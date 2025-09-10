　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

蔡英文訪日　陸嗆：反對任何「台獨分子」竄訪中國建交國

▲▼中國大陸外交部發言人林劍。（圖／翻攝大陸外交部）

▲大陸外交部發言人林劍。（圖／翻攝大陸外交部）

記者陳冠宇／綜合報導

前總統蔡英文傳前往日本訪問，是她卸任後的首次。對此，大陸外交部今（10）日下午怒嗆，反對「台獨分子」以任何名義「竄訪」中國的建交國，更稱絕對不允許「挾洋謀獨」。

日本《產經新聞》報導，多名關係人士透露，蔡英文9日至12日間赴日，預計在關東近郊的避暑地停留，之後返回台灣，期間不會與日本政府官員或政治人物接觸。

蔡英文辦公室證實，這次赴日屬於家庭旅遊，確定無任何公務規劃，因是私人行程，因此不會公佈相關資訊。

對此，大陸外交部發言人林劍今日主持例行記者會時表示，中方已就此事向日方嚴肅交涉和警示。他說，「中方堅決反對任何『台獨』分子以任何名義竄訪中國的建交國」。

林劍稱，「蔡英文作為台灣地區前領導人，無論以何等名目或藉口竄訪日本，都不能改變其『挾洋謀獨』的實質，都是絕對不能允許的」。

「日方在台灣問題上對中國人民負有歷史罪責，尤應謹言慎行。今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，也是台灣光復80周年」，林劍強調，「我們敦促日方切實恪守一個中國原則，慎重妥善處理有關問題，不得以任何形式干涉中國內政，不向『台獨』分裂勢力發出錯誤信號」。

▼前總統蔡英文。（圖／記者呂佳賢攝）

▲▼前總統蔡英文投票。（圖／記者呂佳賢攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
541 2 0986 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
旅遊團4天3夜「僅1千元」！被逼刷卡買6萬元床墊
鋪陳2028藍白合？黃國昌提柯文哲「聯合政府」概念　指示組研
快訊／柯文哲交保「北檢提抗告」　最新進度曝
王宇婕被求婚！她只包一條浴巾：真的很落漆
韓百萬YTR家中猝逝　死因曝光
iPhone 17太夯中華電信3分鐘預約額滿　最受歡迎顏色「
快訊／雨勢升級！14縣市豪大雨特報　下到深夜
台灣第一對分割連體嬰！弟弟忠義狀況嚴重　暫停公開活動
作文考題「媽媽是代理孕母」　翰林道歉：把關不周將檢討

