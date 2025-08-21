　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

好市多特價1物！下水「把洗衣機炸了」超雷　一票會員搖頭：已怒丟

▲▼ 。（圖／Chen YU Chieh提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲超厚實毛巾特價165元，結果下水狂掉毛絮。（圖／Chen YU Chieh提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

網搜小組／劉維榛報導

「雷！有夠雷...」一名女網友透露，在好市多看到一款厚實又大條的毛巾特價中，甚至比某牌700元的毛巾還厚，而且摸起來舒服，沒想到買回家第一次清洗卻把「洗衣機炸了」，連同衣服都沾滿棉絮，再洗一次依舊如此，事後衣服洗了三遍才乾淨。文章一出，不少會員也搖頭，「已怒丟！」

一名女網友在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》表示，她曾在知名品牌買過一條要價700元的浴巾，結果最近逛好市多賣場時，看到一款又寬又大的毛巾正在特價，「一條165元比700元的還厚」，加上摸起來舒服，於是立刻入手。

[廣告]請繼續往下閱讀...

沒想到第一次下水卻悲劇了，原PO崩潰直呼，她把毛巾、衣服一起清洗，結果「把洗衣機炸了...全部都是棉絮！」

照片可見，洗槽裡的收集盒積滿一堆棉絮，連衣服都無一倖免，整件都是毛巾的棉絮。不死心的原PO隔天又把毛巾、衣服丟到洗衣機裡，重洗一遍依舊沒有改善。

最後，原PO眼神死直呼，「雷！有夠雷」，歷經這起撿便宜的慘痛經驗，「還是乖乖買700元的浴巾，至少和衣服一起洗時，也不會掉棉絮」，最後她狂洗了3遍才把衣服上的棉絮給清乾淨。

▲▼ 。（圖／Chen YU Chieh提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲連衣服都遭殃。（圖／Chen YU Chieh提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

文章曝光後，一票苦主也紛紛抱怨，「買過+1，一直掉棉絮真的超煩，就算洗過好幾次，擦身體都還會黏在身上、臉上，已怒丟」、「你不孤單！我們就是黏棉絮黏了超久，氣！」「真的不要買，洗過4次一樣掉毛，後來改買無印」、「真的很雷，買了2條也是洗過後掉的棉絮炸多，不只一起洗的衣服受累，連自己鼻子都受不了，最後還是去退了」、「洗澡完擦乾身體，全身都棉絮」、「這個我也買了，現場摸很柔軟，回家用完下去洗，洗衣機都快壞了，太陽曬乾的柔軟度跟現場摸差太遠了」。

不過也有網友分享，洗完再烘乾就不容易掉毛絮，「我個人覺得蠻好用，不過要用烘乾才不會有棉絮」、「之前買了三條，沒有發生這事件，還覺得蠻好用」、「這款很厚很好用！滾筒洗衣機洗完沒有棉絮產生，如果想要跟在飯店的毛巾一樣的觸感，建議洗衣機內只洗浴巾，洗完要用烘衣機烘乾」。

※本文獲得原PO授權

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
512 2 1651 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／爆料翻車！　侯漢廷向郭智輝鄭重道歉
百萬YTR金針菇證實暫離台灣！　目的地曝
總預算未含志願役加薪、警消退休金　卓榮泰要另提釋憲
獨／男泡漫畫店6天猝死！竟是知名製毒師　黑歷史曝
快訊／被控家暴「甜心議員」　誠泰少東不忍了：她要5千萬
梗圖未更正！ 　國民黨團不忍了：今天將提告
安心亞脫了！　比基尼超辣身材震撼萬人
明晚鬼門開！22禁忌曝　「3生肖3星座」當心易卡陰

