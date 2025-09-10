　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

文昌閣多隻浪貓遭「挖眼＋砍斷四肢」　救貓者崩潰：越來越殘忍

▲文昌閣多隻浪貓遭挖眼。（圖／翻攝自微博）

▲文昌閣多隻浪貓遭挖眼。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

貴州貴陽文昌閣景區附近近日遭多名網友指出，多隻浪貓慘遭極度惡劣的虐待。一名救貓者氣憤表示，受傷貓咪的特徵都是少一隻眼睛，有的貓咪還被砍斷四肢，甚至連小奶貓也沒逃過毒手，令附近居民相當難過。

據《錢江晚報》報導，救貓者表示，受害貓咪長期生活在景區周遭，常常與人互動，因此不怎麼怕生，這次救出受傷的貓就有8隻，其中一隻還是景區的網紅貓咪星仔，很多遊客都會跟星仔拍照。

▲女子救到的貓咪。（圖／翻攝自微博，上同）

▲▼文昌閣多隻浪貓遭挖眼、砍斷四肢。（圖／翻攝自微博）

▲▼文昌閣多隻浪貓遭挖眼、砍斷四肢。（圖／翻攝自微博）

▲女子救到的貓咪。（圖／翻攝自微博，上同）

她接著說道，「最近兇手的作案頻率越來越高了，手法也越來越殘忍，星仔在這裡流浪四五年了，很親人，因為熟悉所以沒有什麼警惕性，目前還是沒找到兇手。」

報導指出，貴陽市文物保護中心工作人員表示，景區沒有對外的聯繫方式，有任何問題的話，需要直接去景區，至於虐貓的事件他們並不知情。貴陽市文昌閣街道辦事處的工作人員也表示，沒有了解相關資訊。

▲連小奶貓都慘遭毒手。（圖／翻攝自微博）

▲連小奶貓都慘遭毒手。（圖／翻攝自微博）

貴陽市公安局雲岩分局文昌閣派出所的工作人員則表示，虐貓情況屬實，但是案件的具體進展不方便透露，不過他們在今天的走訪中，並沒有發現網傳的虐貓情況，後續還將繼續調查。

該起事件也引起陸網憤怒，「全國都知道、警方也開始了，景區還一問三不知呢」、「這是想殺人了吧，找貓練練手」、「這個人有連續殺人的可能」、「太可憐了，虐貓者有報應的」、「虐貓的本質是恃強凌弱」、「景點沒人管嗎」、「希望能查監控找到迫害貓貓的畜生並嚴懲」。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：虐待動物報案，請撥打1959動物保護專線！

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
541 2 0986 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
旅遊團4天3夜「僅1千元」！被逼刷卡買6萬元床墊
鋪陳2028藍白合？黃國昌提柯文哲「聯合政府」概念　指示組研
快訊／柯文哲交保「北檢提抗告」　最新進度曝
王宇婕被求婚！她只包一條浴巾：真的很落漆
韓百萬YTR家中猝逝　死因曝光
iPhone 17太夯中華電信3分鐘預約額滿　最受歡迎顏色「
快訊／雨勢升級！14縣市豪大雨特報　下到深夜
台灣第一對分割連體嬰！弟弟忠義狀況嚴重　暫停公開活動
作文考題「媽媽是代理孕母」　翰林道歉：把關不周將檢討
快訊／遠傳iPhone 17資費方案搶先公佈　iPhone

