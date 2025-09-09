　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

以為台灣會一直量產氣質女　他嘆「台女放棄清純路線」全砲翻

▲▼天氣 暖冬 炎熱 冬季高溫 變天。（圖／記者屠惠剛攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

最近有作家感嘆，近幾年，台灣女孩似乎徹底放棄「清純」路線，路上看到的不是染髮，要不就是穿孔、刺青等等，「這一代台灣女孩對於氣質、清純的道別，實在讓我匪夷所思。」貼文掀起爭議，引來「城西有顆地圖炮」、作家謝知橋開批，「哪來的自信對台灣女性外貌說三道四？」「奇文共賞」。

近日一名網紅作家發文指出，近幾年台灣女孩都不走清純路線，他在路上看到的不是有染髮，不然就是穿孔、刺青。他想起劉若英當紅時，那年頭的台灣女孩雖不是人人都亮麗可人，卻也是人人往亮麗可人的目標邁進，「我還以為台灣的『好日子』會長長久久持續下去，台灣一直都會是量產氣質女的基地，要多少有多少…」直呼「看來好日子結束了…」

[廣告]請繼續往下閱讀...

他接著說，可能會有人說日本女孩就是愛裝，打扮越清純的越可能不清純，「看倌，在日本就算是援交，清純的也比刺青的價錢高呀！」文末他感嘆，「總之，這一代台灣女孩對於氣質、清純的道別，實在讓我匪夷所思。發生什麼事了？」

看到貼文後，網友紛紛看傻，「憑什麼你來要求女生該長怎樣？」「2025年了還在拿清純當尺，下一步是不是要建議女生回去穿旗袍？」「這發言我以為回到了女性要裹小腳的時代」、「身為老師，兩種穿搭的女孩我都有見過，但那是她們自己喜歡的模樣。為人師表，我不只不會嫌棄她們，更會鼓勵她們，而你一個陌生人憑什麼對那些勇敢做自己的女孩說三道四？先管好自己吧。」

這番言論也引來網紅「城西有顆地圖炮」轉發開炮，「真想看看寫出這種文章的人長怎樣？真的是撒泡尿照照自己，哪來的自信對台灣女性外貌說三道四？這些魯蛇就算去日本也不會有人要。日本女生到底哪裡不染髮？他們對外貌的規範比台灣還多很多，好嗎？」並在留言處直呼「噁心死了」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
539 2 4452 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／成吉思汗健身房爆意外　30多歲男重訓倒地無呼吸心跳
柯文哲交保上車就嗡嗡嗡　最關心雙子星
快訊／大雷雨炸3縣市！
快訊／下班注意　5縣市大雨特報
不只江祖平！龔益霆疑性騷助理　北市勞動局發函三立要求調查
台積電外包商陳屍麥當勞！父曝兒「恐怖工時」疑過勞死
快訊／尼泊爾總理宣布「辭職下台」　全國示威至少19死
北模作文題「我的媽媽是代理孕母」　一票考生看範文怒：吐了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

