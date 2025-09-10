美拘留300名南韓技術人員　白宮：川普明白企業需求、研擬解套

▲白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導

喬治亞州現代汽車和LG新能源（LGES）新廠，近日遭到美國移民突襲，300多名南韓技術人員被拘留，引發國際矚目。白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）表示，川普總統感謝外企投資，但希望這些公司優先雇用美國勞工。國土安全部和商務部目前正研擬解決方案。

這場移民突擊不僅讓南韓外交部忙著安排包機接回被拘留人員，也使得現代汽車和LG新能源在美國的投資計畫蒙上陰影。川普在社群平台「真實社群」（Truth Social）上強調，外國企業必須尊重美國移民法律，技術人員進入美國需合法途徑。不過，南韓方面擔憂，這次事件可能影響未來南韓技術人員入境美國的便利性。

川普同時指出，外國企業到美國設廠的確帶來高端技術，尤其是晶片和電池製造，這是美國工業轉型的重要部分。然而，他也期待這些企業能提供更多機會給美國勞工，讓本地人能在尖端技術領域獲得訓練與工作。這一立場突顯了外國技術輸入與本地就業需求之間的矛盾。

白宮新聞秘書李維特進一步透露，解決這類移民與勞工問題，國土安全部與商務部已著手研擬解套方案。不過，這是否能平衡外企需求與美國政策，仍待觀察。這場突襲行動既凸顯出政策執行的衝突，也讓國際間對美國移民政策的未來走向充滿疑問。