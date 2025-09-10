興達電廠火警曝能源政策隱憂　藍委喊話政府：面對現實

▲興達電廠火球吞廠。（圖／民眾提供）



記者崔至雲／台北報導

高雄市永安區興達電廠於9日晚間發生火警事故，國民黨立委葛如鈞表示，該事件不僅造成民眾驚恐，更進一步突顯民進黨政府能源政策的結構性問題，應徹底檢討現行方向，重新正視核能在台灣能源安全中的關鍵角色。

葛如鈞提到，原定今年2月要接替核三廠2號機除役的興達新1號機至今仍在測試階段，燃氣新2號機則肩負台積電南科新廠的主要電力支援任務，而1至3號機更是預計用以強化科學園區的供電與品質。如今可能因事故延宕上線，反映出台灣電網韌性不足、備援能力薄弱，對產業供電穩定構成嚴重挑戰。

葛如鈞說明，面對日益升高的用電需求，立法院於今年5月三讀通過《核子反應器設施管制法》修正案，為核電延役建立法源依據。葛如鈞表示，這項修法正值關鍵時刻，是替台灣能源穩定增加的一道防線。8月間，他亦親赴核三廠視察，首次進入反應器廠房及用過燃料池區域，實地了解核能設施與人力現況。

葛如鈞指出，現在興達電廠二號機才在試運轉階段就發生火警，未來南部科學園區和產業用電恐面臨更大壓力。面對可能出現的供電吃緊，請問台電是否已經啟動核三廠再運轉的評估程序？相關的測試和安全評估是否已經展開？如果沒有，是不是代表政府面對危機仍然選擇視而不見？



葛如鈞進一步強調，能源政策必須與未來產業趨勢接軌。輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳直言「台灣一定要投資核能」；和碩董事長童子賢主張「核綠不偏廢」；美國在台協會（AIT）處長谷立言亦指出，「所有先進製程突破都需消耗前所未有的能源」。政府也曾預估，為因應AI產業擴張，未來5年全國電力需求將增長13%。國際研究更預估，AI全面發展下，年增電力需求可達全國用電總量3%至30%。在此趨勢下，卻仍執意關閉核電機組，轉而依賴不穩定的再生能源與天然氣，恐讓能源政策初衷本末倒置。

葛如鈞指出，當國際主流如日本、瑞士、瑞典紛紛重啟核能，新加坡與美國展開核能合作，甚至德國也開始重新檢討非核政策時，台灣卻仍走在與世界潮流逆行的道路上，實在令人憂心。

最後，葛如鈞強調，穩定、低碳、高效的能源供應，已成為國防安全與經濟韌性的基礎。這次興達電廠的事故，是一記警鐘。唯有面對現實、重新修正能源政策，台灣才能在產業競爭與國際局勢中立於不敗之地。