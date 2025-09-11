　
政治

賴清德批「財劃法修法鑄成大錯」　北市府：地方早被一刀刀凌遲

▲▼財劃法大出包　【十五縣市站出來！捍衛地方補助】記者會 -蔣萬安 。（圖／記者黃克翔攝）

▲台北市長蔣萬安 。（圖／記者黃克翔攝）

記者鄭佩玟／台北報導

藍白聯手倉促通過新版《財政收支劃分法》，造成統籌分配稅款公式錯誤引爭議。總統賴清德今（11日）直言，去年在野黨主導通過新版財劃法，藍營縣市首長抱持「地方包圍中央」心態，國會在野黨過半也拒絕行政院提醒與覆議案，導致法案鑄下大錯，「屠刀一直都不在民進黨的手上」。台北市政府發言人李政軒則反批，「地方政府早被一刀刀凌遲」。

賴清德表示，新版財劃法所造成的問題不僅僅公式不當，有三百多億沒辦法分配的問題而已，還造成水平分配不均的問題，特別是南部縣市分配的比較少，這對未來台灣的均衡發展是有負面影響。他說，去年在野黨主導修法之所以釀成今日困境，原因在於藍營縣市長抱持「地方包圍中央」的心態，加上國會過半不接受行政院提醒，也否決覆議案，最終導致修法錯誤，現行版本除了造成300多億元無法分配的窘境外，更讓南部縣市處於相對弱勢，不利未來區域均衡發展。

對此，北市府發言人李政軒表示，「屠刀一直握在賴總統領導的中央政府手中！」從違法統刪一般性補助、刪減照顧弱勢及捷運建設等補助，地方政府早被一刀刀凌遲，這才是地方不得不包圍中央的原因；李政軒指出，請賴總統切勿再次重演大惡罷前的對抗，中央真正該做的，是聽進地方心聲，苦民所苦、為所當為。

09/10 全台詐欺最新數據

530 3 4240 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

「鬼門要關了」3生肖翻紅　9禁忌一次看
Joeman實測iPhone Air與AirPods Pro
有意角逐黨主席？　傅崐萁未否認：兩個月以來很多人勸進
家寧提告媽媽「卡BUG」大絕招　讓Andy不能告！律師3點分
台韓大戰今晚開打！　韓媒：必須拿下
認財劃法有「小瑕疵」！　國民黨團：已開始著手修法

財劃法 賴清德

