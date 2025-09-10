洗衣機面板壞掉！她一看說明書「真相傻眼了」

▲胡采蘋家的洗衣機已經壞了好幾天。（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

財經網美胡采蘋近日發文分享，她的洗衣機已經壞了好幾天，所以她就打電話給師傅詢問，得知是「面板壞掉了」。但因為她一直沒有和師傅約好時間，所以乾脆自己上網下載洗衣機的說明書，了解一下詳細狀況，結果她一查才知道，她的洗衣機只是排水孔堵塞，「瞬間我感覺那個師傅只是想要欺騙我的幾千塊錢」。

胡采蘋在臉書粉專「Emmy追劇時間」上分享自身經驗，她的洗衣機已經壞了好幾個禮拜，所以她就打電話給師傅詢問。師傅當時問她，洗衣機螢幕上的故障代碼顯示什麼？「我跟他說了螢幕上是error xxx（3個數字）」，於是師傅就說，那是面板壞掉了，要花數千元。

但胡采蘋說，因為品牌的維修師傅只上班到下午5點，而她工作太忙、無法趕回家，所以一直沒有約成時間，後來她實在受不了一直手洗衣服，所以就在網路上下載該洗衣機的說明書，沒想到這才發現，原來那個故障代碼是「排水孔堵塞」的意思，而且說明書還有教學如何排除，所以她只花了20分鐘就處理好了。

胡采蘋說，她當下瞬間覺得，那個師傅想要欺騙她的幾千塊錢，因為說明上所有的故障代碼，都沒有「面板壞掉」的選項。而這次經驗也告訴她，如果可以自己修家電，就不要依賴別人，還有，說明書不要亂丟，也不要拿來當計算紙，不然就看不到上面的字了。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「還看得到Error code的不會是面板壞掉」、「面板壞掉為什麼面板還能顯示錯誤碼？沒有邏輯啊他這個說法」、「那個師傅也太扯了吧」。也有網友緩頰說道，「其實有可能師父不是故意的，只是搞錯牌子了，就算是品牌的洗衣機維修，有些還是外包的」、「你可能是遇到山寨版維修，他們任何問題都叫客人換面板，有的修完還留原廠客服電話讓原廠背黑鍋」。