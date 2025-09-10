　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

洗衣機面板壞掉！她一看說明書「真相傻眼了」

 ▲▼ 滾筒洗衣機 。（圖／pixabay）

▲胡采蘋家的洗衣機已經壞了好幾天。（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

財經網美胡采蘋近日發文分享，她的洗衣機已經壞了好幾天，所以她就打電話給師傅詢問，得知是「面板壞掉了」。但因為她一直沒有和師傅約好時間，所以乾脆自己上網下載洗衣機的說明書，了解一下詳細狀況，結果她一查才知道，她的洗衣機只是排水孔堵塞，「瞬間我感覺那個師傅只是想要欺騙我的幾千塊錢」。

胡采蘋在臉書粉專「Emmy追劇時間」上分享自身經驗，她的洗衣機已經壞了好幾個禮拜，所以她就打電話給師傅詢問。師傅當時問她，洗衣機螢幕上的故障代碼顯示什麼？「我跟他說了螢幕上是error xxx（3個數字）」，於是師傅就說，那是面板壞掉了，要花數千元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

但胡采蘋說，因為品牌的維修師傅只上班到下午5點，而她工作太忙、無法趕回家，所以一直沒有約成時間，後來她實在受不了一直手洗衣服，所以就在網路上下載該洗衣機的說明書，沒想到這才發現，原來那個故障代碼是「排水孔堵塞」的意思，而且說明書還有教學如何排除，所以她只花了20分鐘就處理好了。

胡采蘋說，她當下瞬間覺得，那個師傅想要欺騙她的幾千塊錢，因為說明上所有的故障代碼，都沒有「面板壞掉」的選項。而這次經驗也告訴她，如果可以自己修家電，就不要依賴別人，還有，說明書不要亂丟，也不要拿來當計算紙，不然就看不到上面的字了。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「還看得到Error code的不會是面板壞掉」、「面板壞掉為什麼面板還能顯示錯誤碼？沒有邏輯啊他這個說法」、「那個師傅也太扯了吧」。也有網友緩頰說道，「其實有可能師父不是故意的，只是搞錯牌子了，就算是品牌的洗衣機維修，有些還是外包的」、「你可能是遇到山寨版維修，他們任何問題都叫客人換面板，有的修完還留原廠客服電話讓原廠背黑鍋」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
539 2 4452 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／「隱形股王」法說變法會！　慘殺跌停
興達電廠爆炸！里長氣炸「不排除圍廠」　市府勒令停工
快訊／2裝潢工「床櫃休息」遭毒氣活活悶死　公司挨告結果曝
iPhone 17 Pro新色「宇宙橙」慘淪迷因！　網惡搞：
知名神社被破壞！　遭塗鴉「中文4字」
快訊／台積電刷天價！　台股大漲衝破2萬5
KTV自拍驚見「紅衣女」嚇壞！　紅衣女本尊竟出面了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

