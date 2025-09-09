　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

喝水補「柴」氣！　台塩海洋鹼性離子水×柴語錄

▲台鹽公司宣布，旗下明星商品「台塩海洋鹼性離子水」攜手超人氣IP「柴語錄Shibasays」，推出四款限定瓶標與專屬插畫紙箱。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台鹽公司宣布，旗下明星商品「台塩海洋鹼性離子水」攜手超人氣IP「柴語錄Shibasays」，推出四款限定瓶標與專屬插畫紙箱。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2025年最療癒的補水選擇來了！台鹽公司宣布，旗下明星商品「台塩海洋鹼性離子水」攜手超人氣IP「柴語錄Shibasays」，推出四款限定瓶標與專屬插畫紙箱，僅在momo購物網獨家販售。超萌的瓶標設計讓補水時刻也能收穫柴柴的幽默與療癒，喝水就能補「柴」氣！

限定瓶標結合「柴語錄」最懂上班族心聲的幽默語錄，把日常的酸甜苦辣裝進水瓶裡，如：「好水喝入口，訂單簽到手！」、「人生關關難過，假笑點頭撐過」、「老闆不講道理，假日關機不理」、「我不是在打工，是在練抗壓功」，讓喝下的每一口水不只補水更是補心，再忙都有可愛柴柴陪你大口喝水、小小放鬆。

作為台灣市場首支鹼性機能水，台塩海洋鹼性離子水憑藉「離子交換膜電透析」與「三效蒸發」技術，打造清爽甘甜的熟水口感，「飲」領市場健康風潮20餘年，長年穩居健康飲水指標品牌，近年來更積極品牌年輕化，大玩跨界聯名，持續傳遞健康與活力。

▲台鹽公司宣布，旗下明星商品「台塩海洋鹼性離子水」攜手超人氣IP「柴語錄Shibasays」，推出四款限定瓶標與專屬插畫紙箱。（圖／記者林東良翻攝，下同）

這回與「柴語錄」的合作，精準鎖定年輕上班族市場，再次玩出新亮點。透過詼諧的「廢柴」精神，把日常補水變成幽默的小確幸，讓台塩海洋鹼性離子水成為最懂你的補水夥伴，勢必將引爆一波「療癒系喝水潮流」！

台鹽公司表示，台鹽一直致力於將健康概念融入生活，此次透過與柴語錄合作，希望拉近品牌與年輕族群的距離，將「健康」與「療癒」一次到位，打造最萌的飲水新體驗，讓更多年輕族群愛上喝水。

「台塩海洋鹼性離子水×柴語錄」聯名瓶自9月９日至12月31日momo購物網獨家限量販售，每箱20瓶、四款瓶標一次蒐集，搭配專屬插畫紙箱，從開箱到喝水都是滿滿的療癒全體驗，還能拍照、打卡、收藏，即刻於momo購物網獨家入手：https://reurl.cc/qYpVNq

此外，台塩海洋鹼性離子水現正推出抽黃金百萬活動，9月30日止，凡購買台塩海洋鹼性離子水全系列商品任一瓶，於活動網站登錄發票即可參加月月抽，有機會將黃金一台兩帶回家。詳情請上官網：https://www.taiyenwater.com.tw
或洽客服專線 0800-230990。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
539 2 4452 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／4小黨宣布合作！同選區只推一人
柯文哲7千萬交保「是民進黨設計的局」　媒體人分析劇本：高招
iPhone 17明晨登場！亮點一次看　還有2新品曝光
終究是自己生的！逆子街頭慘死　母悲痛認屍
獨得5.97億！他順路買...隨手扔茶几驚見中大獎
快訊／三立台八女神結婚了！　突公布喜訊
獨／想讓拾荒嬤吃熱飯！他撿32元舊電鍋變貪污犯　淚問：會被關
柯文哲回歸「攪動台灣政壇」　BBC預言3大關鍵走向

