才被普丁開除！俄交長數小時後「爆頭亡」　屍身車內驚見槍枝

▲俄羅斯交通部長史塔羅沃伊特（Roman Starovoit）驚傳身亡。（圖／路透，下同）

記者閔文昱／綜合報導

俄羅斯交通部長史塔羅沃伊特（Roman Starovoit）於當地時間7日驚傳身亡。就在他被總統普丁突如其來免職數小時後，警方在其莫斯科住處附近的車內發現其遺體，頭部中彈，旁有槍枝，初步研判為自殺，但俄羅斯調查委員會仍持續調查中。

綜合外媒報導，52歲的史塔羅沃伊特今年5月才上任交通部長，之前長年擔任庫爾斯克州州長，任內曾因邊境安全疏失遭批評，據報他早已因涉貪問題接受調查。有知情人士指出，此次人事異動其實早在上月的聖彼得堡經濟論壇前就已有規劃，由前諾夫哥羅德州長尼基京（Andrei Nikitin）接任代理交通部長。

儘管克里姆林宮發言人強調史塔羅沃伊特被撤換並非因「失去信任」，但外界多推測此與近期俄國交通混亂脫不了關係。烏克蘭無人機連日襲擊俄境多地，導致民航系統大亂，短短三日內取消485班航班、1900班延誤、88班改降，估計損失高達數十億盧布，史塔羅沃伊特在事發前一天還主持應變會議。

另據俄媒報導，史塔羅沃伊特下台前正面臨境內運輸體系長期困境，包括航空業因西方制裁陷入缺零件、缺資金窘境，鐵路系統也受高利率與資金鏈緊縮影響。不少俄國官員與商界人士過去也曾在類似背景下「非正常死亡」，史塔羅沃伊特之死，是否另有隱情，仍引發國際高度關注。

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