明天午後西半部防雷雨　最快下周迎首波鋒面

快訊／大雷雨炸3縣市　警戒範圍曝

搭台鐵「車廂第一排」調椅背遭怒斥！她嘆：這是乘客權利吧？

快訊／下班注意　5縣市大雨特報

前女友突傳訊息「想找固炮」他猶豫了！網驚不對勁：很怪

快訊／2縣市大雨特報　警戒範圍曝

北模作文題「我的媽媽是代理孕母」　一票考生看範文怒：吐了

富藝斯慶進駐亞洲十週年　奈良美智首現拍場傑作《粉紅》與珍稀珠寶臻品齊亮相台北預展

曾2天賺10萬！ 墾丁業者曝「暑假沒人」無奈收攤：比疫情還慘

不只身體大腦也要「運動」！11個生活小技巧讓思緒更敏銳

讓人無法拒絕的「台灣味」！ Winter演唱會為「小泡芙」違規XD

【撒冥紙鬧場】柯文哲才吃完豬腳麵線！吃屎哥怒吼：台灣沒司法了嗎

家寧拿到公司帳本了！　「我沒有侵占任何人的錢」

王心凌牽手Energy跳〈愛你〉　坤達笑：演唱會最難的歌

【水之呼吸？】洗車到一半...水管裂開瞬間失控XD

為籌律師費拚了！ Cardi B擺攤叫賣CD

【私人物品曝光】柯文哲今退房交保！　驚見志工幫搬走「兩大袋書」

【回家了】柯文哲整整一年再看見陽光：反省改進自己

做夢也沒想到「民眾黨這麼乾淨」　柯文哲：賴清德好好想一想

【離譜肇逃】轎車凌晨衝民宅！機車被撞爛他卻落跑

明天午後西半部防雷雨　最快下周迎首波鋒面

快訊／大雷雨炸3縣市　警戒範圍曝

搭台鐵「車廂第一排」調椅背遭怒斥！她嘆：這是乘客權利吧？

快訊／下班注意　5縣市大雨特報

前女友突傳訊息「想找固炮」他猶豫了！網驚不對勁：很怪

快訊／2縣市大雨特報　警戒範圍曝

北模作文題「我的媽媽是代理孕母」　一票考生看範文怒：吐了

富藝斯慶進駐亞洲十週年　奈良美智首現拍場傑作《粉紅》與珍稀珠寶臻品齊亮相台北預展

曾2天賺10萬！ 墾丁業者曝「暑假沒人」無奈收攤：比疫情還慘

不只身體大腦也要「運動」！11個生活小技巧讓思緒更敏銳

共機傳「目視距離」逼近金門醫療後送專機　陸委會譴責

創紀錄！彰化縣消防局2年獲贈32輛救護車　總值破億元

富邦金配0.25元股票股利9／25除權　5家金控尚未填權息一文看

被控毒害30名病患「只為炫耀搶救技術」　法麻醉醫堅不認罪

快訊／台中成吉思汗健身房爆意外　30多歲男重訓倒地無呼吸心跳

高球場男員工闖女更衣室！拿愛馬仕包被撞見　回「好奇」惹眾怒

台灣反曲弓女團射下地主隊南韓！睽違6年再闖世錦賽金牌戰

國會外交在歐洲！　林楚茵：實踐「台法情誼說到做到」承諾

46歲陸百萬網紅腦溢血過世　丈夫崩潰：還在幫女兒準備開學用品

國際運價走弱！貨櫃三雄8月營收皆下滑　長榮因運量增加僅減1.93%

揭開狗狗濕糧背後的「用心祕密」　西莎從研發到品管層層把關！

生活熱門新聞

柯文哲交保「是民進黨設計的局」　媒體人曝劇本

男友讚：不愧是專業的　「前AV女優」崩潰

女肺部變「滿天星」毛玻璃　名醫嘆氣：這工作造成的

柯文哲被關1年「深知1現實」　名嘴：最後很可能妥協

午後變天！　雨最大地區曝

台灣「最有良心」餅乾是它！熱銷57年仍塞滿滿

一卡通用戶竟比悠遊卡多近1倍　關鍵原因曝光

柯文哲交保　他曝「賴清德下一步」：他很怒

教師節首見！教育部送千元禮券

酸柯文哲在土城做夢！前空姐犀利開嗆「乾淨背後的真相」

G級女優徵軟飯男！　符合「6條件」月領30萬

入秋首波鋒面何時到　最新預測曝

「吃屎哥」慘了！導演刪他演出畫面：永不錄用

柯文哲王者歸來！他拍下震撼片「總統級見面會」　網吵翻

更多熱門

相關新聞

8款「低熱量蔬菜湯」食譜

8款「低熱量蔬菜湯」食譜

減脂期不想天天吃乾柴雞胸或水煮餐？「減脂掉秤湯」就是最強救星！不只清爽又有飽足感，搭配像是雞胸、牛肉、蝦仁、豆腐等高蛋白食材和清爽蔬菜，熱量低卻可以吃超飽，一碗就能當正餐，而且做法簡單、快速又好喝

公司沒制服「上班都怎穿搭？」　網1招解決

公司沒制服「上班都怎穿搭？」　網1招解決

即／愛河驚見年輕女屍　全身大面積刺青

即／愛河驚見年輕女屍　全身大面積刺青

Y3K風格是什麼？

Y3K風格是什麼？

「95%全身刺青」後悔了！男手術洗掉　曝痛苦過程：痛3倍

「95%全身刺青」後悔了！男手術洗掉　曝痛苦過程：痛3倍

關鍵字：

台女穿搭清純刺青染髮穿孔

讀者迴響

熱門新聞

即／高雄麥當勞驚見屍體　48歲男鎖廁所內死亡

三立台八女神宣布結婚　「婚訊藏1年」原因曝光

高雄總圖拍私密片！口罩正妹身分神出來了

好多人中了！　醫追出身體發炎「共同生活習慣」

獨／台中惡霸毆母遭多人痛打　7天後被亂刀砍死　

柯文哲返家車牌「8196」　命理專家一看皺眉了

揍Toyz願賠50萬遭拒　超哥怒：判我100年好不好

「台灣臀后」高雄總圖拍13分鐘謎片　檢主動分案

李芷霖遭爆「私下狂罵李多慧」對話流出　她4重點澄清

他撿身分證「紫南宮借600元」慘了　12萬飛走

北檢要抗告了　重話駁斥柯文哲

柯文哲交保　教授「民進黨很開心」下句話全場大笑

32歲4寶人妻「遭男友輾斃」背景曝光！雙方抖音認識

即／高雄麥當勞廁所驚見男屍　竟是台積電外包商

即／要抗告柯文哲　台北地檢署全文曝光

更多

最夯影音

更多

讓人無法拒絕的「台灣味」！ Winter演唱會為「小泡芙」違規XD

【撒冥紙鬧場】柯文哲才吃完豬腳麵線！吃屎哥怒吼：台灣沒司法了嗎

家寧拿到公司帳本了！　「我沒有侵占任何人的錢」

王心凌牽手Energy跳〈愛你〉　坤達笑：演唱會最難的歌

【水之呼吸？】洗車到一半...水管裂開瞬間失控XD

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面