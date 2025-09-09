拎500萬現金遭劫！2匪噴辣椒水痛毆　好心路人扶他過馬路報警

記者吳世龍、許宥孺／高雄報導

事發在8日上午8點20分，一名從事買賣土地工作的33歲葉姓男子，當日帶著500萬現金要交易土地，上班前，他將車子停在民族一路某停車場，提著裝有現金的公事包，徒步前往九如路上的公司，沒想到途中突然遭到2名男子噴辣椒水襲擊，並對他一陣毆打。

▲▼葉男遇襲痛到蹲在路邊，路人扶他過馬路並協助報警。（圖／記者吳世龍翻攝）



有民眾目擊襲擊過程，發現葉姓男子被毆傷後，獨自坐在騎樓，雙眼因被噴辣椒水而紅腫，立即攙扶他到超商外，並通報警消到場處置。消防局獲報後，也派遣人車到場，將葉姓男子送醫救治。

而2名男子將葉姓男子毆打成傷後，立即劫走葉男的公事包和手提袋，原路逃回停車場找到接應的車輛，2人分成兩部白色轎車北上逃逸。

▲嫌犯拿著公事包坐車上逃逸 。（圖／記者許宥孺翻攝）



葉男表示，與2名嫌犯不認識，遭劫的公事包裝有500萬現金，手提袋內還裝有平板、手機，警方立即組成專案小組，透過監視器錄下的車牌號碼以車追人。昨日下午2點30分持拘票在台中逮捕涉嫌犯案的20歲柯姓男子、19歲陳姓女子以及25歲楊姓女子；同日晚間又於桃園逮捕一名20歲梁姓男子。

警方指出，嫌犯北上逃逸後，已將500萬現金交付出去，目前僅尋獲5萬元現金，為嫌犯的酬勞。嫌犯對於葉男的行蹤和公事包內容物相當清楚，顯見這是預謀性犯案，相信清查土地交易資料後很快就能揪出幕後藏鏡人。全案朝強制、強盜罪嫌偵辦，同時建請檢察官聲請羈押。