大陸 大陸焦點 特派現場

陸女童「摸小老虎」　右腿遭咬傷「母怒報警」

▲▼陸女童「摸小老虎」遭咬傷　母怒報警。（圖／翻攝極目新聞）

▲女童觸摸小老虎後遭咬傷。（圖／翻攝極目新聞）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸一名7歲女童近日前往一間動物園，與小老虎互動，觸摸小老虎時遭咬傷右腿。雖然女童被咬處僅有破皮，沒有出血，傷勢非常輕，但她的母親仍非常不滿，不只報了警，還打算採取法律手段。

根據《極目新聞》報導，事件發生在廣西貴港市平南縣的「雄森動物大世界」動物園，女童的母親馮女士表示，30日下午，她帶7歲的女兒到大世界遊玩，並交錢讓女兒參加「與小老虎近距離互動」項目。

馮女士指出，在嚴格遵循園區管理要求，並有飼養員陪同的情況下，女兒觸摸了小老虎的「可觸碰部位」，沒想到小老虎突然對著女兒的右小腿咬了一口。

馮女士提到，被咬的部位沒有出血，但是破皮了，後來還腫起來了，孩子也受到驚嚇。

馮女士說，工作人員原本只想在園內處理，在她的強烈要求下才陪同前往醫院，「醫生給孩子傷口進行了消毒，並接種了1針狂犬疫苗，後續還要接種4針。」

▲▼陸女童「摸小老虎」遭咬傷　母怒報警。（圖／翻攝極目新聞）

馮女士指出，後4針疫苗需要回家再打，她希望園方負責相關費用，但工作人員要求她先自己墊付全部疫苗的費用，後續憑發票找報銷，她無法接受，於是報了警。

警方介入後，園方先支付了當天的醫藥費用508元（人民幣），並表示可墊付後續疫苗的費用。馮女士要求簽一份協議，但園方提供的是一份《醫療費用墊付說明》，馮女士認為與先前的口頭約定不符，且上面的內容她也不認可，就沒有簽字。

平南縣雄森動物大世界的工作人員表示，園區目前仍正常開放，與小老虎接觸是單獨收費的特色項目。

對於小女孩被咬傷的事，工作人員表示不清楚，但提醒參加時要做好安全防護，「穿長褲和運動鞋會好一點。」

轄區派出所的人員說，前一天他們接到小女孩被老虎咬了的報警後，曾到現場調解此事，「但我們只能調解，不能強制執行。」如果後續雙方仍不能達成一致，馮女士可以用法律手段維權。

平南縣人民醫院的員透露，30日下午確實接到了一個被老虎咬傷的小朋友來就診，「問題不大，把5針疫苗打了就可以。」

官方資料顯示，平南縣雄森動物大世界佔地面積1300多畝，園區內有東北虎、華南虎、孟加拉虎等500多頭，非洲獅100多頭，黑熊400多頭。

▲▼陸女童「摸小老虎」遭咬傷　母怒報警。（圖／翻攝極目新聞）

