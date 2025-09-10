　
大陸 大陸焦點 特派現場

小老虎累癱卻不給休息！　山東動物園打頭、噴水「強迫上班」犯眾怒

▲▼山東一家動物園的小老虎被打頭、噴水。（圖／翻攝極目新聞）

▲山東一家動物園的小老虎被打頭、噴水。（圖／翻攝極目新聞）

記者陳冠宇／綜合報導

近日，有大陸網友在山東諸城市動物園看到，工作人員拍打小老虎的頭部，並朝牠噴水，強迫小老虎站起來「上班」。當地文旅和林業部門了解此事之後，動物園已開除涉案工作人員。

綜合陸媒報導，在網路貼文當中，這名大陸網友表示，當時他正在園區排隊付款時看到，諸城動物園的小老虎與民眾合影，可能是累了想要躺下，但工作人員卻一個耳光打在老虎頭上。

網友表示，儘管小老虎呲牙低吼表示不滿，但是工作人員為了讓牠快起來，就拿噴水壺開始朝小老虎噴灑。

據了解，在該動物園與小老虎合影拍照價格為每次人民幣30元（約合新台幣130元）。

工作人員對老虎拍頭、噴水等行為也引發了大陸網友的不滿。9月9日上午，諸城市文化和旅遊局表示，當地文旅和林業部門已了解此事，正在與動物園相關負責人溝通此事。

據報導，諸城市動物園已開除涉案工作人員。之後，當地文旅和林業相關部門都將跟進關注小老虎的後續保護問題。

諸城市動物園一名前台工作人員向媒體表示，與小老虎拍照的項目已經在9月8日通知取消。不過，網文反映的園區有工作人員動手拍打小老虎的行為，這名工作人員表示不清楚。

據了解，諸城動物園分為動物觀賞區、休閒娛樂區、水上樂園區和餐飲服務區四個主要部分。目前共有動物200多種、3000餘隻，已建成大小動物場館約50多個。

09/09 全台詐欺最新數據

【暴動現場】尼泊爾封鎖社群引暴動　台旅行團驚呼：好可怕

