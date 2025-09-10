華信航空即起招募空服員　阿聯酋10月將再來台徵才

▲華信航空即起招募空服員。（圖／華信航空提供）

記者周湘芸／台北報導

華信航空今宣布，啟動客艙組員招募計畫，具大專院校學歷、TOEIC 550分以上或同等英文檢定能力者即可報考，預計正取12名，即日起至9月21日下午5時開放網路報名。另外，全球最大的國際航空公司阿聯酋航空今也透露，預計10月在台灣進行空服員招募。

華信航空指出，因應2026年3月即將引進第13架ATR新機，配合機隊擴增、國內離島航線新增及機型放大的人力需求，即日起啟動招募計畫。客艙組員因常需主動與旅客溝通互動，需具有親切服務態度和良好表達能力，此次招募歡迎具親和力、服務熱忱者報考，將提供專業訓練、多樣化的福利。

華信航空說明，報考者通過書面資料審核，預計11月1日進行初試、11月8日進行複試，應試者通過各階段面試及綜合評量後，將安排2026年1月報到受訓，訓練完成後，預計明年3月加入派遣，即可派飛華信航空國內、外各航點，工作地點以高雄、台北基地為主。

另外，阿聯酋航空今年預計全球招募5千名空服員，今年6月是時隔7年再度來台招募。阿聯酋航空台灣總經理Nasser Bahlooq今受訪指出，阿聯酋航空持續在全球招募客艙組員，台灣也是其看重市場之一，會不定期在官網公告招募訊息。據了解，今年10月預計再針對台灣區進行招募。