一家5口電費破5千元「實際只用938元」　網友：公電沒人在省

法國電影動畫中心將率團赴台合作！點名XR領域：台灣一定是首選

洗衣機面板壞掉！她一看說明書「真相傻眼了」

從看不清靶心到奪牌！醫師挺身以學童近視專用日拋矯正與延緩近視　讓運動夢想不受限

輪到你了！　4生肖好運降臨

快訊／07:58新竹峨眉2.6地震　最大震度1級

KTV自拍驚見「紅衣女」嚇壞！　紅衣女本尊竟出面了

台法國會成員相見！法國友台小組議員：台灣不會輕易噤聲

好市多新品「口袋披薩」　網友讚CP值高：一份就飽到天靈蓋

「立百病毒」擬列法定傳染病　傳染途徑、症狀一次看

【突然就出發了？！】貓待車頂休息被載走！路過騎士好心幫送牠回家

台灣人狂刷「文哲.國昌哥哥」　大陸抖音「上車舞」玩到被Ban

許瑋甯誇寶寶愛笑像「彌勒佛」　邱澤變得夢幻：好險生的是兒子

【經典高腰褲穿搭】柯文哲壓線抵達北院！　交保後今首度出庭

【太嗨了吧】老闆炒飯邊跳舞超魔性停不下來XD

【台中潭子命案】地方惡霸遭菲籍男刺亡！穿病服撐傘最後身影曝

【和解破局】「超派鐵拳」揍Toyz願賠50萬遭拒！　超哥：判我100年好不好

【推廣全民運動】賴清德總統領官員大跳毛巾舞XD

【E人的見面儀式】朋友出場變身列車 邊跑邊大叫：上車啊XD

【火光照亮夜空】高雄興達電廠驚傳爆炸！

一家5口電費破5千元「實際只用938元」　網友：公電沒人在省

法國電影動畫中心將率團赴台合作！點名XR領域：台灣一定是首選

洗衣機面板壞掉！她一看說明書「真相傻眼了」

從看不清靶心到奪牌！醫師挺身以學童近視專用日拋矯正與延緩近視　讓運動夢想不受限

輪到你了！　4生肖好運降臨

快訊／07:58新竹峨眉2.6地震　最大震度1級

KTV自拍驚見「紅衣女」嚇壞！　紅衣女本尊竟出面了

台法國會成員相見！法國友台小組議員：台灣不會輕易噤聲

好市多新品「口袋披薩」　網友讚CP值高：一份就飽到天靈蓋

「立百病毒」擬列法定傳染病　傳染途徑、症狀一次看

裝甲兵搭訕17歲少女！噁問「有沒有男友」還摸臀　下場超慘

字母哥29分＋字母弟4火鍋扳倒立陶宛　希臘闖歐錦賽4強

一家5口電費破5千元「實際只用938元」　網友：公電沒人在省

「隱形股王」康霈法說變法會！慘殺跌停　逾8000張委賣待消化

「網公」猛灌迷湯　屏東婦衝郵局解百萬定存...警苦勸保住積蓄

波蘭總統警告：普丁「已準備入侵」其他國家！俄無人機闖領空

國8火燒車！自小客底盤突竄火煙　燒剩骨架恐怖畫面曝

山西太原電閃雷鳴整晚！400多人衝急診室就醫　雷暴哮喘咳到止不住

天生有失智高風險基因也不怕　研究：地中海飲食可降發病率4成

彰化保麗龍倉庫半夜大火！居民睡夢中驚醒　消防花4小時撲滅

【超壯觀】支持者迎接柯文哲成「超長隊伍」！　網驚呆：總統級見面會

生活熱門新聞

LINE新增「AI功能」！台人嚇喊：好可怕

回收電鍋送拾荒嬤遭訴　市府勸清潔員自首

LINE「13款免費貼圖」限時下載！

曾2天賺10萬！ 墾丁業者無奈收攤：比疫情還慘

要轉涼了！　入秋首波東北季風報到時間曝

男友讚：不愧是專業的　「前AV女優」崩潰

基隆百年老店要歇業了！老闆曝退休原因

柯文哲交保「是民進黨設計的局」　媒體人曝劇本

西北雨！　午後下最大

北模作文題「我的媽媽是代理孕母」考生怒了

手機將大響！今天16:00災防測試

每天「早上6：46」A7通勤到台北！他崩潰曬1圖　網洗版

即／高雄9/10停水39hrs　影響15.8萬戶

KTV自拍驚見「紅衣女」嚇壞！　紅衣女本尊竟出面了

更多熱門

相關新聞

她揭「Taiwan Plus最大悲劇」：錢算丟水裡

她揭「Taiwan Plus最大悲劇」：錢算丟水裡

公廣集團英語媒體Taiwan Plus編輯部的英籍新聞工作者艾永青（Ed Moon）辭職後，發布萬字文，稱在台新聞受政治干預，後來不堪大罷免時期的肅殺政治壓力而辭職。對此，財經網美胡采蘋有感而發，點出「Taiwan Plus最大的悲劇」。

想學蔡依林9點半睡「一試才知太難了」

想學蔡依林9點半睡「一試才知太難了」

對台積電內鬼「求處14年」她喊棒！

對台積電內鬼「求處14年」她喊棒！

台大求職者「面試大聲喊1句」　網佩服

台大求職者「面試大聲喊1句」　網佩服

好市多特價1物「把洗衣機炸了」！會員搖頭：已怒丟

好市多特價1物「把洗衣機炸了」！會員搖頭：已怒丟

關鍵字：

洗衣機胡采蘋說明書

讀者迴響

熱門新聞

iPhone 17首次升級120Hz螢幕！　Pro系列專屬保護殼亮相

快訊／iPhone 17系列價格出爐

LINE新增「AI功能」！台人嚇喊：好可怕

江祖平哭認「不喜歡性生活」卻頻遭性侵

日本「現役AV女優」台中賣淫被逮！　照片曝光

LIVE／蘋果發表會凌晨1點登場　iPhone 17亮相

iPhone 17台灣開賣日曝光！　全系列規格顏色一次看

iPhone 17 Pro全新配色曝光

回收電鍋送拾荒嬤遭訴　市府勸清潔員自首

吳淡如入住越南飯店「被迫睡廁所」！

偷吃友未婚妻被抓包！台中男「頭腳拱橋」詭異姿勢求原諒

一圖看懂iPhone17規格！

李英愛14歲女兒參加偶像徵選

LINE「13款免費貼圖」限時下載！

北院審京華城案　律師槓審判長被警告

更多

最夯影音

更多

【突然就出發了？！】貓待車頂休息被載走！路過騎士好心幫送牠回家

台灣人狂刷「文哲.國昌哥哥」　大陸抖音「上車舞」玩到被Ban

許瑋甯誇寶寶愛笑像「彌勒佛」　邱澤變得夢幻：好險生的是兒子

【經典高腰褲穿搭】柯文哲壓線抵達北院！　交保後今首度出庭

【太嗨了吧】老闆炒飯邊跳舞超魔性停不下來XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面