大紕漏卻把過錯推給行政院。

林俊憲指出，什麼叫行政院沒有院版？行政院本來就反對在那時間點修法，主張《財劃法》要經過討論，除了國會跟行政院外，也要有地方政府的意見，必須凝聚共識，「在那邊亂修一通，出紕漏叫人家幫你擦屁股，國民黨自己拉的屎自己要處理」。

民進黨立委許智傑也說，國民黨自己犯的錯，把《財劃法》修得亂七八糟，縣市長還出來開記者會甩鍋中央，這就是當初藍白硬要倉促通過所產生的重大錯誤，國民黨應該向全民道歉，他建議行政院和立法院再重新溝通，重新送合理可行的法案。

▲▼民進黨立委許智傑。（圖／立委許智傑國會辦公室提供）

▲民進黨立委許智傑。（圖／立委許智傑國會辦公室提供）

民進黨立委賴瑞隆則表示，朱立倫、盧秀燕、蔣萬安把《財劃法》問題甩鍋執政黨，事實上是修法在1小時內提出8個版本，所有人來不及看、行政單位來不及細算，導致錯誤百出，藍白的問題卻全部丟給執政黨是非常不負責任的。

賴瑞隆認為，問題點在於修法過程中本就要充分討論、在委員會內花很多時間討論，跟中央地方討論，聽財政部跟主計總處細算，才能完整算出合理的《財劃法》。結果，藍白急著強行通過，急著把中央的錢搬到地方，重北輕南、重藍輕綠，1小時內提出8個修正動議，在看不清楚什麼版本下強行通過，造成很多錯誤。

賴瑞隆說，行政院在覆議時也提出分子、分母的錯誤，藍白一樣不聽，否決覆議案，藍白不要再甩鍋給執政黨！問題在於藍白國會不聽意見硬通過沒有經過充分討論的法案，才導致後面這麼多問題。

賴瑞隆認為，藍白如果真心認錯就該檢討，朝野坐下來，跟行政機關、地方政府好好談、重新修《財劃法》，不然現在所有行為只是在甩鍋推卸責任，最終責任還是立法院藍白多數，亂修《財劃法》導致的。

▼民進黨立委賴瑞隆。（圖／立委賴瑞隆國會辦公室提供）

▲▼民進黨立委賴瑞隆。（圖／立委賴瑞隆國會辦公室提供）

09/10 全台詐欺最新數據

530 3 4240 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

陶晶瑩「送祝福給Lulu、陳漢典」！　曾寶儀接電話反應曝光
Lulu急當媽「2個月前凍33顆卵」！　曾喊：走投無路才選陳
Lulu陳漢典結婚　盧秀燕祝福：最可愛的搭檔、最棒的組合
快訊／陳漢典Lulu世紀婚禮！　小S、蔡康永同步發聲
狗仔爆《三生三世》37歲男星墜樓亡！　網嚇求：快闢謠
快訊／Lulu無預警結婚！　前男友阿達「嚇到結巴」
Lulu私下拉群宣布結婚…陳漢典喊「是我」！　對話截圖曝光
快訊／Lulu陳漢典結婚！　雙方經紀公司發共同聲明
4個月前才被問「是否可能在一起？」　陳漢典Lulu放閃反應曝
快訊／名編劇蔡坤霖遭控權勢性騷　高市文化局火速解約
陳漢典LuLu已買新房！　吳宗憲要包兩百萬：一定不會少

政院週六邀地方首長討論財劃法　侯友宜會出席：先提原則才能聚焦

政院週六邀地方首長討論財劃法　侯友宜會出席：先提原則才能聚焦

針對財政收支劃分法修正後引發的分配公式爭議，行政院規劃於本週六邀集縣市首長進行討論。新北市長侯友宜今（11）日表示，他將排開所有行程出席會議，但建議中央應先提出分配原則，才能讓討論更聚焦。

藍白修《財劃法》出包反怪中央　吳思瑤籲政院別當爛好人

藍白修《財劃法》出包反怪中央　吳思瑤籲政院別當爛好人

賴清德批財劃法修法鑄成大錯　北市府這樣說

賴清德批財劃法修法鑄成大錯　北市府這樣說

認財劃法有「小瑕疵」！　國民黨團：已開始著手修法盼速有共識

認財劃法有「小瑕疵」！　國民黨團：已開始著手修法盼速有共識

卓揆13日見各縣市長　賴清德：屠刀不在綠手上！資源多縣市要放下

卓揆13日見各縣市長　賴清德：屠刀不在綠手上！資源多縣市要放下

財劃法林俊憲賴瑞隆許智傑

