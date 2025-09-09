　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日知名「天下一品」拉麵驚見死蟑螂！　京都2門市緊急停業

日本知名連鎖品牌「天下一品」驚傳拉麵混入死蟑螂。（翻攝自天下一品官網）

圖文／鏡週刊

日本知名拉麵連鎖品牌「天下一品」爆出食品安全事件，營運公司天一食品商事證實於京都市中京區的「新京極三条店」在8月24日提供的餐點「濃厚拉麵（こってりラーメン）」中，被發現混入一隻死蟑螂。

根據《產經新聞》報導，8月24日一名20多歲的女性顧客在用餐時發現蟑螂屍體並通報，隨後由店方確認屬實。公司隨即向該名顧客致歉，並強調該顧客未發現任何健康問題，該顧客婉拒退款。

事件曝光後，營運方宣布「新京極三条店」與同區域的加盟店「河原町三条店」暫停營業，並請專業廠商進行害蟲防治作業，在地方保健所指導下強化衛生管理。公司指出，蟑螂可能是在廚房烹飪過程中混入，但確切原因仍待釐清，兩間門市將在調查完成前持續停業。

天一食品商事表示，已指示全日本所有分店全面加強衛生環境管理，並重申「為相關人員帶來極大的擔憂和不便，我們再次表達歉意。」

值得注意的是，日本大型連鎖店近年接連爆出食品安全事件。今年1月，牛丼連鎖「すき家」鳥取市門市曾被發現味噌湯內混入死老鼠；同年3月，東京都昭島市的分店也傳出餐點內出現蟑螂殘骸。當時導致除部分購物中心內的門市外，全國すき家店舖一度全部關閉，進行全面防治。

更多鏡週刊報導
職員失誤致死？日女泡湯5分鐘「全身皮膚剝落」　家屬淚訴：想要釐清真相
熊出沒！西藏一垃圾場現30多頭熊聚集覓食　目擊者：激動又害怕
盼「無糖手搖飲」解決肥胖隱患　石崇良：將研議少糖少鹽標準

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
539 2 4452 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
高雄總圖拍謎片　台灣臀后51萬追蹤IG消失
批柯文哲「攻擊元首」！民眾黨回嗆總統府
《哈利波特》推手驚傳過世！
玖壹壹太狂了！辦音樂節「竟請出超大咖電音教父」
快訊／5縣市大雨特報！雨下不停
快訊／嘉義連傳12聲槍響！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日知名「天下一品」拉麵驚見死蟑螂！　京都2門市緊急停業

