動物園驚現小老虎浮屍！遊客PO打撈畫面氣炸　園方證實「受驚了」

記者蔡儀潔／綜合報導

有遊客1日在上海動物園發現水面漂浮一隻小老虎屍體。此事在大陸網路掀起巨大關注，園方2日回應稱，1月19日有3隻老虎受驚接連衝進水中，最終只有2隻獲救，另一隻一直未能找到，承諾未來會完善動物應急處置預案，提升動物飼養管理技術水平。

▲網友PO出疑似看到小老虎浮屍。（圖／翻攝自秒拍）

綜合陸媒報導，一名網友1日PO出影片稱，上海動物園有小老虎漂在水中，疑似已經溺斃，隨後有工作人員前來打撈。

上海動物園2日發布聲明證實此事，並指出， 1月9日上午10點左右，園方將1隻母虎與其4隻幼崽（3雄1雌）外放至獅虎山西山外場地活動。在外放過程中，下午3點左右，有3隻小老虎因外界人員及環境等因素干擾，導致「應激反應」，相繼跳入隔離水池中。

▲工作人員在打撈。（圖／翻攝自秒拍）

園方表示，工作人員立即將母虎隔離，並迅速進入場地打撈，其中2隻成功打撈，另1隻未能成功打撈；2月1日下午1點飼養員在巡視時發現1月9日溺水幼崽浮出水面，立即組織人員打撈並送至相關處置場所。

園方強調，1月9日的打撈工作一直持續至天黑，但由於該隔離水池面積較大面積為543.5平方公尺、水體深約2公尺、淤泥較厚約0.5公尺，最終未能成功打撈。

此事在微博引發熱議，「虎年還沒過完，小老虎就已經不在了」、「吸取教訓吧，心痛心痛」、「沒想到隔離水池這麼深。。」、「外界人員的什麼行為導致小老虎出現應激反應，可以說清楚點的」。