3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

Pixel 10又出包！爆無法配對「1款智慧錶」　Google認了：調查中

▲▼ Google Pixel10 ,Pixel 10 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲Google Pixel 10傳出新災情。（圖／記者蘇晟彥攝）

記者閔文昱／綜合報導

Google新旗艦Pixel 10系列自上市以來，陸續傳出螢幕出現「彩色雪花」等Bug，最近更引起關注的是，Pixel 10系列手機無法與三星Galaxy Watch智慧錶完成配對。用戶在Reddit、Pixel官方論壇及Samsung社群平台反映，無論是Galaxy Watch 8、Galaxy Watch Ultra還是Galaxy Watch 7，都難以與Pixel 10系列順利連接。對此，Google證實目前已在調查中。

據外媒9to5Google實測，Galaxy Watch 8 Classic可與Pixel 9 Pro Fold正常配對，但更換為Pixel 10 Pro XL時，無論重設裝置或重新配對，多次嘗試均以失敗告終。有時手機無法產生配對碼，有時輸入正確配對碼後，連線程序會卡在84%中斷，使整個設定無法完成。部分用戶即便勉強配對成功，也會遇到手機與手錶連線斷斷續續的問題，影響通知及健身追蹤功能。

▲▼Galaxy Watch4。（圖／三星提供）

▲Galaxy Watch4。（圖／資料照）

目前Google已證實Pixel 10系列與Galaxy Watch的配對確實存在問題，並正積極調查中，但尚未公布明確解決方案。部分用戶嘗試重新安裝Galaxy Wearable與Samsung Health應用程式，或重置手機與手錶，但多數情況仍無法完全解決。外媒建議，若有意購買Pixel 10與Galaxy Watch的消費者，暫時應避免同時使用兩者。

目前看來，此問題可能與Pixel 10近期軟體更新有關，但也有部分用戶推測Galaxy Watch的安全性更新可能也造成影響。Google表示，一旦找到解決方案，將第一時間提供修正，建議用戶耐心等待官方公告。

更多新聞
※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

NotebookLM大改版　5大亮點一次看

NotebookLM大改版　5大亮點一次看

Google旗下AI筆記與知識管理工具NotebookLM今（9日）宣布重大更新，針對「報告」功能進行全面升級。此次改版強調靈活性與國際化，讓使用者能依需求產出更精準的內容。

Gemini值得升級嗎？關鍵差異一次看

Gemini值得升級嗎？關鍵差異一次看

Google明訂Gemini新規

Google明訂Gemini新規

再與AI對弈？柯潔：觀眾愛看我就奉陪

再與AI對弈？柯潔：觀眾愛看我就奉陪

Google被罰1055億　川普：不公平！威脅關稅報復歐盟

Google被罰1055億　川普：不公平！威脅關稅報復歐盟

