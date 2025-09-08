LABUBU二手價罕見大跌「黃牛都停收」！　陸網友：哭暈在廁所

▲泡泡瑪特THE MONSTERS心底密碼系列。（圖／翻攝微博）

記者陳冠宇／綜合報導

泡泡瑪特爆紅之後，相關產品在二手市場熱賣，且常有增值空間。不過情況似乎出現轉折，近日，泡泡瑪特旗下第四代迷你LABUBU發售，二手價格呈現先漲後跌的趨勢。

陸媒《紅星新聞》報導，THE MONSTERS心底密碼系列於8月28日22時在大陸線上發售，迷你版LABUBU單價79元（人民幣，下同；約合新台幣340元），整套售價為1106元（新台幣4730元），共30款（含28個常規款和2個隱藏款）。

開賣當晚，在二手交易平台上，從1500元至3200元不等，單盒售價在89元至240元之間，隱藏款的成交價格飆升至近千元。沒想到，開賣一周後，第四代LABUBU的二手價格開始下跌。

▼泡泡瑪特THE MONSTERS心底密碼系列。（圖／翻攝微博）

9月7日，在千島App（大陸潮玩二手交易平台），第四代LABUBU二手價從1400元至1850元不等；「I」和「N」等相對冷門款式的二手價下滑到81元；隱藏款「愛心」近3日成交均價下跌6.68％，最低價為595元；隱藏款「!」近3日成交均價下跌9.96％，最低價為498元。

在社群平台上，有黃牛發文稱，「LABUBU系列暫停收貨，全盤系列大跌價，等待牛市回歸。」

關於LABUBU二手價大跌，不少大陸網友發布評論：「溢價太嚴重了」、「不理解為啥那麼貴」、「泡沫終究會破」，還有人說，「服了，我才140收的，你現在說價格降了，我真是哭暈在廁所，之前馬卡龍價格降的沒這麼快啊啊啊啊啊啊」。

▼LABUBU二手價罕見大跌。（圖／翻攝微博）