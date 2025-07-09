觀音佛誕7月13日登場　安平觀音亭素齋250桌弘揚慈悲心

▲台南安平觀音亭佛誕平安宴將盛大登場，250桌素齋廣邀十方信眾同霑法喜。（記者林東良攝，下同）

記者林東良／台南報導

農曆6月19日（今年為國曆7月13日）是觀世音菩薩得道成佛聖誕，台南安平觀音亭依循傳統將隆重舉行佛誕慶典，並於當日中午席開250桌素食平安宴，廣邀來自全國各地的善信大德共聚一堂，同霑法喜。

主委顏東賢表示，觀音亭自30多年前即固定在觀世音菩薩的三大紀念日──2月19日誕辰、6月19日得道成佛、9月19日出家日，辦理觀世音菩薩素食平安宴，以弘揚觀音慈悲濟世精神。他強調，今年佛誕平安宴的舉辦，是經由請示觀音佛祖後所決定，象徵信眾對佛祖慈悲加持的感念與虔誠。

安平觀音亭為台南在地重要信仰中心之一，與安平開台天後宮並列，是安平地區宗教活動的核心。每年佛誕慶典，均吸引全台信眾回鑾參拜、上香祈福，現場香煙裊裊、法鼓梵音不絕於耳，場面莊嚴隆重。

本次活動除各地信眾踴躍參與外，也獲得地方宗教團體與公務單位支持，包括台南市靜宗學會、安平區公所、安平國中、台南市警第四分局、台南區漁會及安平開台天後宮等均派員代表出席，共同為社會祈願國泰民安、風調雨順。

顏東賢邀請民眾於7月13日踴躍參加平安宴，現場將免費供應素齋，讓大家以素食共修功德、體驗佛教文化，將觀音慈悲心念傳播至每個角落。