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

去上海、深圳都賠錢！館長返台痛斥「民進黨該下跪跟人民道歉」

不購物沒關係！超商「1暖心公告」外國人直呼貼心：很棒的城市

月薪32K行政爽缺！她認「撿到上上籤」卻想離職　過來人點頭

把關輕食料理！花蓮1家業者腸桿菌超標　罰3萬勒令下架

好市多特價1物！下水「把洗衣機炸了」超雷　一票會員搖頭：已怒丟

鬼月飲食5大禁忌曝！命理師警告「晚上不要含冰塊」：恐招好兄弟

共事10年好同事新家辦聚餐「唯獨沒邀她」！一票點頭：該高興

想讓大陸同胞更認識台灣！館長曝「想做1企劃」：看了會流淚

玲玲颱風最快今晚登陸九州　周末熱帶系統影響台灣2地有雨

家長注意！「這縣市」8／25開學　教育處揭原因：10月停課5天

【沒想到是這樣放】訂99包洋芋片取貨狂開一排XD

【120隻羊遭毒殺】懷孕母羊慘死...飼主哭訴：心血全沒了

【砸店還放人？】黑道醉漢砸店+甩女店員巴掌 警一句話全網炸鍋！

【疑車裡裝傻又裝忙？】四輪駕駛逆向闖單向道遭嗆！

【下冰雹了】合歡山5分鐘成雪白世界！民眾驚喜狂拍照

【11歲女孩出手救人】哈姆立克法解救被珍珠噎到的女子

潘俊佳盼「不要叫我嘎嘎」　高捷：沒辦法，本名記不住

【撿打火機惹禍】大貨車突左偏！ 轎車慘遭猛撞瞬間凹陷T^T

【超驚悚】網紅吃播「休旅車失控撞餐廳」玻璃瞬間爆裂、食物炸飛

【戲精女兒出沒】軍人爸收假女兒大哭…媽發現破綻爆笑

去上海、深圳都賠錢！館長返台痛斥「民進黨該下跪跟人民道歉」

不購物沒關係！超商「1暖心公告」外國人直呼貼心：很棒的城市

月薪32K行政爽缺！她認「撿到上上籤」卻想離職　過來人點頭

把關輕食料理！花蓮1家業者腸桿菌超標　罰3萬勒令下架

好市多特價1物！下水「把洗衣機炸了」超雷　一票會員搖頭：已怒丟

鬼月飲食5大禁忌曝！命理師警告「晚上不要含冰塊」：恐招好兄弟

共事10年好同事新家辦聚餐「唯獨沒邀她」！一票點頭：該高興

想讓大陸同胞更認識台灣！館長曝「想做1企劃」：看了會流淚

玲玲颱風最快今晚登陸九州　周末熱帶系統影響台灣2地有雨

家長注意！「這縣市」8／25開學　教育處揭原因：10月停課5天

陸劇男星遭瘋傳「男男緊抱」照！工作室告CP粉登熱搜…他被指忘本

高雄機車路口高速撞賓士！零件噴飛騎士噴飛重摔　恐怖畫面曝

26歲百萬網紅「孕初期麻醉整形」雙胞胎流產！　胎兒發育異常急動手術

爆料翻車！侯漢廷向郭智輝鄭重道歉　坦承「未嚴謹查核消息來源」

噴鼻血！「千年一遇神乳」瀬戸環奈戰袍沒扣好　火辣J奶全被看光

去上海、深圳都賠錢！館長返台痛斥「民進黨該下跪跟人民道歉」

Sony「移動式冷氣」騎車走路5分鐘降溫8度C　限時優惠4千元有找

北投國中女壘奪世界冠軍　林佳龍辦慶賀茶會：台灣女壘重要里程碑

百萬YTR金針菇證實暫離台灣！「終於鼓起勇氣」目的地曝：想多充實自己

全家新推「香蕉火龍果牛奶」！水果系飲料甜點新品一次看

【不被愛的才是第三者】阿金搶走媽副駕　滿臉得意還偷笑XD

生活熱門新聞

孕婦媽硬塞「水果禮盒」　台大醫回家打開大驚失色

玲玲颱風今可能生成路徑曝　午後雨最大

林口外海驚見「21道垂直光束」　網看照傻眼

明晚鬼門開22禁忌　「3生肖3星座」易卡陰當心劫數

快訊／玲玲颱風生成！直撲日本九州　最新路徑曝

館長被禁開抖音帳號　她一句話總結

算出726大罷免失敗　命理師曝「823是空亡卦」

74萬韓YTR「要暫時忘掉一切」PO最新影片

有颱風？全台轉易雨濕又熱

台灣「1私校」輾壓清大陽明交大！畢業起薪6.6萬

5食物害血糖飆！專家點名這健康飲品

看3次中醫被收27萬！台中女看收據傻了

日網紅超怕的台味水果！竟是世界第2營養食物

全民都能領最多5000元　10月底前要申請

更多熱門

相關新聞

好市多辣椒片農藥違規　無印良品魷魚片添加物超標6倍

好市多辣椒片農藥違規　無印良品魷魚片添加物超標6倍

食藥署今公布邊境不合格產品，其中有一批「好市多股份有限公司」的印度碎辣椒片，檢出殘留農藥超標，另還有一批台灣無印良品股份有限公司」報驗的日本魷魚片，檢出磷酸鹽超標。

好市多烤雞腿大漲價　討論文衝39萬觀看

好市多烤雞腿大漲價　討論文衝39萬觀看

東區買氣較限貸前腰斬　在地：好市多2店助攻房價

東區買氣較限貸前腰斬　在地：好市多2店助攻房價

好市多開賣寵物保險！每日保費20元起　醫療走失協尋都給付

好市多開賣寵物保險！每日保費20元起　醫療走失協尋都給付

傳9月對外公布台中第三家門市　好市多總部回應了

傳9月對外公布台中第三家門市　好市多總部回應了

關鍵字：

好市多厚實毛巾洗衣機棉絮烘乾機

讀者迴響

熱門新聞

孕婦媽硬塞「水果禮盒」　台大醫回家打開大驚失色

大稻埕煙火上演情侶格鬥　女遭扯髮慘摔畫面瘋傳

即／「甜心議員」遭家暴倒地　誠泰少東2罪起訴

玲玲颱風今可能生成路徑曝　午後雨最大

林口外海驚見「21道垂直光束」　網看照傻眼

明晚鬼門開22禁忌　「3生肖3星座」易卡陰當心劫數

新北議會通過普發現金4.6萬！　卓冠廷：請侯市府正視民意

63人旅遊團險被丟包峴港！導遊嗆找海關押人

川普公開反對風電、太陽能：讓電價創新高

快訊／玲玲颱風生成！直撲日本九州　最新路徑曝

館長被禁開抖音帳號　她一句話總結

算出726大罷免失敗　命理師曝「823是空亡卦」

虞書欣爆霸凌！當眾羞辱「蜘蛛精」　受害女星發聲

74萬韓YTR「要暫時忘掉一切」PO最新影片

快訊／宜蘭頭城山區爆棄屍！　7嫌落網了

更多

最夯影音

更多

【沒想到是這樣放】訂99包洋芋片取貨狂開一排XD

【120隻羊遭毒殺】懷孕母羊慘死...飼主哭訴：心血全沒了

【砸店還放人？】黑道醉漢砸店+甩女店員巴掌 警一句話全網炸鍋！

【疑車裡裝傻又裝忙？】四輪駕駛逆向闖單向道遭嗆！

【下冰雹了】合歡山5分鐘成雪白世界！民眾驚喜狂拍照

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面