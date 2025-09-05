　
大陸 大陸焦點 特派現場

標榜防霸凌！陸兒童指紋解鎖水壺熱銷　電池漏液和材質藏隱憂

▲兒童指紋解鎖水壺。（圖／翻攝微博）

▲兒童指紋解鎖水壺。（圖／翻攝微博）

記者魏有德／綜合報導

新學期開學季，大陸一款標榜能「防霸凌」的兒童指紋解鎖水壺成為校園熱賣爆款。根據大陸電商平台數據顯示，9月初，天貓兒童水杯（水壺，下同）熱銷榜前兩名均為指紋水杯，京東智能水杯熱賣榜前八名也全部被這類產品包攬。

▲孩童用指紋解鎖水壺標榜著可以反惡作劇、反霸凌。（圖／翻攝半島都市報）

▲商家標榜孩童用指紋解鎖水壺可以反惡作劇、反霸凌。（圖／翻攝半島都市報）

《光明網》報導，商家在宣傳中強調校園飲水安全，將惡作劇投異物、同學誤飲等情境放大，並將「僅限註冊指紋可解鎖」視為最佳解方。一些客服甚至表示，產品特別適合公共場合，能守護孩子的飲水安全。

在這樣的「反惡作劇、反霸凌」氛圍下，儘管售價動輒數百元（人民幣，下同），部分水壺銷量仍突破萬件，不少家長抱著「別人家孩子都有，我家不能沒有」的心態加入購買。然而，實際使用卻不如想像中美好。部分家長反映，孩子手指破皮或沾水時，模組經常識別失敗，甚至出現孩子「渴哭」的情況。

▲指紋辨識水壺商家的宣傳廣告。（圖／翻攝光明網）

▲指紋辨識水壺商家的宣傳廣告。（圖／翻攝光明網）

此外，也有業內專家指出，這類水壺存在材質安全不明、電池漏液、無法徹底清潔等隱憂，電子元件與杯體結構複雜，形成衛生死角。還有消費者反映開鎖失敗、充電異常，甚至電池漏電已成通病。

至於配件售價則更是引起不少爭議。據悉，一款原價239元的指紋水壺，其單個壺蓋售價高達129元，接近原價七成，讓不少家長質疑「不如直接換新杯更划算」。有網友認為，產品走紅主要是商家營銷結果，雖然避免了惡作劇，但卻引入更多風險；也有人認為，水杯提供了「雙保險」，既守護孩子飲水，也減輕家長焦慮。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

標榜防霸凌！陸兒童指紋解鎖水壺熱銷　電池漏液和材質藏隱憂

標榜防霸凌！陸兒童指紋解鎖水壺熱銷　電池漏液和材質藏隱憂

相關新聞

關鍵字：

水壺指紋水杯校園安全兒童霸凌

