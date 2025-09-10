　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

高雄F級「爆彈」服飾店員下海　日本出道拍AV！台灣女優時代來了

▲▼高雄F級「爆彈」服飾店員下海　日本出道拍AV！AiyoZao。（圖／翻攝PLAY NO.1）

▲高雄F級服飾店正妹AiyoZao下海，日本出道拍AV。（圖／翻攝PLAY NO.1）

記者許力方／綜合報導

台灣女優近年進軍日本AV界發展，繼網紅Tiny（胎尼）之後，又有台灣新面孔亮相，來自高雄、擁有F罩杯魔鬼身材的AiyoZao即將在日本片商WAAP出道，她出道前服飾店打工，還是女優比賽冠軍，因出色的條件受到片商青睞，AV達人一劍浣春秋盛讚「台灣女優的時代到來了！」

台灣再度有女優登上日本成人影視舞台，這次的新人被片商WAAP稱為「肉食台灣女子，性獸爆彈」。一劍浣春秋在PLAY NO.1專欄發文介紹，這次WAAP新作的主角是來自高雄的AiyoZao，身高158公分、擁有F罩杯，出道前曾在服飾店打工，之後參加SWAG台灣女優出道賽奪得冠軍，獲譽「世界的美少女」。

一劍浣春秋透露，當時比賽現場，日本導演Samoari立即進行試拍，藉由多角度取景展現專業質感，讓在場人士直呼有濃厚的日本AV水準。這也被視為她進軍日本市場的重要契機。

文中提到，觀察AiyoZao新作的宣傳內容，並未提到「專屬」字眼，若Samoari沒有後續規劃，她在日本的發展可能僅止於此作，與先前台灣女優Tiny的經驗類似，該作品同樣採取「台灣女優＋日本團隊＋台灣取景＋日本男優空運來台」的模式。。

台灣女優作品在日本市場具有新鮮感，一劍浣春秋認為，她們的出道作在日本業界爆發力不容小覷，WAAP此次推出AiyoZao的新作，有望「再撈一筆」。繼齋齋いつき（齋齋樹）出道後，如今AiyoZao的登場，讓他不禁直呼，日本AV界「台灣女優的時代到來了！」

09/09 全台詐欺最新數據

541 2 0986 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

高雄總圖拍謎片　女主角身分曝
美股開盤台積電ADR「勁揚4.94％」！甲骨文飆漲逾36％
烏克蘭女孩地鐵遭「驚恐刺殺」！川普再度暴氣：快給死刑
兄弟投手群9局聯手無安打史上第二次！兩次都他先發
JKF女郎大尺度照片外流！ 疑似熱舞走光意外圈粉

