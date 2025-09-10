法國電影動畫中心將率團赴台合作！點名XR領域：台灣一定是首選

▲文化部長李遠拜訪「法國國家電影與動畫中心（CNC）」，台法有機會在影視作品合作。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／巴黎報導

文化部長李遠赴法參訪「法國國家電影與動畫中心（CNC）」交換產業困境、發展可能等相關意見，其中CNC主席透露，預計率領超過70組影像公司及團隊，赴台交流及洽談合作，並提到台灣作為影像大國，擁有最先進的科技，「在亞洲XR（延展實境）領域，台灣一定是法國的首選」，還說「法國一定會一直站在台灣身邊」。

▲李遠與CNC主席布魯埃爾（左）會面交流。（圖／記者林育綾攝）



●法國電影與動畫中心將與台灣合作

李遠曾是電影人，此行特別於法國時間9日，造訪「法國國家電影與動畫中心」，是法國政府於二次大戰結束後，為保護電影、捍衛法國文化，在1946年所創立的行政法人機構，隸屬於法國文化部，也是主管法國電影的最高機關。

CNC主席布魯埃爾（Gaëtan Bruel）親自接待，雙方會談時都提到，目前電影發展因為觀影習慣的改變，已經走到「關鍵十字路口」。布魯埃爾認為，在CNC主管的電影、視聽、動畫、XR等4個項目中，能夠將人直接帶進影像裡的XR，絕對是未來發展的關鍵。

布魯埃爾說，台灣絕對是法國合作的首選，台法一定有機會一起站上世界的舞台。法國與台灣在影視產業的支持上，都強調投資與補助雙軌並重，在投資注重商業性的同時，補助確保的則是影像作品的藝術性。

他還說，CNC除了與台灣的合製合資，也非常樂意與台灣有更深化的合作形式，例如分享經驗、提供專業諮詢等。同時，法國目前正在進行的「2030計畫」，補助電影院提升設備、建置更多可以觀賞XR的場域，期待也讓台灣更多優秀的沈浸式作品進入法國。

▲CNC在會面中透露，將率領超過70組影像公司及團隊，赴台交流及洽談合作。（圖／記者林育綾攝）

李遠則分享，面臨觀影生態改變、國際OTT平台（如Netflix）獨佔市場現象，文化部與文策院透過「大航海計畫」，由文策院補助先期故事開發計畫，文化部提高長片補助，鼓勵與國際開啟合作並製作更具市場性作品。

針對紀錄片、動畫等，文化部也同步提供前期開發、田野調查的支持。同時，鼓勵與國際合資合製，分散市場，也與台灣本土電信公司共同合作投資內容。李遠強調，台灣對於影視產業的投資心意不變，而且會越來越強，期盼持續作為文創產業的龍頭。

布魯埃爾在交流最後仍強調，「法國會持續站在台灣身邊」，更進一步預告，11月文策院舉辦的「台灣創意內容大會（TCCF）」，CNC將率領超過70組影像公司、團隊，赴台交流及洽談合作，更點名讚美在亞洲XR（延展實境）領域，「台灣一定是法國的首選」。

●法國大皇宮翻新，期待合作台灣科技藝術

李遠此行赴法，9日除了應法國國民議會「友台小組」之邀，與台灣立法院訪團共同參訪法國國民議會及交流，後續又參訪法國大皇宮，與主席傅希耶（Didier Fusiller）見面，該主席也是促成巴黎文化奧運台灣館的關鍵人物。

▲文化部長李遠參訪大皇宮觀賞展覽。（圖／記者林育綾攝）

「法國大皇宮」是為了1900年世界博覽會而興建的展覽館，近年則迎接2024巴黎文化奧運。大皇宮進行自建成以來最大規模的翻新工程，除了加固百年歷史結構、更新玻璃穹頂，並重新規劃內部空間，以更符合現代展覽的需求。

傅希耶說，待整體翻修完成後，大皇宮將有更廣泛的合作，尤其台灣在文化上的能量，特別是藝術及科技領域，對法國來說會是一個重要的合作對象。

▲法國大皇宮展覽空間，有機會引進台灣的科技藝術內容。（圖／記者林育綾攝）



李遠也特別感謝傅希耶，對於巴黎文化奧運的協助，讓台灣得以在拉維特園區的文化奧運場域，盡情向世界展現台灣文化。更表示，大皇宮的整建及規劃經驗，對於台灣不管是還未動工的國家兒童未來館，或是現有館舍升格的台南國家美術館，以及許多古蹟整建的博物館，如國家鐵道博物館等，都極具參考價值。

台灣文化多元，而法國對於文化的包容，將台灣如1980年代台灣新浪潮電影帶進法國，甚至歐洲，李遠認為，「兩國之間雖然遙遠，但在藝術交流卻是接近的」，期待有機會與法國及大皇宮持續合作，讓大家看見台灣近年成熟發展的文化科技。