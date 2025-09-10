攜手金鐘影后楊貴媚　桃園衛生局長自殺防治日Podcast登場

▲桃市衛生局社區心理衛生中心Podcast節目《桃心室，陪你一起療心事》正式開播。（圖／桃市衛生局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

今（9/10）日是「世界自殺防治日」，桃園市衛生局社區心理衛生中心Podcast節目《桃心室，陪你一起療心事》正式開播，首集邀請局長賈蔚與金鐘視后—《我們與惡的距離II》楊貴媚，共同探討生活階段對心理健康理解與需求。衛生局指出，透過Podcast頻道，陪伴市民在通勤、做家事等每個小空檔，成為耳邊溫柔的陪伴，讓自我心理健康照護觀念融入日常。

衛生局表示，在《我們與惡的距離II》中，楊貴媚飾演議員高張玉敏，在政治圈內是位很優秀的政治人物，但在家庭中卻是一個時常壓抑自己，面對丈夫外遇、無法與子女好好溝通的母親，在劇中沒有明顯的求助行為，卻是一個「非常需要心理資源」但未被接住的典型案例。

衛生局Podcast《桃心室》以「療心事、聊心事」為主題，邀請知名心理師、精神科醫師、病友及家屬代表等，共同分享真實的生命故事與心理健康知識。節目以輕鬆對談方式帶領聽眾認識壓力調適、自殺防治、心理健康資源運用等議題，傳遞「你不孤單，總有人願意陪伴」的信念，溫柔接住每個像《我們與惡的距離II》中楊貴媚飾演的角色。

▲桃市衛生局社區心理衛生中心Podcast節目《桃心室，陪你一起療心事》正式開播，第一集邀請局長賈蔚與金鐘視后楊貴媚開講。（圖／桃市衛生局提供）

衛生局強調，桃園市提供市民每年4次免費心理諮詢面談，每年有上千市民透過本項服務排解情緒困擾與心理壓力，社會需要更多正向理解—勇於求助不是脆弱，而是勇敢面對的力量。社區心理衛生中心期待透過Podcast這樣貼近日常媒介，幫助市民在生活中自然接觸心理健康知識，降低大眾對精神疾病之偏見，並讓支持與資源更容易被看見與運用。

衛生局邀請市民一同收聽Podcast《桃心室》，節目將每2週更新一次，與大家攜手守護心理健康，減少生命殞落之遺憾，讓每顆心都被看見、被陪伴。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995