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

蔡英文訪日　陸嗆：反對任何「台獨分子」竄訪中國建交國

文昌閣多隻浪貓遭「挖眼＋砍斷四肢」　救貓者崩潰：越來越殘忍

陸火箭軍大動作整頓！倒查九年揪掮客　終止180家個人和企業採購權力

再酸共軍抗戰角色　陸委會：連發動過哪些會戰、殲敵多少都說不出來

瀋陽成立學院「教搓澡」　網傻眼：大寶劍是必修課嗎？

陸極北城市漠河開始供暖　夜晚氣溫已降至3度

陸九三閱兵釋訊號　國台辦：珍愛和平！針對「台獨」絕不放棄武力

我盼參加ICAO大會　國台辦：須按一中原則處理

富士康鄭州廠iPhone 17產線近滿產　20萬員工兩班制趕工

美國關稅大棒來襲　國台辦拋兩岸「共同應對外部風險挑戰」

【突然就出發了？！】貓待車頂休息被載走！路過騎士好心幫送牠回家

台灣人狂刷「文哲.國昌哥哥」　大陸抖音「上車舞」玩到被Ban

許瑋甯誇寶寶愛笑像「彌勒佛」　邱澤變得夢幻：好險生的是兒子

【太嗨了吧】老闆炒飯邊跳舞超魔性停不下來XD

【經典高腰褲穿搭】柯文哲壓線抵達北院！　交保後今首度出庭

【台中潭子命案】地方惡霸遭菲籍男刺亡！穿病服撐傘最後身影曝

【快抓住我！】2黃鼠狼合作跳上台階

【推廣全民運動】賴清德總統領官員大跳毛巾舞XD

【和解破局】「超派鐵拳」揍Toyz願賠50萬遭拒！　超哥：判我100年好不好

【接到一顆糖放學】跟男友一起接妹妹！超甜撒嬌把兩人融化

蔡英文訪日　陸嗆：反對任何「台獨分子」竄訪中國建交國

文昌閣多隻浪貓遭「挖眼＋砍斷四肢」　救貓者崩潰：越來越殘忍

陸火箭軍大動作整頓！倒查九年揪掮客　終止180家個人和企業採購權力

再酸共軍抗戰角色　陸委會：連發動過哪些會戰、殲敵多少都說不出來

瀋陽成立學院「教搓澡」　網傻眼：大寶劍是必修課嗎？

陸極北城市漠河開始供暖　夜晚氣溫已降至3度

陸九三閱兵釋訊號　國台辦：珍愛和平！針對「台獨」絕不放棄武力

我盼參加ICAO大會　國台辦：須按一中原則處理

富士康鄭州廠iPhone 17產線近滿產　20萬員工兩班制趕工

美國關稅大棒來襲　國台辦拋兩岸「共同應對外部風險挑戰」

4歲孩「臭乳呆」要注意　語言治療師：4注音符號發音遊戲預防

毒販突消失「藥腳找嘸人」竟是躲南部半年　回台中交易秒被逮

U:NUS演出「團長高胥崴缺席原因曝」　搶先公佈2大好消息

情侶吵架「老公頭七還沒過」　男當街示愛！觀看破370萬...真相曝

手搖飲市場熱！聯發國際8月營收1.19億元創新高　旗下UG持續海外展店

綠奇異果保腸道健康　醫：每天吃2顆增排便頻率

創世台東院攜手家屬　帶植物人走進美術館

李洋晨跑5000公尺才進辦公室　上任首日「廣播鼓勵」請吃仙草凍

獅群圍攻「撕咬15分鐘」！泰知名動物園飼育員慘死　遊客全程目睹

手工義麵餐廳「PASTAIO」插旗高雄　大台北4店點2杯飲料送薯條

【女友開外掛XD】表演風火輪笑翻男友　家貓卻一臉懵

大陸熱門新聞

中國美術學院糞管爆炸！女大生淋滿身大哭

30多頭熊聚集西藏一處垃圾場覓食 官方：原則上不主動干預

中國逾2500萬人靠網貸度日　還款壓力爆

33歲女「修無人機」年收超2130萬元

雜物間「惡臭」！　監視器曝真相

以為無毒！男子將「眼鏡王蛇」掛脖遭咬慘死

LABUBU二手價罕見大跌「黃牛都停收」！　陸網友：哭暈在廁所

我政府約談藝人　陸國台辦：害怕兩岸同胞「雙向奔赴」

小老虎累癱！　山東動物園打頭、噴水「強迫上班」

31歲男「每天喝3罐可樂」痛風石竟撐破皮肉

陸公開「一貫道復辟案」細節 鼓吹「發展成員年齡越小功德越大」

46歲陸百萬網紅突過世　丈夫嘆：天天發燒

富士康鄭州廠iPhone 17產線近滿產 20萬員工兩班制趕工

陸閱兵唯一女兵方隊成員怎麼挑？ 北京朝陽區工廠女工曾包辦多年

更多熱門

相關新聞

12歲童穿尿布遊蕩　失蹤2周遭鱷咬死

12歲童穿尿布遊蕩　失蹤2周遭鱷咬死

美國紐奧良一名12歲男童失蹤近2周之後，被發現在住家附近遭鱷魚攻擊致死，卻意外揭發長期受虐的悲慘遭遇。他的母親瓦斯奎茲（Hilda Vasquez）被指控過失殺人及2級虐童等罪名，已於7日落網。

三腳汪入住新家　賓士警戒變包容

三腳汪入住新家　賓士警戒變包容

1.3萬網美限動PO「拖鞋狠打」片段　全怒炸鍋

1.3萬網美限動PO「拖鞋狠打」片段　全怒炸鍋

娃娃洗澡貓皇擔心　伸手想救朋友

娃娃洗澡貓皇擔心　伸手想救朋友

汪玩耍被三花盯上　不知將被偷襲

汪玩耍被三花盯上　不知將被偷襲

關鍵字：

貓咪虐待貴陽貴州文昌閣

讀者迴響

熱門新聞

小禎認了交往Alan 「他是善良有愛的人」

iPhone 17首次升級120Hz螢幕！　Pro系列專屬保護殼亮相

江祖平哭認「不喜歡性生活」卻頻遭性侵

LINE新增「AI功能」！台人嚇喊：好可怕

要轉涼了！　入秋首波東北季風報到時間曝

日本「現役AV女優」台中賣淫被逮！　照片曝光

快訊／iPhone 17系列價格出爐

iPhone 17台灣開賣日曝光！　全系列規格顏色一次看

美軍與UFO爆發空戰　地獄火飛彈「慘遭彈開」

吳淡如入住越南飯店「被迫睡廁所」！

偷吃友未婚妻被抓包！台中男「頭腳拱橋」詭異姿勢求原諒

李英愛14歲女兒參加偶像徵選

新青安放寬！帥過頭：買房的開心建商倒光

北院審京華城案　律師槓審判長被警告

一圖看懂iPhone17規格！

更多

最夯影音

更多

【突然就出發了？！】貓待車頂休息被載走！路過騎士好心幫送牠回家

台灣人狂刷「文哲.國昌哥哥」　大陸抖音「上車舞」玩到被Ban

許瑋甯誇寶寶愛笑像「彌勒佛」　邱澤變得夢幻：好險生的是兒子

【太嗨了吧】老闆炒飯邊跳舞超魔性停不下來XD

【經典高腰褲穿搭】柯文哲壓線抵達北院！　交保後今首度出庭

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面