好市多特價1物！下水「把洗衣機炸了」超雷　一票會員搖頭：已怒丟

▲超厚實毛巾特價165元，結果下水狂掉毛絮。（圖／Chen YU Chieh提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



網搜小組／劉維榛報導

「雷！有夠雷...」一名女網友透露，在好市多看到一款厚實又大條的毛巾特價中，甚至比某牌700元的毛巾還厚，而且摸起來舒服，沒想到買回家第一次清洗卻把「洗衣機炸了」，連同衣服都沾滿棉絮，再洗一次依舊如此，事後衣服洗了三遍才乾淨。文章一出，不少會員也搖頭，「已怒丟！」

一名女網友在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》表示，她曾在知名品牌買過一條要價700元的浴巾，結果最近逛好市多賣場時，看到一款又寬又大的毛巾正在特價，「一條165元比700元的還厚」，加上摸起來舒服，於是立刻入手。

沒想到第一次下水卻悲劇了，原PO崩潰直呼，她把毛巾、衣服一起清洗，結果「把洗衣機炸了...全部都是棉絮！」

照片可見，洗槽裡的收集盒積滿一堆棉絮，連衣服都無一倖免，整件都是毛巾的棉絮。不死心的原PO隔天又把毛巾、衣服丟到洗衣機裡，重洗一遍依舊沒有改善。

最後，原PO眼神死直呼，「雷！有夠雷」，歷經這起撿便宜的慘痛經驗，「還是乖乖買700元的浴巾，至少和衣服一起洗時，也不會掉棉絮」，最後她狂洗了3遍才把衣服上的棉絮給清乾淨。

▲連衣服都遭殃。（圖／Chen YU Chieh提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



文章曝光後，一票苦主也紛紛抱怨，「買過+1，一直掉棉絮真的超煩，就算洗過好幾次，擦身體都還會黏在身上、臉上，已怒丟」、「你不孤單！我們就是黏棉絮黏了超久，氣！」「真的不要買，洗過4次一樣掉毛，後來改買無印」、「真的很雷，買了2條也是洗過後掉的棉絮炸多，不只一起洗的衣服受累，連自己鼻子都受不了，最後還是去退了」、「洗澡完擦乾身體，全身都棉絮」、「這個我也買了，現場摸很柔軟，回家用完下去洗，洗衣機都快壞了，太陽曬乾的柔軟度跟現場摸差太遠了」。

不過也有網友分享，洗完再烘乾就不容易掉毛絮，「我個人覺得蠻好用，不過要用烘乾才不會有棉絮」、「之前買了三條，沒有發生這事件，還覺得蠻好用」、「這款很厚很好用！滾筒洗衣機洗完沒有棉絮產生，如果想要跟在飯店的毛巾一樣的觸感，建議洗衣機內只洗浴巾，洗完要用烘衣機烘乾」。

※本文獲得原PO授權