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

喝水補「柴」氣！　台塩海洋鹼性離子水×柴語錄

台南西港獨老災後「一卡皮箱」入厝！　黃偉哲謝各界攜手修繕家園

南消攜手遠東百貨推防災專櫃　防災月打造韌性城市

揮棒無礙！　伊甸基金會無障礙生活節台南場開跑

高獲利零風險都是騙局　里港警揭8月4起百萬假投資陷阱真相

讓婦女朋友安心外出　東港警走進社區傳遞交通關懷

屏東美和科大鄭怡娟　護理師國考全國第2名

台南進軍澳洲食品展！　黃偉哲率六大品牌推銷農漁產品

地質+文化雙享受！　左鎮「足下寶藏」帶動社區活力 讓親子朝聖

屏東市交通事故死亡攀升　警9月起嚴打逆向+無照駕駛

讓人無法拒絕的「台灣味」！ Winter演唱會為「小泡芙」違規XD

【撒冥紙鬧場】柯文哲才吃完豬腳麵線！吃屎哥怒吼：台灣沒司法了嗎

家寧拿到公司帳本了！　「我沒有侵占任何人的錢」

王心凌牽手Energy跳〈愛你〉　坤達笑：演唱會最難的歌

為籌律師費拚了！ Cardi B擺攤叫賣CD

【水之呼吸？】洗車到一半...水管裂開瞬間失控XD

【回家了】柯文哲整整一年再看見陽光：反省改進自己

做夢也沒想到「民眾黨這麼乾淨」　柯文哲：賴清德好好想一想

【離譜肇逃】轎車凌晨衝民宅！機車被撞爛他卻落跑

【私人物品曝光】柯文哲今退房交保！　驚見志工幫搬走「兩大袋書」

喝水補「柴」氣！　台塩海洋鹼性離子水×柴語錄

台南西港獨老災後「一卡皮箱」入厝！　黃偉哲謝各界攜手修繕家園

南消攜手遠東百貨推防災專櫃　防災月打造韌性城市

揮棒無礙！　伊甸基金會無障礙生活節台南場開跑

高獲利零風險都是騙局　里港警揭8月4起百萬假投資陷阱真相

讓婦女朋友安心外出　東港警走進社區傳遞交通關懷

屏東美和科大鄭怡娟　護理師國考全國第2名

台南進軍澳洲食品展！　黃偉哲率六大品牌推銷農漁產品

地質+文化雙享受！　左鎮「足下寶藏」帶動社區活力 讓親子朝聖

屏東市交通事故死亡攀升　警9月起嚴打逆向+無照駕駛

「吃屎哥」慘了！2次鬧場柯P撒冥紙　導演刪他演出畫面：永不錄用

小2歲尪隱瞞前科騙婚！日女星甩肉30kg曝近況　粉絲狂讚：美貌全盛

給運動部3期許　羅廷瑋讚李洋30歲扛重任：帶領台灣體育邁新篇章

拆公館圓環施工黑暗期　北市府預告塞兩個月：但不填平會塞兩年

葛拉斯諾7局飆11K！大谷翔平關鍵二壘安 道奇3：1勝洛磯

4小黨宣布合作拚2026選戰　同選區共推「提出讓人不用猶豫的人選」

台股再創新高　一表看五檔超高人氣台股ETF

高雄男當街遭噴辣椒水痛毆！500萬現金被搶　警台中桃園逮4嫌

南韓警戒「立百病毒」　羅一鈞曝觀察：國際疫情無明顯改變

海水突然漲潮「2男童受困淹水沙坑」　民眾瘋狂挖沙搶救畫面曝

【離譜肇逃】轎車凌晨衝民宅！機車被撞爛他卻落跑

地方熱門新聞

台中驚傳街頭兇殺　男子遭亂刀砍死

員林驚現酥油燈大道　地主點千盞燈護民

羅智強嘉義政見座談 　呼籲「票投羅智強」

快訊／台中太平暴雨「圍牆倒、馬路淹」

長榮大學宿舍吊扇「傷人」女學生起床遭扇葉擊傷手部

美和科大鄭怡娟　護理師國考榜眼

台南官田天然氣井回饋金首發　兩里居民每人可領1400元

雨炸台中！必比登餐廳變「流水席」

雲林災戶生活陷困境　民進黨雲林縣黨部聯手各界送暖

堤維西捐贈450萬高階救護車強化消防急救量能守護市民

林奕含父親、名醫林炳煌宣布退休

丹娜絲風災重創雲林　立委丁學忠要求中央全力協助復建

竹市香山游泳池改善工程開工

南投縣推心理健康月系列活動

更多熱門

相關新聞

從知海到護海！新北海洋永續講座9／3開放報名

從知海到護海！新北海洋永續講座9／3開放報名

為促進海洋永續發展，新北市漁業處舉辦「新北市海洋永續課程講座」，將於9月3日中午12時30分起開放免費報名，9月13日起至9月28日止每週六、日在新北市海洋資源復育園區熱情開課，共推出6場次海洋復育體驗課程。新北市漁業處邀請大小朋友親身體驗海洋復育工作，深入了解海洋資源復育的奧妙。

東石海之夏親子共遊　感受海洋魅力

東石海之夏親子共遊　感受海洋魅力

年輕人「尿結石暴增」！醫曝4大壞習慣

年輕人「尿結石暴增」！醫曝4大壞習慣

喝水前多一動作　塑膠微粒少90％

喝水前多一動作　塑膠微粒少90％

絕美鯨鯊現身青島海域 目測身長9公尺...離水面超近

絕美鯨鯊現身青島海域 目測身長9公尺...離水面超近

關鍵字：

喝水台塩海洋鹼性離子水柴語錄

讀者迴響

熱門新聞

高雄總圖拍私密片！口罩正妹身分神出來了

即／高雄麥當勞驚見屍體　48歲男鎖廁所內死亡

獨／台中惡霸毆母遭多人痛打　7天後被亂刀砍死　

李芷霖遭爆「私下狂罵李多慧」對話流出　她4重點澄清

北檢要抗告了　重話駁斥柯文哲

三立台八女神宣布結婚　「婚訊藏1年」原因曝光

好多人中了！　醫追出身體發炎「共同生活習慣」

柯文哲交保　教授「民進黨很開心」下句話全場大笑

32歲4寶人妻「遭男友輾斃」背景曝光！雙方抖音認識

即／要抗告柯文哲　台北地檢署全文曝光

他撿身分證「紫南宮借600元」慘了　12萬飛走

柯文哲返家車牌「8196」　命理專家一看皺眉了

林采緹變情趣用品老闆　營收破千萬

揍Toyz願賠50萬遭拒　超哥怒：判我100年好不好

「台灣臀后」高雄總圖拍13分鐘謎片　檢主動分案

更多

最夯影音

更多

讓人無法拒絕的「台灣味」！ Winter演唱會為「小泡芙」違規XD

【撒冥紙鬧場】柯文哲才吃完豬腳麵線！吃屎哥怒吼：台灣沒司法了嗎

家寧拿到公司帳本了！　「我沒有侵占任何人的錢」

王心凌牽手Energy跳〈愛你〉　坤達笑：演唱會最難的歌

為籌律師費拚了！ Cardi B擺攤叫賣CD

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面