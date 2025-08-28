外國應召女淘金秘辛！住摩鐵兼性交易月賺30萬　老司機曝通關密語

▲▼1名老司機爆出應召業經營內幕，並透露通關密語。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中警方日前在摩鐵查獲花名「良田奈」的28歲日本現役素人女優來台賣淫，1名熟悉專賣日本、港澳和東南亞國際應召業者的老司機透露，以1個泰國籍女子每次收費3000元計算，業者每個月就能賺上16萬元，何況是開價2萬的女優，如此暴利當然吸引各國的女性性工作者來台淘金。老司機還透露，業者多半會安排這些外籍女子住進摩鐵，並在這裡和男客交易，至於如何判斷進入摩鐵的是尋芳客？靠的就是通關密語「訪客」兩個字。

台中警方在一家摩鐵內，查獲同一名應召業者長期包下7間房間，免費提供給日本籍和和泰國籍女子住宿兼工作，關於業者、應召女和汽車旅館如何分帳、相互合作，引發好奇。

1名老司機以台中大里區的應召行情為例，1名泰國女子以觀光簽證來台，自費購買機票後，就住進業者提供的摩鐵，臥室兼工作室，每次收費3000元，和業者對分，泰女分得1500元，每個月接客次數截長補短，1天平均接6人，收入9千元，1個月就分得27萬元。

至於應召業者，長期租下汽車旅館1間房間，1天3千，1個月房租9萬元，加上提供給賣淫女子三餐、保險套、盥洗用品等，每個月支出大約10萬元，27萬扣掉10萬，業者還能淨賺17萬元。

那麼汽車旅館業者和櫃檯人員的角色？業者被長期租下房間，而且不只1間，當然知道是作何用途，彼此默契，心照不宣，而櫃檯人員又如何判斷上門者的目的？「201，訪客」櫃檯聽完，立即內線電話通知，不會再多問一句，立即交出房卡放行，也就是說，靠的就是關鍵字「訪客」兩個字。