喪禮變煉獄！　剛果逾50村民「遭砍刀屠殺」慘死

被控毒害30名病患「只為炫耀搶救技術」　法麻醉醫堅不認罪

北韓「固體燃料火箭引擎」最終測試　金正恩視察大讚：很滿意

Coldplay演唱會抓包偷情！女主管爆「火速離婚」　尪首吐婚姻現況

約會成死亡陷阱！　加州男用交友APP「誘殺2男」恐判死刑

快訊／尼泊爾總理宣布「辭職下台」　全國示威至少19死

超進化！台灣便利商店太神「華郵被驚呆」　外國人也讚爆

川普關稅協議為何都有「波音採購」？專家曝5原因

大腦可看出性格！　最新研究：樂觀腦「未來想像一樣」

讓人無法拒絕的「台灣味」！ Winter演唱會為「小泡芙」違規XD

【撒冥紙鬧場】柯文哲才吃完豬腳麵線！吃屎哥怒吼：台灣沒司法了嗎

家寧拿到公司帳本了！　「我沒有侵占任何人的錢」

王心凌牽手Energy跳〈愛你〉　坤達笑：演唱會最難的歌

【水之呼吸？】洗車到一半...水管裂開瞬間失控XD

為籌律師費拚了！ Cardi B擺攤叫賣CD

【私人物品曝光】柯文哲今退房交保！　驚見志工幫搬走「兩大袋書」

【回家了】柯文哲整整一年再看見陽光：反省改進自己

做夢也沒想到「民眾黨這麼乾淨」　柯文哲：賴清德好好想一想

【離譜肇逃】轎車凌晨衝民宅！機車被撞爛他卻落跑

日知名「天下一品」拉麵驚見死蟑螂！　京都2門市緊急停業

喪禮變煉獄！　剛果逾50村民「遭砍刀屠殺」慘死

被控毒害30名病患「只為炫耀搶救技術」　法麻醉醫堅不認罪

北韓「固體燃料火箭引擎」最終測試　金正恩視察大讚：很滿意

Coldplay演唱會抓包偷情！女主管爆「火速離婚」　尪首吐婚姻現況

約會成死亡陷阱！　加州男用交友APP「誘殺2男」恐判死刑

快訊／尼泊爾總理宣布「辭職下台」　全國示威至少19死

超進化！台灣便利商店太神「華郵被驚呆」　外國人也讚爆

川普關稅協議為何都有「波音採購」？專家曝5原因

大腦可看出性格！　最新研究：樂觀腦「未來想像一樣」

林智勝退休！12年前4大球星廣告神作重現　網超懷念：我的青春回憶

偷吃友未婚妻被抓包！台中男「頭腳拱橋」詭異姿勢求原諒

貨物稅補助搶先看！SYM多款機車購買享六千最高優惠

鹿晗被爆分手時間點！　關曉彤「循環播失戀歌」合作事業也切割

高雄總圖拍謎片「警方要抓人」　台灣臀后51萬追蹤IG消失

楊貴媚「中山站街頭突然倒下」無預警摔傷　曝疫情後五年還有後遺症：喉嚨壞了

批柯文哲「攻擊元首」！民眾黨回嗆總統府：鬼月不要鬼話連篇

LINE「13款免費貼圖」限時下載！小狗狗波比、雪豹超可愛

新北2米臭青母闖農舍困魚網　動保員「左右開弓」專業拆網救援

《星期三》第2季狼女與隱形女舞蹈、星期三跳BLACKPINK掀話題　

做夢也沒想到「民眾黨這麼乾淨」　柯文哲：賴清德好好想一想

國際熱門新聞

致死率75%！南韓列「立百病毒」為一級傳染病

台灣人超有錢？成人平均財富超車日韓

柯文哲回歸「攪動台灣政壇」3大走向

川普內閣晚宴爆衝突！　財長失控嗆政敵：我要一拳打爛你的臉

尼泊爾封鎖社群引暴動！加德滿都最新現場曝

美前官員：華府須聯手台灣　才能抗衡中國

炸藥扔進家中　可卡犬「一口咬住」救主人

台灣超商太神「華郵被驚呆」　

裸體遊輪明年啟航　11天旅程搶瘋

貝森特認了！川普關稅案若敗訴...恐需吐回超過「15兆元」

大蟑螂攻陷東日本　關鍵原因好意外

日本有望迎來女首相！　高市早苗民調領先

川普遭爆寫信賀淫魔艾普斯坦50大壽：願每天都是另一個美好秘密

60歲查理辛性成癮！　新片揭「愛滋、男男性愛」內幕

更多熱門

相關新聞

「拉下石破茂」日本會更好？　或許是種下禍根的開端

「拉下石破茂」日本會更好？　或許是種下禍根的開端

自民黨在參議院選舉挫敗，繼去年10月改選的眾議院失去過半席次，參議院亦無法掌握過半，石破茂內閣淪為戰後日本實施新憲後，在國會雙少數下，最弱勢的政權。惟在野陣營左右紛雜，難以整合，在國會中居少數的自民黨與聯合執政的夥伴公明黨與在野勢力巧妙的維繫平衡。

日本有望迎來女首相！　高市早苗民調領先

日本有望迎來女首相！　高市早苗民調領先

自民黨總裁選舉「暫定10/4登場」

自民黨總裁選舉「暫定10/4登場」

日本人用「磁振造影」揭開「樂觀腦」秘密！

日本人用「磁振造影」揭開「樂觀腦」秘密！

日本首相石破茂請辭「為選舉慘敗負責」　自民黨準備重組政權

日本首相石破茂請辭「為選舉慘敗負責」　自民黨準備重組政權

關鍵字：

食品安全拉麵店日本蟑螂清潔衛生

讀者迴響

熱門新聞

即／高雄麥當勞驚見屍體　48歲男鎖廁所內死亡

三立台八女神宣布結婚　「婚訊藏1年」原因曝光

高雄總圖拍私密片！口罩正妹身分神出來了

好多人中了！　醫追出身體發炎「共同生活習慣」

獨／台中惡霸毆母遭多人痛打　7天後被亂刀砍死　

柯文哲返家車牌「8196」　命理專家一看皺眉了

揍Toyz願賠50萬遭拒　超哥怒：判我100年好不好

「台灣臀后」高雄總圖拍13分鐘謎片　檢主動分案

他撿身分證「紫南宮借600元」慘了　12萬飛走

李芷霖遭爆「私下狂罵李多慧」對話流出　她4重點澄清

北檢要抗告了　重話駁斥柯文哲

32歲4寶人妻「遭男友輾斃」背景曝光！雙方抖音認識

柯文哲交保　教授「民進黨很開心」下句話全場大笑

即／高雄麥當勞廁所驚見男屍　竟是台積電外包商

柯文哲交保「是民進黨設計的局」　媒體人曝劇本

更多

最夯影音

更多

讓人無法拒絕的「台灣味」！ Winter演唱會為「小泡芙」違規XD

【撒冥紙鬧場】柯文哲才吃完豬腳麵線！吃屎哥怒吼：台灣沒司法了嗎

家寧拿到公司帳本了！　「我沒有侵占任何人的錢」

王心凌牽手Energy跳〈愛你〉　坤達笑：演唱會最難的歌

【水之呼吸？】洗車到一半...水管裂開瞬間失控XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面