地方 地方焦點

鐵工廠工人突昏厥倒地　屏東首支高級救護隊鬼門關前搶命

▲屏東縣高級救護隊。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣高級救護隊。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣首支高級救護隊成立近一年，憑藉專業與毅力多次在生死線上與死神拔河，展現院前急救的突破能量。今年5月，屏東市一間鐵工廠工人突發昏厥倒地，在同事與救護人員接力搶救下，藉由AED電擊、點滴注射與呼吸道處置，男子奇蹟恢復心跳。這場急救不僅救回一條生命，更守住了一個家庭的幸福。

▲屏東縣高級救護隊。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣高級救護隊。（圖／記者陳崑福翻攝）

屏東縣第一支高級救護隊於去年12月13日正式揭牌成立，肩負「緊急救護勤務、品管、訓練及急救教室」四大任務，成立近一年高救隊一次次奔赴現場，與死神拔河，用專業與毅力將生命從邊緣拉回。消防局統計，114年上半年OHCA急救存活率已自去年的22.53%提升至30.91%，健康出院人數更自去（113）年同期的5人倍增為13人；回顧歷年數據，存活率從2022年的12.82%、2023年的20.67%、2024年的23.4%，一路躍升至今年的30.91%，代表屏東縣急救能量的突破，更是高救隊成立後繳出的第一張亮眼成績單。

最典型的案例發生在今年5月，屏東市建國路一處鐵工廠，一名約60歲男子突然倒地失去意識。同事依119線上指導立即進行CPR，隨後救護人員趕抵現場接手，迅速施以AED電擊與自動心肺復甦機搶救，高級救護隊小隊長黃志然於現場施打點滴，隊員周裕盛進行呼吸道處置，一連串專業急救全程分秒必爭，經過緊急處置後，男子在送抵醫院時已恢復生命徵象。病患康復後激動表示：「謝謝消防隊員，讓我能再見到家人！」家屬更哽咽說道：「這不只是救回一條命，而是救回我們的家。」

消防局長李彬正指出，全縣目前有47位高級救護員，除了9位編制在高救隊，其餘38位則分派在19個消防分隊中，目前也還有8位正在消防署接受高級救護技術員訓練中，未來的目標是要讓每個分隊都派駐有高級救護員，編織更緊密的生命安全網。

高救隊的成立，讓院前救護能執行過去僅能在急診室完成的進階處置（如氣管插管、強心針給藥），同時也透過品管、教育訓練與社區急救課程，推進整體救護品質。這群救護員，是與死神拔河的挑戰者，也是急診室的延伸，他們的專業不僅挽救了一條條生命，更守住了一個個家庭的幸福。

消防局強調，高級救護隊象徵屏東消防三大任務邁向專責、專業化的重要里程碑。未來將持續強化專業能量，讓每一次出勤，都成為與死神搏鬥、為生命續航的勝利時刻。

前警政署長壽宴「媳婦丫頭激美現身」！　現場照曝

