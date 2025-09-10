　
地方 地方焦點

2025安平觀音亭重陽敬老禮金發放　1200長者受惠

▲台南安平觀音亭重陽敬老禮金發放活動，造福在地長輩。（資料照，記者林東良翻攝，下同）

▲台南安平觀音亭重陽敬老禮金發放活動，造福在地長輩。（資料照，記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南安平觀音亭相傳建於明萬曆六年（西元1578年），自湄州移民來台時供奉觀音菩薩，是安平在地居民的信仰中心，信眾遍及全台，觀音亭管理委員會長年深耕地方，協力濟貧、關懷弱勢，從國內外重大災害捐款到偏鄉醫療、消防設備支援，都發揮菩薩大愛，今年更捐贈南化偏鄉450頂級配備救護車、70萬元救難設備給消防隊安平分隊，持續展現慈善力量。

▲台南安平觀音亭重陽敬老禮金發放活動，造福在地長輩。（資料照，記者林東良翻攝，下同）

主委顏東賢表示，每年的重陽敬老活動是觀音亭的重要傳統，以往禮金限量500份，去年經擲筊獲菩薩同意改為不限額登記，今年依安平戶政統計80歲以上長者人數及去年報名數據評估，決定今年禮金發放名額為1200份，傳承敬老尊賢的溫暖理念。

▲台南安平觀音亭重陽敬老禮金發放活動，造福在地長輩。（資料照，記者林東良翻攝，下同）

此次敬老禮金由安平觀音亭管理委員會與桂盟關懷公益基金會聯合籌備，該基金會由已故主委吳高明月創辦，此次捐出50萬元新台幣，延續前主委的大愛，造福鄉里。禮金領取資格為民國34年10月底前出生，且於114年10月30日前設籍安平區滿半年且年滿80歲之長輩。報名登記時間自9月20日至10月11日，每日上午9時至下午5時，地點在觀音亭大德聚福中心，共計1200份，額滿即止；可先行至觀音亭或其官方臉書下載報名表填寫，加速現場流程。發放禮金時間自重陽節當日（10月29日）至11月4日止，每日上午9時至下午5時於同場地發放，每人新台幣1000元整，親領或代領皆須憑通知單及印章辦理。

▲台南安平觀音亭重陽敬老禮金發放活動，造福在地長輩。（資料照，記者林東良翻攝，下同）

安平區長蕭泰華表示，觀音亭長年與公所協力推動公益，此次1200份禮金發放幾乎涵蓋安平區六成以上的80歲長輩，區公所特別動員十三里里長、鄰長協助宣傳，期盼在觀世音菩薩加持下，讓長輩平安順心、福慧雙修，也讓地方敬老關懷傳承不輟。

▲台南安平觀音亭重陽敬老禮金發放活動，造福在地長輩。（資料照，記者林東良翻攝，下同）▲台南安平觀音亭重陽敬老禮金發放活動，造福在地長輩。（資料照，記者林東良翻攝，下同）

2025安平觀音亭重陽敬老禮金發放　1200長者受惠

2025安平觀音亭重陽敬老禮金發放　1200長者受惠

各縣市「2025年重陽敬老禮金」發多少一次看

各縣市「2025年重陽敬老禮金」發多少一次看

重陽節將至，各縣市多會依照不同年齡層，發放不同金額重陽節敬老禮金或禮品。《ETtoday新聞雲》根據各縣市政府社會局、政府新聞稿，整理出重陽節敬老禮金發放對象、禮金金額、領取方式，提供給讀者參考。

