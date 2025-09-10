蔡英文訪日　陸嗆：反對任何「台獨分子」竄訪中國建交國

▲大陸外交部發言人林劍。（圖／翻攝大陸外交部）

記者陳冠宇／綜合報導

前總統蔡英文傳前往日本訪問，是她卸任後的首次。對此，大陸外交部今（10）日下午怒嗆，反對「台獨分子」以任何名義「竄訪」中國的建交國，更稱絕對不允許「挾洋謀獨」。

日本《產經新聞》報導，多名關係人士透露，蔡英文9日至12日間赴日，預計在關東近郊的避暑地停留，之後返回台灣，期間不會與日本政府官員或政治人物接觸。

蔡英文辦公室證實，這次赴日屬於家庭旅遊，確定無任何公務規劃，因是私人行程，因此不會公佈相關資訊。

對此，大陸外交部發言人林劍今日主持例行記者會時表示，中方已就此事向日方嚴肅交涉和警示。他說，「中方堅決反對任何『台獨』分子以任何名義竄訪中國的建交國」。

林劍稱，「蔡英文作為台灣地區前領導人，無論以何等名目或藉口竄訪日本，都不能改變其『挾洋謀獨』的實質，都是絕對不能允許的」。

「日方在台灣問題上對中國人民負有歷史罪責，尤應謹言慎行。今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，也是台灣光復80周年」，林劍強調，「我們敦促日方切實恪守一個中國原則，慎重妥善處理有關問題，不得以任何形式干涉中國內政，不向『台獨』分裂勢力發出錯誤信號」。

▼前總統蔡英文。（圖／記者呂佳賢攝）