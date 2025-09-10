波蘭開火擊落俄軍無人機！　總理警告：二戰後最接近「軍事衝突」

▲ 波蘭總理圖斯克。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

波蘭10日宣布擊落多架入侵領空的俄軍無人機，成為俄烏戰爭爆發以來首個對俄軍目標開火的北約成員國，並在境內尋獲7架無人機及一枚來源不明的飛彈殘骸。總理圖斯克（Donald Tusk）已啟動北約第四條款，要求盟友展開緊急磋商，同時警告目前局勢「比二戰以來任何時候都更接近軍事衝突可能性」。

綜合《路透》及《衛報》，圖斯克在國會簡報中說明，俄軍無人機自9日深夜約11點半後，持續從白俄羅斯境內飛越邊界進入波蘭，直到10日上午6點半才結束，初步報告顯示共發生19起入侵領空事件，「可見此次行動規模」。

波蘭軍事指揮部證實，雷達系統追蹤到逾10個空中目標，其中3架無人機已確認被擊落，第4架疑似也被摧毀。這次聯合作戰行動動員波蘭F-16戰機、荷蘭F-35戰機、義大利AWACS預警機及北約空中加油機。

圖斯克強調，「我們正面臨大規模挑釁行為，我們已準備好擊退這類挑釁。情勢相當嚴峻，我們無疑必須為各種情況做好準備。」據《俄新社》報導，波蘭外交部也為此召見俄羅斯駐華沙使館臨時代辦。

▲ 波蘭東部維里基（Wyryki）一間房屋疑似被無人機擊中。（圖／路透）

烏克蘭總統澤倫斯基證實，俄軍當晚動用415架無人機及40枚飛彈攻擊烏克蘭，其中至少8架伊朗製「見證者」（Shahed）無人機瞄準波蘭，「這對歐洲來說是極其危險的先例」，呼籲各國採取強力回應。

消息人士透露，北約未將俄方這起行動視為「攻擊」，而是「蓄意入侵」。歐盟外交高級代表卡拉斯（Kaja Kallas ）10日表示，初步跡象表明，俄國無人機進入歐洲領空是有意為之，而非意外，「俄羅斯的戰爭正在升級，並不是結束。我們必須提高莫斯科的成本，加強對烏支持。」

事發期間，華沙蕭邦機場緊急關閉空域數小時，東部盧布林機場至今仍關閉。波蘭軍方當時呼籲波德拉謝、馬佐夫舍及盧布林3個高風險地區民眾待在家中，強調「這是對公民安全構成真實威脅的侵略行為」。

俄羅斯則否認指控，一名外交官透過官媒稱相關指控「毫無根據」，並稱波蘭未提供無人機為俄製的證據。