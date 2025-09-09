喝水補「柴」氣！　台塩海洋鹼性離子水×柴語錄

▲台鹽公司宣布，旗下明星商品「台塩海洋鹼性離子水」攜手超人氣IP「柴語錄Shibasays」，推出四款限定瓶標與專屬插畫紙箱。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2025年最療癒的補水選擇來了！台鹽公司宣布，旗下明星商品「台塩海洋鹼性離子水」攜手超人氣IP「柴語錄Shibasays」，推出四款限定瓶標與專屬插畫紙箱，僅在momo購物網獨家販售。超萌的瓶標設計讓補水時刻也能收穫柴柴的幽默與療癒，喝水就能補「柴」氣！

限定瓶標結合「柴語錄」最懂上班族心聲的幽默語錄，把日常的酸甜苦辣裝進水瓶裡，如：「好水喝入口，訂單簽到手！」、「人生關關難過，假笑點頭撐過」、「老闆不講道理，假日關機不理」、「我不是在打工，是在練抗壓功」，讓喝下的每一口水不只補水更是補心，再忙都有可愛柴柴陪你大口喝水、小小放鬆。

作為台灣市場首支鹼性機能水，台塩海洋鹼性離子水憑藉「離子交換膜電透析」與「三效蒸發」技術，打造清爽甘甜的熟水口感，「飲」領市場健康風潮20餘年，長年穩居健康飲水指標品牌，近年來更積極品牌年輕化，大玩跨界聯名，持續傳遞健康與活力。

這回與「柴語錄」的合作，精準鎖定年輕上班族市場，再次玩出新亮點。透過詼諧的「廢柴」精神，把日常補水變成幽默的小確幸，讓台塩海洋鹼性離子水成為最懂你的補水夥伴，勢必將引爆一波「療癒系喝水潮流」！

台鹽公司表示，台鹽一直致力於將健康概念融入生活，此次透過與柴語錄合作，希望拉近品牌與年輕族群的距離，將「健康」與「療癒」一次到位，打造最萌的飲水新體驗，讓更多年輕族群愛上喝水。

「台塩海洋鹼性離子水×柴語錄」聯名瓶自9月９日至12月31日momo購物網獨家限量販售，每箱20瓶、四款瓶標一次蒐集，搭配專屬插畫紙箱，從開箱到喝水都是滿滿的療癒全體驗，還能拍照、打卡、收藏，即刻於momo購物網獨家入手：https://reurl.cc/qYpVNq

此外，台塩海洋鹼性離子水現正推出抽黃金百萬活動，9月30日止，凡購買台塩海洋鹼性離子水全系列商品任一瓶，於活動網站登錄發票即可參加月月抽，有機會將黃金一台兩帶回家。詳情請上官網：https://www.taiyenwater.com.tw

或洽客服專線 0800-230990。