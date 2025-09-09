中國美術學院糞管爆炸！女大生「全身變咖啡色」崩潰大哭

▲中國美術學院糞管爆炸，女大生身上沾滿咖啡色液體。（圖／翻攝微博）



記者柯振中／綜合報導

大陸浙江省杭州市的中國美術學院良渚校區8日發生離譜意外，一間教室的天花板污水管爆裂，當時只有一名女學生在場，結果整個人被混合糞便的髒水從頭淋下，桌椅、電腦與書本全毀。校方事後雖表示已完成清理消毒，並解釋「眼鏡掉進管道」導致事故，但此說法立即引起爭議，輿論批評學校避重就輕。

綜合陸媒報導，目擊同學形容，女學生當場全身被咖啡色的污水淋透，只能赤腳站在水窪中情緒崩潰，不停哭喊「我不該坐這裡，現在怎麼辦？」。除了個人受創，教室裡的電子設備、課業資料也被污染報廢。校方9日回應，強調現場已「徹底清理無異味」，但並未提及對學生的健康檢查、心理輔導或財產賠償。

校方解釋爆管原因是「學生眼鏡掉進去造成堵塞」，引發外界強烈質疑。專業人士指出，眼鏡體積太小，不可能單獨造成管道爆裂，問題更可能出在管線承壓不足、老化或維護疏失。消息曝光後，網路雖出現「屎到臨頭」等調侃，但更多聲音要求校方正視問題，給受害學生合理補償。

法律專家提醒，若最終查明事故源於設計或維護缺陷，學校恐須依《民法典》承擔侵權責任。律師建議由第三方介入調查，釐清真正原因，避免「眼鏡致堵」淪為卸責藉口。