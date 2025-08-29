全網秒罄創紀錄！「迷你LABUBU」開賣又掀搶購潮…網評價兩極





▲迷你LABUBU推出多種顏色。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

泡泡瑪特（POP MART）旗下人氣IP角色LABUBU推出迷你版吊飾，並於29日一早開賣。開售瞬間，京東、淘寶、抖音、小紅書等平台及泡泡瑪特官方App全部顯示「已售罄」，天貓旗艦店商品鏈接5分鐘內下架，付款頁面因流量過載當機，再度刷新泡泡瑪特的開賣紀錄。

▲迷你LABUBU開賣即售罄。（圖／翻攝自微博，上同）

綜合陸媒報導，開賣前，天貓加購人數超過58萬，京東預約14.5萬，得物預約2.4萬，泡泡瑪特App因人流過多，導致系統多次當機。光是天貓平台，79元單盲盒售出30萬+件，疊加1106元整組套裝，2分鐘內銷售額就突破2370萬元（人民幣，下同）。

不僅如此，開賣前，泡泡瑪特天貓直播間觀看人次就已超過237萬，微信直播84萬人；開賣後，10分鐘總觀看量更達386萬。

▲▼網友批，迷你LABUBU質感不好。（圖／翻攝自微博）

不過也再度讓黃牛嗅到商機，迷你版LABUBU原價1106元整組（14隻）被黃牛標價到2450至2888元，代搶費甚至高達1000元／組；隱藏款「愛心」單盒（原價79元）二手平台成交價達1188元，溢價超13倍。

公開資料顯示，迷你LABUBU尺寸僅10.5公分（手掌大小），新增手機掛繩孔，主打「手機掛飾」便攜式場景，突破以往擺飾功能，並同時推出多種顏色及系列，供大眾選擇。

報導分析指出，泡泡瑪特維持飢餓行銷的模式，隱藏款機率低至1:168（常規款1:14），刺激賭性消費；官方控制產能維持稀缺性，延續「秒罄」模式。

▲▼迷你LABUBU開賣。（圖／翻攝自微博）

迷你LABUBU實體公布後，引起網友及買家兩極評價，部分人表示，「超可愛，但搶不到啊」、「這個大小太萌了」、「必須入手迷你版」、「縮小版的可愛」、「太適合掛手機了」、「想買很久了終於」。

不過多數人直指，「品質沒有之前幾代好」、「品管超差，線頭都跑出來了」、「這個質感做工，完全不值得這個價錢」、「不太懂這個為什麼會這麼貴？也沒覺得有特別好看」、「有的還歪頭」、「立體五官變平面，買不了單」、「這定價這品質對不上啊，泡泡瑪特吃相也太難看」、「沒有想像中好，拔草了」。