晚了6個月終於參拜父親牌位　柯文哲哽咽落淚講不出話

記者陳家祥／台北報導

前民眾黨主席柯文哲8日以7000萬交保後暫獲自由身，連著2天都出門，10日赴桃園蘆竹參拜爸爸的牌位。在創辦人本藏法師引導下，柯文哲相隔半年終於能參拜父親的牌位，他也忍不住哽咽；一旁的本藏法師安慰柯，爸爸在這很好，他也有幫忙辦法會，且法會辦完不久後就通知可以交保，所以每個人都很高興。

▲柯文哲赴桃園祭拜父親牌位，數度哽咽落淚。（圖／攝影中心攝）



柯文哲在本藏法師的引導下參拜爸爸牌位。柯手持清香，本藏法師在一旁提示，要柯向菩薩說，他自己的事會自己處理，希望菩薩加持；也要柯跟爸爸說，這麼多事，唯有能做的就是去成佛加持，讓他一切順利。在這地方好好念佛、念法，保佑媽媽。

參拜拈香完後，柯文哲哽咽說，「這是...，我爸爸牌位」，隨後雙手合十鞠躬。一旁的本藏法師說，「爸爸在這很好，我們都有幫他法會，而且剛法會結束，你知道我們5日民眾黨來多少人嗎？」，柯搖頭表示不知道，法師接著說，「40個，我有找他們來拜，然後來了的週五，就是你交保時間，就是通知可以交保，所以他們每個人都很高興」。

本藏法師說，他把爸爸放這裡的原因，是因為第一個是媽媽也不能拜（身體因素），看到會難過，然後妹妹也忙，「我覺得我作為朋友的時候只有這時候把這事情做好」。