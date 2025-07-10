華航明起招募百名空服員　華信啟動機師培訓

▲中華航空明起招募客艙組員。（圖／中華航空）

記者周湘芸／台北報導

因應新機引進與航網布局，中華航空宣布，明起招募百位客艙組員，招募對象須具備教育部認可學士學位或以上學歷，以及多益聽讀600分或同等英語成績，報名期限至7月17日。另外，華信航空因應營運規模擴張，明年第1季將啟動培訓機師招募計畫，今也提前與安捷航空簽署機師訓練合約。

華航表示，此次招募客艙組員初試預計在8月2日舉行，複試為8月9日，錄取者最快將於今年10月起陸續報到受訓。另外，即日起同步招募資訊人才至7月20日，職務內容涵蓋資訊基礎建設與軟、硬體設備維護，錄取後將接受通識與專業訓練，除了提供具市場競爭力的薪酬條件，員工與眷屬均享優惠機票福利，也規劃完整的職涯發展體系。

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此外，華信航空因應2027年窄體機引進計畫，擴大機師人力招募，將於明年第1季啟動新一輪培訓機師招募計畫，今天與安捷航空簽署機師訓練合約，提前布局培訓資源。

華信航空表示，因應航空市場穩健復甦及營運規模持續擴張，預計明、後年分梯啟動培訓機師招募，錄取學員將由安捷航空附設飛航訓練中心進行專業訓練，學員完訓返回華信航空後，將配合未來窄體機隊擴編時程，陸續投入航線營運作業。

安捷航空董事長高健祐表示，安捷長期與在地航空公司合作，熟悉業界對於飛航人才的期待，不僅在訓練過程協助學員提前熟悉民航作業環境與企業文化，也能提供法規、標準作業與實務飛行等完整紮實的訓練及準備。