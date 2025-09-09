帶500萬現金買地被盯上！「6匪2車」逃逸畫面曝　警搜捕藏鏡人

記者許宥孺／高雄報導

高雄市三民區8日發生一起重大搶案！一名葉姓男子帶著裝有500萬現金的公事包要買土地，疑似風聲走漏被盯上，途中遭到2名歹徒噴辣椒水並劫走公事包，並分乘2部白色轎車北上逃逸，警方調閱監視器，初步清查至少有6人犯案，而歹徒開車逃逸畫面也曝光了。

▲葉姓男子習慣把車停在公司附近停車場，再步行至一個路口到公司上班。（圖／記者吳世龍攝）

事發在8日上午8點20分，一名從事買賣土地的33歲葉姓男子將車子停在民族一路某停車場，提著裝有現金的公事包，徒步前往九如路公司上班，沒想到途中突然遭到2名男子噴辣椒水襲擊，並對他一陣毆打，有民眾目擊後趕緊報警，救護人員隨後到場，將葉姓男子送醫救治。

歹徒將葉姓男子毆打成傷後，立即劫走葉男的公事包和手提袋，一路逃回停車場找到接應的車輛，2人分成兩部白色轎車北上逃逸。

▲接應的兩部白色轎車等待得手成功準備逃逸。（圖／記者許宥孺翻攝）



▲嫌犯拎著裝有500萬現金的公事包。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方接獲報案後，葉男表示公事包裝有500萬現金，手提袋內還裝有平板、手機，警方立即組成專案小組，透過監視器錄下的車牌號碼是以車追人。昨日下午2點30分持拘票在台中逮捕涉嫌犯案的20歲柯姓男子、19歲陳姓女子以及25歲楊姓女子；同日晚間又於桃園逮捕一名20歲梁姓男子。

根據監視器畫面錄下，當時一部白色轎車就停在停車場門口，另一部白色轎車則從停車場駛出，2部接應車輛就停在馬路中央交涉，畫面中約有5至6人下車，歹徒當街將得手的公事包交給其他共犯，其餘嫌犯陸續上車後便疾駛逃逸。

警方指出，嫌犯北上逃逸後，已將500萬現金交付出去，目前僅尋獲5萬元現金，為嫌犯的酬勞。目前專案小組持續溯源追緝，持續追緝幕後共犯，全案朝強制、強盜罪嫌偵辦，同時建請檢察官聲請羈押。