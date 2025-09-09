以為台灣會一直量產氣質女　他嘆「台女放棄清純路線」全砲翻

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

最近有作家感嘆，近幾年，台灣女孩似乎徹底放棄「清純」路線，路上看到的不是染髮，要不就是穿孔、刺青等等，「這一代台灣女孩對於氣質、清純的道別，實在讓我匪夷所思。」貼文掀起爭議，引來「城西有顆地圖炮」、作家謝知橋開批，「哪來的自信對台灣女性外貌說三道四？」「奇文共賞」。

近日一名網紅作家發文指出，近幾年台灣女孩都不走清純路線，他在路上看到的不是有染髮，不然就是穿孔、刺青。他想起劉若英當紅時，那年頭的台灣女孩雖不是人人都亮麗可人，卻也是人人往亮麗可人的目標邁進，「我還以為台灣的『好日子』會長長久久持續下去，台灣一直都會是量產氣質女的基地，要多少有多少…」直呼「看來好日子結束了…」

他接著說，可能會有人說日本女孩就是愛裝，打扮越清純的越可能不清純，「看倌，在日本就算是援交，清純的也比刺青的價錢高呀！」文末他感嘆，「總之，這一代台灣女孩對於氣質、清純的道別，實在讓我匪夷所思。發生什麼事了？」

看到貼文後，網友紛紛看傻，「憑什麼你來要求女生該長怎樣？」「2025年了還在拿清純當尺，下一步是不是要建議女生回去穿旗袍？」「這發言我以為回到了女性要裹小腳的時代」、「身為老師，兩種穿搭的女孩我都有見過，但那是她們自己喜歡的模樣。為人師表，我不只不會嫌棄她們，更會鼓勵她們，而你一個陌生人憑什麼對那些勇敢做自己的女孩說三道四？先管好自己吧。」

這番言論也引來網紅「城西有顆地圖炮」轉發開炮，「真想看看寫出這種文章的人長怎樣？真的是撒泡尿照照自己，哪來的自信對台灣女性外貌說三道四？這些魯蛇就算去日本也不會有人要。日本女生到底哪裡不染髮？他們對外貌的規範比台灣還多很多，好嗎？」並在留言處直呼「噁心死了」。