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

蔡英文訪日　陸嗆：反對任何「台獨分子」竄訪中國建交國

文昌閣多隻浪貓遭「挖眼＋砍斷四肢」　救貓者崩潰：越來越殘忍

陸火箭軍大動作整頓！倒查九年揪掮客　終止180家個人和企業採購權力

再酸共軍抗戰角色　陸委會：連發動過哪些會戰、殲敵多少都說不出來

瀋陽成立學院「教搓澡」　網傻眼：大寶劍是必修課嗎？

陸極北城市漠河開始供暖　夜晚氣溫已降至3度

陸九三閱兵釋訊號　國台辦：珍愛和平！針對「台獨」絕不放棄武力

我盼參加ICAO大會　國台辦：須按一中原則處理

富士康鄭州廠iPhone 17產線近滿產　20萬員工兩班制趕工

美國關稅大棒來襲　國台辦拋兩岸「共同應對外部風險挑戰」

【突然就出發了？！】貓待車頂休息被載走！路過騎士好心幫送牠回家

台灣人狂刷「文哲.國昌哥哥」　大陸抖音「上車舞」玩到被Ban

許瑋甯誇寶寶愛笑像「彌勒佛」　邱澤變得夢幻：好險生的是兒子

【太嗨了吧】老闆炒飯邊跳舞超魔性停不下來XD

【經典高腰褲穿搭】柯文哲壓線抵達北院！　交保後今首度出庭

【台中潭子命案】地方惡霸遭菲籍男刺亡！穿病服撐傘最後身影曝

【快抓住我！】2黃鼠狼合作跳上台階

【推廣全民運動】賴清德總統領官員大跳毛巾舞XD

【和解破局】「超派鐵拳」揍Toyz願賠50萬遭拒！　超哥：判我100年好不好

【接到一顆糖放學】跟男友一起接妹妹！超甜撒嬌把兩人融化

蔡英文訪日　陸嗆：反對任何「台獨分子」竄訪中國建交國

文昌閣多隻浪貓遭「挖眼＋砍斷四肢」　救貓者崩潰：越來越殘忍

陸火箭軍大動作整頓！倒查九年揪掮客　終止180家個人和企業採購權力

再酸共軍抗戰角色　陸委會：連發動過哪些會戰、殲敵多少都說不出來

瀋陽成立學院「教搓澡」　網傻眼：大寶劍是必修課嗎？

陸極北城市漠河開始供暖　夜晚氣溫已降至3度

陸九三閱兵釋訊號　國台辦：珍愛和平！針對「台獨」絕不放棄武力

我盼參加ICAO大會　國台辦：須按一中原則處理

富士康鄭州廠iPhone 17產線近滿產　20萬員工兩班制趕工

美國關稅大棒來襲　國台辦拋兩岸「共同應對外部風險挑戰」

川普罕見造訪華府餐廳！當面被嗆「現代希特勒」　下秒反應超意外

iPhone Air「捏手指手勢」唯獨南韓消失！網笑翻：韓男到底多小

韌性特別預算明通過　增建巡防艇、強化資通基建應對灰色侵擾

渣打銀攜手第一金投信　推出首檔「未具證券投資信託基金性質」產品

李超撞臉林智勝哥哥笑料不斷　家宴還被家人認證「介紹岳父母」

小禎小7歲廚師男友真面目曝光！　昔「撞臉吳克群」登吳宗憲節目

4歲孩「臭乳呆」要注意　語言治療師：4注音符號發音遊戲預防

毒販突消失「藥腳找嘸人」竟是躲南部半年　回台中交易秒被逮

U:NUS演出「團長高胥崴缺席原因曝」　搶先公佈2大好消息

情侶吵架「老公頭七還沒過」　男當街示愛！觀看破370萬...真相曝

許瑋甯誇寶寶愛笑像「彌勒佛」　邱澤變得夢幻：好險生的是兒子

大陸熱門新聞

中國美術學院糞管爆炸！女大生淋滿身大哭

30多頭熊聚集西藏一處垃圾場覓食 官方：原則上不主動干預

中國逾2500萬人靠網貸度日　還款壓力爆

33歲女「修無人機」年收超2130萬元

雜物間「惡臭」！　監視器曝真相

以為無毒！男子將「眼鏡王蛇」掛脖遭咬慘死

LABUBU二手價罕見大跌「黃牛都停收」！　陸網友：哭暈在廁所

我政府約談藝人　陸國台辦：害怕兩岸同胞「雙向奔赴」

小老虎累癱！　山東動物園打頭、噴水「強迫上班」

31歲男「每天喝3罐可樂」痛風石竟撐破皮肉

陸公開「一貫道復辟案」細節 鼓吹「發展成員年齡越小功德越大」

46歲陸百萬網紅突過世　丈夫嘆：天天發燒

富士康鄭州廠iPhone 17產線近滿產 20萬員工兩班制趕工

陸閱兵唯一女兵方隊成員怎麼挑？ 北京朝陽區工廠女工曾包辦多年

更多熱門

相關新聞

茂木敏充宣布「二度挑戰」參選自民黨總裁

茂木敏充宣布「二度挑戰」參選自民黨總裁

日本政局再掀波瀾！自民黨前幹事長茂木敏充今（10）日下午在國會內召開記者會，正式宣布將參選自民黨總裁，期盼接替日前辭去黨總裁職務的日本首相石破茂。

iPhone 17「台灣賣最貴」　果粉噴：把台人當盤子

iPhone 17「台灣賣最貴」　果粉噴：把台人當盤子

日本知名神社被破壞　遭塗鴉這4個簡體字

日本知名神社被破壞　遭塗鴉這4個簡體字

傳蔡英文卸任後首訪日本　蔡辦回應了

傳蔡英文卸任後首訪日本　蔡辦回應了

日連鎖拉麵混入死蟑螂　京都2門市緊急停業

日連鎖拉麵混入死蟑螂　京都2門市緊急停業

關鍵字：

蔡英文日本大陸外交部

讀者迴響

熱門新聞

小禎認了交往Alan 「他是善良有愛的人」

iPhone 17首次升級120Hz螢幕！　Pro系列專屬保護殼亮相

江祖平哭認「不喜歡性生活」卻頻遭性侵

LINE新增「AI功能」！台人嚇喊：好可怕

要轉涼了！　入秋首波東北季風報到時間曝

日本「現役AV女優」台中賣淫被逮！　照片曝光

快訊／iPhone 17系列價格出爐

iPhone 17台灣開賣日曝光！　全系列規格顏色一次看

美軍與UFO爆發空戰　地獄火飛彈「慘遭彈開」

吳淡如入住越南飯店「被迫睡廁所」！

偷吃友未婚妻被抓包！台中男「頭腳拱橋」詭異姿勢求原諒

李英愛14歲女兒參加偶像徵選

新青安放寬！帥過頭：買房的開心建商倒光

北院審京華城案　律師槓審判長被警告

一圖看懂iPhone17規格！

更多

最夯影音

更多

【突然就出發了？！】貓待車頂休息被載走！路過騎士好心幫送牠回家

台灣人狂刷「文哲.國昌哥哥」　大陸抖音「上車舞」玩到被Ban

許瑋甯誇寶寶愛笑像「彌勒佛」　邱澤變得夢幻：好險生的是兒子

【太嗨了吧】老闆炒飯邊跳舞超魔性停不下來XD

【經典高腰褲穿搭】柯文哲壓線抵達北院！　交保後今首度出庭

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面