社會 社會焦點 保障人權

拎500萬現金遭劫！2匪噴辣椒水痛毆　好心路人扶他過馬路報警

記者吳世龍、許宥孺／高雄報導

事發在8日上午8點20分，一名從事買賣土地工作的33歲葉姓男子，當日帶著500萬現金要交易土地，上班前，他將車子停在民族一路某停車場，提著裝有現金的公事包，徒步前往九如路上的公司，沒想到途中突然遭到2名男子噴辣椒水襲擊，並對他一陣毆打。

▲▼路人目擊葉男遇襲，扶他過馬路並協助報警。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲▼葉男遇襲痛到蹲在路邊，路人扶他過馬路並協助報警。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲▼路人目擊葉男遇襲，扶他過馬路並協助報警。（圖／記者吳世龍翻攝）

有民眾目擊襲擊過程，發現葉姓男子被毆傷後，獨自坐在騎樓，雙眼因被噴辣椒水而紅腫，立即攙扶他到超商外，並通報警消到場處置。消防局獲報後，也派遣人車到場，將葉姓男子送醫救治。

而2名男子將葉姓男子毆打成傷後，立即劫走葉男的公事包和手提袋，原路逃回停車場找到接應的車輛，2人分成兩部白色轎車北上逃逸。

▲▼高雄當街行搶500萬，嫌犯逃逸畫面曝光 。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲嫌犯拿著公事包坐車上逃逸 。（圖／記者許宥孺翻攝）

葉男表示，與2名嫌犯不認識，遭劫的公事包裝有500萬現金，手提袋內還裝有平板、手機，警方立即組成專案小組，透過監視器錄下的車牌號碼以車追人。昨日下午2點30分持拘票在台中逮捕涉嫌犯案的20歲柯姓男子、19歲陳姓女子以及25歲楊姓女子；同日晚間又於桃園逮捕一名20歲梁姓男子。

警方指出，嫌犯北上逃逸後，已將500萬現金交付出去，目前僅尋獲5萬元現金，為嫌犯的酬勞。嫌犯對於葉男的行蹤和公事包內容物相當清楚，顯見這是預謀性犯案，相信清查土地交易資料後很快就能揪出幕後藏鏡人。全案朝強制、強盜罪嫌偵辦，同時建請檢察官聲請羈押。

09/08 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

即／台積電外包商陳屍麥當勞　3至親悲赴殯儀館相驗

即／台積電外包商陳屍麥當勞　3至親悲赴殯儀館相驗

高雄市楠梓區一家麥當勞驚見男屍，一名台積電外包商林姓男子今（9）日倒臥在店內廁間內，被店員發現時已明顯死亡，現場發現有不明針頭。為釐清男子死亡原因，檢方今下午進行相驗，林男的爸爸、姊姊及弟弟都到場認屍，神情悲痛凝重。

體育班存廢　李洋親上火線表態

體育班存廢　李洋親上火線表態

即／高雄麥當勞廁所驚見男屍　竟是台積電外包商

即／高雄麥當勞廁所驚見男屍　竟是台積電外包商

帶500萬現金買地被盯上　警搜捕幕後藏鏡人

帶500萬現金買地被盯上　警搜捕幕後藏鏡人

即／「台灣臀后」高雄總圖拍謎片　檢急發拘捕令

即／「台灣臀后」高雄總圖拍謎片　檢急發拘捕令

