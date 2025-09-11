仍判8年4月「我們都心裡有數」　顏寬恒：將在最短時間上訴

▲顏寬恒因貪污等案遭判8年4月，辦公室發出聲明。（圖／記者屠惠剛攝）

記者許權毅、郭玗潔／台中報導

國民黨籍台中市立委顏寬恒竊佔國土、豪宅假買賣以及貪汙詐領助理費等案，一審遭判8年4月、褫奪公權3年，台中高分院今（11）日10時宣判，合議庭駁回上訴，依貪汙、偽造文書等罪，維持原判8年4月刑期，其中偽造文書6月已經確定。顏寬恒辦公室也發出聲明，表示將在最短時間內研議提出上訴，持續透過司法程序為清白奮戰。

顏寬恒辦公室聲明全文：

今日高等法院宣判，維持原審見解，在這個政治凌駕司法的時代，司法迫害就是執政者打擊異己的手段，不論黨內黨外，我們可以看到現在的執政者就是如此，法院會作出這樣的決定，我們都心裡有數。

從當年2023年3月22日我宣布參加投入2024年的立委選舉，剛完成黨內登記，事隔不到一周，在3月28日就面臨檢調大規模搜索，手段比調查民進黨內爆出的共諜案還要粗暴；本案不論偵查階段的地檢署或審理的法院，心證早已作成，只是為了定罪而去羅織各種理由，他們對於我們提出所有針對林進福先生確實曾經擔任助理的種種證據均視而不見；我們提出了過去我們除了公費助理之外，也自掏腰包聘請了很多自費的助理，根本沒有詐領助理費的意圖，每月發出的薪資遠遠超過領取的助理費金額，但法院甚至連傳喚證人都不願意。

對於房屋買賣，我們也明確地提供了資金流向，甚至過程中還透過建經公司進行履約保證，如果是假賣賣何必大費周章，當年因為選舉被媒體名嘴追殺，我的住家也被用放大鏡檢視，所以才用低於市價的價格趕緊要將房屋脫手，早日回到正常生活，我想檢察官和法官大概沒有經歷過一天24小時，時時刻刻在住家外面都停著SNG車，監視我們家人一舉一動的心理壓力。

我們一直以來都認為司法是公正公平的，法律之前人人平等，但現在都要打上一個大問號，因此，我們將在最短時間內研議提出上訴，持續透過司法程序為清白奮戰。感謝一路以來支持、關心的朋友。當然也會繼續站在立法委員的崗位，監督政府、為民發聲。