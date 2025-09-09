日知名「天下一品」拉麵驚見死蟑螂！　京都2門市緊急停業

圖文／鏡週刊

日本知名拉麵連鎖品牌「天下一品」爆出食品安全事件，營運公司天一食品商事證實於京都市中京區的「新京極三条店」在8月24日提供的餐點「濃厚拉麵（こってりラーメン）」中，被發現混入一隻死蟑螂。

根據《產經新聞》報導，8月24日一名20多歲的女性顧客在用餐時發現蟑螂屍體並通報，隨後由店方確認屬實。公司隨即向該名顧客致歉，並強調該顧客未發現任何健康問題，該顧客婉拒退款。

事件曝光後，營運方宣布「新京極三条店」與同區域的加盟店「河原町三条店」暫停營業，並請專業廠商進行害蟲防治作業，在地方保健所指導下強化衛生管理。公司指出，蟑螂可能是在廚房烹飪過程中混入，但確切原因仍待釐清，兩間門市將在調查完成前持續停業。

天一食品商事表示，已指示全日本所有分店全面加強衛生環境管理，並重申「為相關人員帶來極大的擔憂和不便，我們再次表達歉意。」

值得注意的是，日本大型連鎖店近年接連爆出食品安全事件。今年1月，牛丼連鎖「すき家」鳥取市門市曾被發現味噌湯內混入死老鼠；同年3月，東京都昭島市的分店也傳出餐點內出現蟑螂殘骸。當時導致除部分購物中心內的門市外，全國すき家店舖一度全部關閉，進行全面防治。

