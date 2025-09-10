文昌閣多隻浪貓遭「挖眼＋砍斷四肢」　救貓者崩潰：越來越殘忍





▲文昌閣多隻浪貓遭挖眼。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

貴州貴陽文昌閣景區附近近日遭多名網友指出，多隻浪貓慘遭極度惡劣的虐待。一名救貓者氣憤表示，受傷貓咪的特徵都是少一隻眼睛，有的貓咪還被砍斷四肢，甚至連小奶貓也沒逃過毒手，令附近居民相當難過。

據《錢江晚報》報導，救貓者表示，受害貓咪長期生活在景區周遭，常常與人互動，因此不怎麼怕生，這次救出受傷的貓就有8隻，其中一隻還是景區的網紅貓咪星仔，很多遊客都會跟星仔拍照。

▲女子救到的貓咪。（圖／翻攝自微博，上同）

她接著說道，「最近兇手的作案頻率越來越高了，手法也越來越殘忍，星仔在這裡流浪四五年了，很親人，因為熟悉所以沒有什麼警惕性，目前還是沒找到兇手。」

報導指出，貴陽市文物保護中心工作人員表示，景區沒有對外的聯繫方式，有任何問題的話，需要直接去景區，至於虐貓的事件他們並不知情。貴陽市文昌閣街道辦事處的工作人員也表示，沒有了解相關資訊。

▲連小奶貓都慘遭毒手。（圖／翻攝自微博）

貴陽市公安局雲岩分局文昌閣派出所的工作人員則表示，虐貓情況屬實，但是案件的具體進展不方便透露，不過他們在今天的走訪中，並沒有發現網傳的虐貓情況，後續還將繼續調查。

該起事件也引起陸網憤怒，「全國都知道、警方也開始了，景區還一問三不知呢」、「這是想殺人了吧，找貓練練手」、「這個人有連續殺人的可能」、「太可憐了，虐貓者有報應的」、「虐貓的本質是恃強凌弱」、「景點沒人管嗎」、「希望能查監控找到迫害貓貓的畜生並嚴懲」。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：虐待動物報案，請撥打1959動物保護專線！