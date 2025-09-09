　
政治

與法非青年領袖對話 　林佳龍：台灣願與非洲攜手共創繁榮未來

▲▼外交部長林佳龍歡迎「法國-非洲基金會」青年領袖代表團訪團。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

▲外交部長林佳龍歡迎「法國-非洲基金會」青年領袖代表團訪團。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

記者詹詠淇／台北報導

外交部長林佳龍昨（8日）於外交部接見由「法國—非洲基金會」主席梅娜書（Nachouat Meghouar）率領的青年領袖代表團，團員分別來自法國及多個非洲國家，法國駐台代表龍燁（Franck Paris）亦陪同來訪。林佳龍表示，非常高興能與充滿能量的年輕世代交流，聆聽他們對台灣的觀察以及對全球的想像與理想。

林佳龍指出，此次梅娜書主席率團來台，特別參與「SEMICON Taiwan國際半導體展」並擔任講者，分享非洲在新創與科技領域的發展經驗與挑戰，這將有助於深化台非在科技及產業上的交流合作。林佳龍提到，在對談中，青年領袖們就台灣如何提升國際能見度、半導體產業現況、青年培育政策及文化產業發展等議題提出問題，林佳龍逐一回應，並在交流中獲得許多啟發。

林佳龍並分享總統賴清德提出的「價值外交」與「經濟日不落國」願景，外交部以此為基礎推動「總合外交」，並透過「榮邦計畫」八大旗艦項目，全面深化與友邦及理念相近國家在人才、科技及產業等領域的合作，攜手打造互利共榮的未來。

▼外交部長林佳龍歡迎「法國-非洲基金會」青年領袖代表團訪團。（圖／外交部提供）

▲▼外交部長林佳龍歡迎「法國-非洲基金會」青年領袖代表團訪團。（圖／外交部提供）

林佳龍強調，台灣不僅是全球半導體供應鏈的關鍵力量，自由與民主更孕育了創新與堅韌的特質。政府高度重視青年培育，賴總統上任後並大力推動「青年百億海外圓夢計畫」，支持台灣青年在國際舞台揮灑青春、實現夢想，同時也鼓勵友邦青年來台接受培訓，將所學貢獻於家鄉發展。​

針對中國持續透過灰色地帶行動與軍事威脅對台灣施壓，並在國際場合打壓台灣，林佳龍表示，這對台灣在非洲的拓展確實帶來挑戰。然而，台灣人民始終樂於分享經驗，並期待與非洲國家攜手，透過科技與創新創造更多機會與繁榮未來。

梅娜書代表訪團感謝我國政府邀請與盛情接待，表示非洲國家正尋求多元夥伴關係，對與台灣合作持開放態度，期盼團員透過這次來訪深入瞭解台灣，也促進台灣對非洲國家的暸解。梅娜書在率團訪台前，也特別在法語非洲指標媒體《青年非洲》（Jeune Afrique）新聞網站刊登專文闡述此行對非洲與台灣的重要性。她在文中表示，此行不僅將促成非洲與台灣晶片與人工智慧相關企業首度直接對話，更將開創一個結合法國科學研究力、台灣工業力及非洲人才力的全新三角關係，打造人工智慧領域的新型態合作路線。

外交部政務次長吳志中於同日午宴訪團一行，吳志中致詞表示，台灣是全球重要合作夥伴，經濟及科技實力雄厚，也是全世界最先進的晶片製造商之一。台灣、法國與非洲過去在文化與教育等領域已累積深厚的交流基礎，期盼該團此次訪台能進一步深化台灣、法國與非洲三方在經貿、科技及創新領域的交流與合作。

▼「法國-非洲基金會」青年領袖代表團訪團接受外交部政務次長吳志中款宴。（圖／外交部提供）

▲▼「法國-非洲基金會」青年領袖代表團訪團接受外交部政務次長吳志中款宴。（圖／外交部提供）

「法國-非洲基金會」成立於2019年，旨在發掘並培養各專業領域的法國與非洲青年菁英，該基金會舉辦的「青年領袖計畫」（Young Leaders）每年遴選30名來自法國及非洲各國的優秀青年參與訓練，受法國及非洲政府高度重視。本次來訪團員分別來自法國、喀麥隆、剛果共和國、吉布地、幾內亞、摩洛哥及奈及利亞等國，專業領域廣跨媒體公關、數位行銷、金融科技及人道慈善。外交部與法國在台協會合作，將安排該團訪台期間參與SEMICON Taiwan 2025 國際半導體展各項活動，與外交部青年外交官、台北市政府及數位發展部交流，並拜訪中華民國對外貿易發展協會、台灣民主實驗室、台灣人工智慧實驗室及鴻海科技集團、廣達電腦及宏達國際電子等企業集團。

 
與法非青年領袖對話 　林佳龍：台灣願與非洲攜手共創繁榮未來

【接風洗塵】新竹老家備火爐迎接柯文哲！　柯媽：沒做什麼準備

日眾議員挺台入 CPTPP 　外長：盼共組「聯合艦隊」

日眾議員挺台入 CPTPP 　外長：盼共組「聯合艦隊」

外交部長林佳龍昨（8日）接見日本立憲民主黨眾議員太榮志一行。林佳龍指出，此次日本立憲民主黨訪團來台，展現對台日關係的高度重視。林佳龍透露，會中太榮志強調歡迎台灣參加「2027橫濱國際園藝博覽會」，並重申支持台灣加入「跨太平洋戰略經濟夥伴關係協定」（CPTPP）。

外交部首推以「中華民國」名義入聯合國　徐巧芯等立委組團赴紐約

外交部首推以「中華民國」名義入聯合國　徐巧芯等立委組團赴紐約

美參院軍委會主席再發友台言論　外交部發聲

美參院軍委會主席再發友台言論　外交部發聲

加澳軍艦聯袂穿越台灣海峽　外交部發聲了

加澳軍艦聯袂穿越台灣海峽　外交部發聲了

石破茂請辭　外交部發聲了

石破茂請辭　外交部發聲了

