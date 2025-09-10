　
華信航空即起招募空服員　阿聯酋10月將再來台徵才

▲▼華信航空即起招募空服員。（圖／華信航空提供）

▲華信航空即起招募空服員。（圖／華信航空提供）

記者周湘芸／台北報導

華信航空今宣布，啟動客艙組員招募計畫，具大專院校學歷、TOEIC 550分以上或同等英文檢定能力者即可報考，預計正取12名，即日起至9月21日下午5時開放網路報名。另外，全球最大的國際航空公司阿聯酋航空今也透露，預計10月在台灣進行空服員招募。

華信航空指出，因應2026年3月即將引進第13架ATR新機，配合機隊擴增、國內離島航線新增及機型放大的人力需求，即日起啟動招募計畫。客艙組員因常需主動與旅客溝通互動，需具有親切服務態度和良好表達能力，此次招募歡迎具親和力、服務熱忱者報考，將提供專業訓練、多樣化的福利。

華信航空說明，報考者通過書面資料審核，預計11月1日進行初試、11月8日進行複試，應試者通過各階段面試及綜合評量後，將安排2026年1月報到受訓，訓練完成後，預計明年3月加入派遣，即可派飛華信航空國內、外各航點，工作地點以高雄、台北基地為主。

另外，阿聯酋航空今年預計全球招募5千名空服員，今年6月是時隔7年再度來台招募。阿聯酋航空台灣總經理Nasser Bahlooq今受訪指出，阿聯酋航空持續在全球招募客艙組員，台灣也是其看重市場之一，會不定期在官網公告招募訊息。據了解，今年10月預計再針對台灣區進行招募。

09/09 全台詐欺最新數據

更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

夏季拉長了！海溫仍「一片橘紅」　日本最佳賞楓期延後

快訊／13縣市大雨特報！雨區擴大　雙北注意雷擊強陣風

敦南誠品熄燈5年　作家見「松菸誠品新裝潢」一幕勾回憶！全場看哭

7-11店員曝「隱藏版省錢妙招」　中杯美式15元喝到！

民間快遞「違規寄證件帳單」累犯罰則今起調降　每次加罰10萬

沒牛可殺！台南必比登西羅殿牛肉湯緊急宣布：即日起周休二日

華信航空即起招募空服員　阿聯酋10月將再來台徵才

快訊／12縣市大雨特報！大雷雨轟5地「防冰雹」　國家警報響

清潔員送「32元電鍋」變貪汙犯！他提柯文哲踩飛輪收300萬：清白嗎

高麗菜內葉要洗嗎？　營養師曝1關鍵：做錯維生素C全流失

財劃法大出包！藍白15縣市長集結反嗆中央 綠：整場空話沒談解方

快訊／高雄岡山區工廠女員工摔落　遭鋼筋壓頭命危送醫

石破茂請辭後首位出馬！茂木敏充宣布「二度挑戰」自民黨總裁

江祖平控龔益霆下藥性侵！　陶晶瑩談風波提質疑「犯錯的人呢」喊話網友

最美議員顏翎熹現身嘉義棒球場　攜手警局長籲反詐騙

音樂也有詐！微信「聲樂招生」提供訓練保證演出　婦匯款險被騙

花蓮光復民宅火警！大量濃煙火舌竄出　屋主外出逃一刼

快訊／謝欣穎承認分手！拜了王柏傑　「我跟他已經沒有聯絡了」

iPhone 17被封「壓倒性升級」　1改變超佛！一票轉念：不買Pro了

中探針8月營收3.41億元、創39個月新高　切入先進封裝測試解決方案

【和解破局】「超派鐵拳」揍Toyz願賠50萬遭拒！　超哥：判我100年好不好

相關新聞

華信航空總經理由莊明哲接任　曾任華航飛安、維修管理領域

華信航空總經理由莊明哲接任　曾任華航飛安、維修管理領域

華信航空今宣布，9月1日起由中華航空修護工廠場站部前協理莊明哲接任華信航空總經理。華信航空日前召開臨時董事會，會中通過其出任總經理一職，並於今天由華信航空董事長陳大鈞主持總經理布達儀式。

華航明起招募百名空服員　華信啟動機師培訓

華航明起招募百名空服員　華信啟動機師培訓

華信航空董座懸缺3個月　傳台中前副市長陳大鈞8月接任

華信航空董座懸缺3個月　傳台中前副市長陳大鈞8月接任

華信「引擎外罩上掀」停飛檢修　民航局啟動調查：要求全機隊檢查

華信「引擎外罩上掀」停飛檢修　民航局啟動調查：要求全機隊檢查

華信飛機「板金掀起」急返航高雄！旅客唸佛號祈禱

華信飛機「板金掀起」急返航高雄！旅客唸佛號祈禱

華信航空

