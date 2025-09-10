　
地方 地方焦點

守護生命！下載「急救先鋒」APP　加入第一線急救行列

▲▼下載急救先鋒APP，挺身站在第一線加入救人行列。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

▲▼下載急救先鋒APP，挺身站在第一線加入救人行列。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

今年，台灣緊急救護制度邁入第30年，無數救護人員持續在第一線突破自我、守護生命，而2025年救護週自9月7日至13日展開，以「救急三十．究極前行」為主題，希望透過一系列活動讓民眾瞭解珍惜救護資源、尊重救護專業的重要，共同守護這得來不易的救護網絡，讓專業救護能量發揮最大效益。

9月10日為救護週系列活動之急救先鋒日，花蓮縣消防局希望透過「急救先鋒」App的推動，號召全國民眾成為急救先鋒。因應OHCA案件的發生，整合119派遣系統，在消防單位受理OHCA案件並派遣救護車的同時，會推播給OHCA患者周邊一定範圍內的急救先鋒，而非推播給全部的急救先鋒，急救先鋒可於接受任務後獲知OHCA患者位置，並由App引導至患者處施行CPR或引導取得AED協助患者，當然急救先鋒App並不會紀錄及保留位置及路徑等資訊，只會在推播案件時搜尋周邊的急救先鋒，希望有志者能加入協助救人。

▲▼下載急救先鋒APP，挺身站在第一線加入救人行列。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

「急救先鋒」是以全國為使用空間的APP，它會藉由手機定位你所在的位置，並以全國性的系統在一定距離內將公共區域OHCA推播給APP持有者，而該款APP分為五大功能：
(1) 案件地圖與資訊：在消防單位受理民眾撥打119報案時，可於派遣救護車同時，推送訊息通知有下載「急救先鋒」App者，你可以選擇「CPR任務」或「AED任務」，也可以選「無法協助任務」。
(2) 節拍器：以每分鐘110下的速率引導操作者實施CPR，協助大家盡量達成高品質CPR的速率。
(3) AED位置：APP地圖會顯示AED位置及詳細地址，若怕找不到也可以按「導航」，此時就會跳轉至手機裡的iOS MAP或Google Map導航。
(4) 報案快速鍵：直接撥通119（非緊急切記勿亂按）。
(5) 急救教學：此按鍵會外連到衛生福利部的CPR+AED情境教學影片，建議平日即可點開學習。

花蓮縣消防局表示，依據緊急醫療救護法第14-2條規定：「救護人員以外之人，為免除他人生命之急迫危險，使用緊急救護設備或施予急救措施者，適用民法、刑法緊急避難免責之規定，救護人員於非值勤期間，前項規定亦適用之」。因此，若接獲急救先鋒APP指示前往執行任務，後續是可以免責的，除非是蓄意的加害行為，所以，別害怕救人，讓我們一起加入急救先鋒的行列，共同守護你我身邊需要幫助的民眾。
 

