大陸 大陸焦點 特派現場

中國美術學院糞管爆炸！女大生「全身變咖啡色」崩潰大哭

▲▼中國美術學院糞管爆炸，女大生身上沾滿咖啡色液體。（圖／翻攝微博）

▲中國美術學院糞管爆炸，女大生身上沾滿咖啡色液體。（圖／翻攝微博）

記者柯振中／綜合報導

大陸浙江省杭州市的中國美術學院良渚校區8日發生離譜意外，一間教室的天花板污水管爆裂，當時只有一名女學生在場，結果整個人被混合糞便的髒水從頭淋下，桌椅、電腦與書本全毀。校方事後雖表示已完成清理消毒，並解釋「眼鏡掉進管道」導致事故，但此說法立即引起爭議，輿論批評學校避重就輕。

綜合陸媒報導，目擊同學形容，女學生當場全身被咖啡色的污水淋透，只能赤腳站在水窪中情緒崩潰，不停哭喊「我不該坐這裡，現在怎麼辦？」。除了個人受創，教室裡的電子設備、課業資料也被污染報廢。校方9日回應，強調現場已「徹底清理無異味」，但並未提及對學生的健康檢查、心理輔導或財產賠償。

▼中國美術學院糞管爆炸，女大生身上沾滿咖啡色液體。（圖／翻攝微博）

▲▼中國美術學院糞管爆炸，女大生身上沾滿咖啡色液體。（圖／翻攝微博）

校方解釋爆管原因是「學生眼鏡掉進去造成堵塞」，引發外界強烈質疑。專業人士指出，眼鏡體積太小，不可能單獨造成管道爆裂，問題更可能出在管線承壓不足、老化或維護疏失。消息曝光後，網路雖出現「屎到臨頭」等調侃，但更多聲音要求校方正視問題，給受害學生合理補償。

法律專家提醒，若最終查明事故源於設計或維護缺陷，學校恐須依《民法典》承擔侵權責任。律師建議由第三方介入調查，釐清真正原因，避免「眼鏡致堵」淪為卸責藉口。

09/08 全台詐欺最新數據

539 2 4452 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／台積電ADR創下歷史新高
傳砸上億元入股「小英男孩」台智電　港務公司否認
快訊／興達電廠爆炸噴火球！台電道歉了
高雄興達電廠爆炸　當地里長「下午就傳氣體外洩」：人員先疏散了
高雄將大規模停水39hrs
快訊／陳其邁趕抵興達電廠！
快訊／中華隊延長賽8比4險勝德國隊
快訊／卡達首都遭轟炸　美國大使館發就地避難令
李多慧哭了！悲傷喊話母「乾脆住在台灣吧」

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

甜瓜喊話詹皇「該休息了！」　美媒：他現在一年一年評估

王者歸來前的卡位戰！抽豪車、換機票　廣三、中友、大遠百週慶開打

李奧納多勞力士特別版上手羨煞錶迷　絕配Dior紳士造型

快訊／美股三大指數走勢各異　台積電ADR創新高

從污水及治水跨足廢棄物處理、薄膜清洗　惠民預計10月初上櫃

835萬起！BMW「最強旅行車M3 CS Touring」台灣開賣　配額僅有12輛

快訊／興達電廠爆炸噴火球！居民家門窗震動驚嚇　台電道歉了

傳砸上億元入股「小英男孩」台智電　港務公司否認：未拍板

高雄興達電廠爆炸火警！新燃氣機組試車突竄火光　環保局急令停機

柯文哲回家「第一口吃冰」60年新竹老字號814冰棒　老闆是柯爸學生

【回家了】柯文哲整整一年再看見陽光：反省改進自己

