政治

來給父親上個香　柯文哲感傷：父親過世時都在獄中

▲▼柯文哲受訪。（圖／記者陳煥丞攝）

▲柯文哲說，父親過世的時候他都在獄中，只有告別式去了差不多30分鐘，今天特別來給父親上香。（圖／記者陳煥丞攝）

記者陳家祥／台北報導

前民眾黨主席柯文哲8日以7000萬交保後暫獲自由身，連著2天都出門，10日赴桃園蘆竹參拜爸爸的牌位。在結束約2個小時的參拜後，柯文哲步出寺廟時說，因為父親過世的時候他都在獄中，只有告別式去了差不多30分鐘。媽媽是一個很注重傳統，說農曆7月不要到放骨灰的地方，但是父親的牌位現在暫時放在這裡，所以來給父親上個香。

▲▼柯文哲赴桃園祭拜父親牌位後，搭車離開。（圖／記者陳煥丞攝）

▲柯文哲參拜完父親牌位後步出寺廟。（圖／記者陳煥丞攝）

柯文哲上午約10點左右抵達桃園蘆竹的宏願大千世界佛寺，在創辦人本藏法師的引導下參拜爸爸牌位。柯手持清香，本藏法師在一旁提示，要柯向菩薩說，他自己的事會自己處理，希望菩薩加持；也要柯跟爸爸說，這麼多事，唯有能做的就是去成佛加持，讓他一切順利，在這地方好好念佛、念法，保佑媽媽。

▲▼柯文哲赴桃園祭拜父親牌位。（圖／攝影中心攝）

▲▼柯文哲赴桃園祭拜父親牌位，不禁哽咽。（圖／攝影中心攝）

▲▼柯文哲赴桃園祭拜父親牌位。（圖／攝影中心攝）

參拜拈香完後，柯文哲哽咽說，「這是...，我爸爸牌位」，隨後雙手合十鞠躬。一旁的本藏法師說，「爸爸在這很好，我們都有幫他做法會，而且剛法會結束，你知道我們5日民眾黨來多少人嗎？」，柯搖頭表示不知道，法師接著說，「40個，我有找他們來拜，然後來了的週五，就是你交保時間，就是通知可以交保，所以他們每個人都很高興」。

本藏法師說，柯把爸爸放這裡的原因，是因為第一個是柯媽媽也不能拜（身體因素），看到會難過，然後柯的妹妹也忙，「我覺得我做為朋友，只有這時候，把這事情做好」。

09/09 全台詐欺最新數據

柯文哲

